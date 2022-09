Vyjednávat s diktátorem? Nemorální! Pekarová proti Okamurovi, to nejzajímavější ze superdebaty

reklama

„Voliči by v těchto volbách měli rozhodovat zejména o tom, kdo bude řídit jejich obce a města. Měli by vybírat takové kandidáty, u kterých mají jistotu, že budou dělat věci rozumně. Nemůžeme vydávat tyto volby za něco, co rozhoduje o celostátní politice. A pak jsou tu samozřejmě volby do druhé komory. Pro nás je důležité, aby v Senátu zůstala demokratická většina,“ poznamenal úvodem Fiala.

„Tyto volby jsou velice důležité. My jako hnutí ANO si myslíme, že je to příležitost se vyjádřit k činnosti vlády. My si pamatujeme krajské volby, tam to bylo za covidu. Za naší vlády jsme preferovali financování samosprávy, obce měly obrovské zůstatky na účtě, mohly investovat,“ vyprávěl Babiš.

„Jako jsou velké sněmovní volby vysvědčení vládě, tak si myslím, že je důležité zhodnotit, zda komunální politici dělali svou práci dobře. Občan by měl být partner vedení radnice a hodnotit podle toho, jestli to místo vzkvétá,“ poznamenal Bartoš, že je třeba dbát na to, aby město bylo přívětivé a pro lidi. Apeloval mimo jiné také na zeleň.

„Kandidáti mohou nabízet řešení problémů, které na těch obcích jsou, které trápí mladé občany, seniory. Aby tady byla výstavba nových bytů, zda se obec stará o zeleň, to jsou všechno věci, které ti kandidáti mohou přinášet pro ty svoje obce, města. Mám radost, že do toho lidé jdou, protože je to nevděčná role,“ zmínil dále v úvodním slovu Jurečka.

„Tyto volby budou referendem o vládě pětikoalice,“ podotkl následně Tomio Okamura (SPD). „Chceme se do toho zapojit, aby měli lidé co nejlepší životy,“ dodal. Dále hovořila také Markéta Pekarová Adamová. „Lidé by měli zejména hodnotit práci zastupitelů i dalších kandidátů,“ řekla.

„Nehrajme si, že je to referendum o vládě. Ale jde o kontinuitu,“ poznamenal šéf STAN Vít Rakušan. „Komunální politika je úžasná v tom, že dostáváte zpětnou vazbu okamžitě. Problémy, které lemují komunální politiku, jsou neměnné – voliči jsou v obcích a městech schopni posoudit, jak jejich zástupce pracoval,“ poznamenal Rakušan.

Problém s energiemi

Babiš následně zopakoval problém s energiemi. „Vláda pro lidi neudělala nic,“ kritizoval Fialův kabinet Babiš, zejména to, že vláda nechtěla ceny energií zastropovat. Hovořil také o zastropování cen potravin.

„Naše vláda, když nastoupila, musela řešit dopady války, inflaci, ceny energií. Na selhání trhu s energiemi jsme okamžitě reagovali. Udělali jsme přesně to, co jsme měli udělat, abychom vrátili jistotu. Bylo to skutečně včas,“ domnívá se Fiala a vyvrátil slova Andreje Babiše ohledně zastropování v zahraničí.

„Musíme si uvědomit, že zastropování je pomoc občanům. Ale není to řešení, to musíme hledat na evropské úrovni. A co má udělat starosta? My všem obcím garantujeme, že budou mít dostatek energie a zastropované ceny,“ poznamenal Fiala.

O tom, že bude fungovat státní obchodník a neselže, je přesvědčen lídr KDU-ČSL Marian Jurečka. „Starostové rozhodně nesedí s rukama v klíně. Řada starostů vyměnila žárovky, dělají úsporná opatření,“ hovořil například o fotovoltaice či tepelných čerpadlech Jurečka.

Okamura následně apeloval na to, abychom nasmlouvali levný plyn v Rusku. „Lidé musejí bydlet,“ zmínil Okamura, jenž podle svých slov jedním dechem dodává, abychom nebyli závislí jen na ruském plynu. Na přímou otázku, zda věří ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, neodpověděl, odpověděl, že nevidí problém v nasmlouvání ruského plynu. Pekarová Adamová se následně vrátila k nasmlouvání státního obchodníka. „Pan Okamura neumí nic jiného než strašit,“ řekla Pekarová Adamová, načež se do ní Okamura pustil, aby na něj neútočila. „Přijde mi nemorální vyjednávat s diktátorem, který rozpoutal válku,“ dodala Pekarová Adamová.

„V momentě, kdy Putin vyhlašuje mobilizaci, přijde mi až skandální, že by s ním někdo chtěl jednat,“ poznamenal Ivan Bartoš (Piráti). Babiš následně protestoval proti složení debaty, kdy podle něj není férové, že pětikoalice má větší zastoupení. To vysvětlil moderátor Martin Řezníček – jde o složení Poslanecké sněmovny.

