Výjimečný pohlavek jako součást výchovy dětí? Jurečku tepou neziskovky. Marně

„Pane ministře, kdy jste dal naposledy svému dítěti výchovnou facku?“ zeptal se moderátor úvodem ministra. „Přiznám se, že nevím, nejsem schopen vám to ani říct. Ale chci korigovat to, že jsem v tom rozhovoru nemluvil o výchovné facce, to posunuli někteří komentátoři. Já jsem mluvil o tom, že v některých výjimečných okamžicích jsem jako rodič dal pohlavek,“ sdělil Jurečka, ale na konkrétní příklad si nevzpomněl. „V tom rozhovoru jsem také říkal, že tento moment jsem použil výjimečně a spočítal bych to na prstech těchto dvou rukou u svých pěti dětí. Neobhajoval jsem, že to má být standardní postup rodičů v těch výjimečných krizových situacích, to rozhodně ne. Ale řekl jsem, že nejsem ten člověk, který by chtěl, řekněme, kriminalizovat, když rodič v opravdu výjimečné situaci přistoupí k tomu, že lepne na zadek nebo ten pohlavek dá. Ale rozhodně nejsem člověk, který by jakýmkoliv způsobem schvaloval nějakou formu domácího násilí a násilí, které páchají rodiče na dětech, to v žádném případě,“ řekl Jurečka.

Ten před nedávnem v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že pohlavek může být akt, který rodič použije jen několikrát za život k vymezení mantinelů. Tři desítky zástupců různých neziskových organizací se na něj následně obrátily s otevřeným dopisem.

„Tatínek mi nikdy nedal facku v situaci, kdy by to nadužil, zneužil, byla by to z jeho strany forma nějakého násilí nebo selhání výchovy, ale vyhodnotil, že v té situaci už k jeho dítěti, Marianovi, které bylo čtvrté dítě z pěti, kdy u těch všech předchozích například jeho výchovný postup nevedl, ale v mém případě už prostě nebylo zbytí a tu facku využil jako výjimečný nástroj,“ řekl Jurečka.

Výchovný pohlavek či výchovnou facku nepovažuje za selhání, záleží podle něj na momentu, kdy rodič k danému trestu přistoupí. „Ano, někdy můžeme říct, že jde o selhání rodiče, ale na druhou stranu rodič je ten, kdo to dítě zná nejlíp. Ví, jak v které situaci reaguje, a ví, zda v daný okamžik má ještě smysl ta domluva, nebo došel do té mezní situace,“ dodal Jurečka.