Pekarová Adamová následně zaútočila na expremiéra Andreje Babiše (ANO), že zaspal v době krachu Bohemia Energy. „Ukazovat prstem umí každý, ale my jsme prázdné zásobníky naplnili,“ poznamenala Pekarová Adamová.

Přestože se pak moderátor snažil, aby se debata stáčela na komunální úroveň, nedařilo se. Okamura vyzýval k tomu, aby došlo k otřesu ve vládní koalici – právě kvůli nedostatečnému řešení energetické krize. „Pan Okamura a pan Babiš se nás snaží přesvědčit, že jsou zítra a v sobotu sněmovní volby,“ dodal pak Rakušan.

„My jsme tady kvůli komunálním a senátním volbám. A ty KDU-ČSL v minulosti vyhrálo,“ poznamenal dále v reakci Jurečka.

Komedie na komunální volby, zaznělo od Babiše

„Všichni lidi vidí tuhle komedii na komunální volby. Všichni tu komedii vidí. Jejich uskupení se stydí kandidovat v komunálních volbách pod hlavičkou ODS,“ poukázal například na Sokolov Babiš. „Jejich členská základna vidí tuhle vládu, to je národní tragédie,“ rozhorlil se dále Babiš, že Piráti se stydí za svou značku v Břeclavi. „Vy se snažíte divákům říct, že jde o komunální volby,“ pokračoval Babiš ve svém monologu, aniž reagoval na otázku moderátora ohledně bydlení. „Já bych byl rád, kdybyste reagoval na mě,“ sdělil s úsměvem moderátor Řezníček. Babiš si však dále vedl svou a reagoval na předchozí výroky Pekarové Adamové ohledně Bohemia Energy.

Fiala se následně k otázce bydlení přece jen vyjádřil. „Opravíme stavební zákon, aby se vůbec dalo stavět. A je potřeba vytvořit městům a obcím podmínky pro to, aby mohly stavět,“ zmínil Fiala.

Okamura následně horoval za družstevní a nájemní bydlení. „Je potřeba rekonstruovat na nízkoprahové byty,“ hovořil dále Okamura o tom, co by měly obce a města dělat. „Chceme také prosadit nízkoúročené půjčky pro mladé rodiny, zastropovat hypotéky,“ poznamenal také Okamura a rozhorlil se, že současná vláda čím dál více lidí uvrhuje k tomu, aby si brali sociální dávky.

Rakušan se následně ohradil proti tomu, že někteří z diskutujících v superdebatě odmítají hovořit o komunální politice. Podle něj tito lidé degradují i vlastní kandidáty na komunální úrovni.

Babiš se poté opět opřel do vlády, že podle jeho slov a analýzy současná vláda plní své programové prohlášení jen ze tří procent.

Prezidentské volby

Závěrečné téma patřilo prezidentským volbám. „Mě fakt baví, že jsem kandidát na prezidenta, aniž bych se k tomu vyjádřil. Nevyloučil jsem ani to, že znovu se vrátím k lídrovství a můžu kandidovat na premiéra, a nevyloučil jsem ani kandidaturu na prezidenta. Prezident by měl kandidovat proto, aby udělal něco pro lidi. Vyjádřím se k tomu do konce října,“ zmínil Babiš. Strategii pro prezidentské volby pak chce do konce září říci i koalice SPOLU.

„Je důležité, aby šlo o demokraty. Konstruktivním řešením problémů není fňukání,“ poznamenala následně Pekarová Adamová, že důraz bude kladen mimo jiné i na prozápadní orientaci. Podle Jurečky jsou tady tři dobří občanští kandidáti, zmínil mimo jiné Danuši Nerudovou.

„Jako STAN vlastního stranického kandidáta určitě mít nebudeme,“ řekl Rakušan a hovořil následně nejen o Danuši Nerudové, ale také o Petru Pavlovi. Podle Rakušana je důležité, aby se společnost zejména spojovala. „Není malou hodnotou, že nechceme, aby Andrej Babiš byl prezidentem,“ poznamenal také Rakušan. Ivan Bartoš hovořil mimo jiné o Petru Pavlovi.

SPD již nominovala svého vlastního stranického kandidáta, jímž je disident Jaroslav Bašta. Okamura pak ve svém závěrečném slovu také zkonstatoval, že volby jsou referendem o vládě. Pekarová Adamová zdůraznila, že se lidé nemají nechat vystrašit – a dodala, že zimu občané zvládnou.

Rakušan pak ještě vyzval, aby hlavně lidé přišli k volbám. „Rozhodujete o tom, co budete konzumovat ve svém městě, obci. Nedávejte hlasy populistům, ale dejte hlas zkušeným starostům,“ řekl Rakušan. Obdobně následně hovořil i premiér Fiala (ODS). „Pokud chcete mít jistotu dobré volby, volte kandidáty ODS a koalice SPOLU,“ sdělil premiér.

Babiš hovořil o tom, že lidé mohou vystavit asociální vládě účet. „Nenechte si to líbit, přijďte vyjádřit váš názor,“ řekl Babiš, že jenom s hnutím ANO bude líp.

