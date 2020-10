Výkřiky Jakuba Železného. Byl ve studiu pod vlivem? Žantovský vidí obrovskou ostudu celé České televize

TÝDEN V MÉDIÍCH Za nejzábavnější na oznámení hlavního chvilkaře Mikuláše Mináře o svém vstupu do politiky považuje Petr Žantovský překvapené reakce matadorů české politiky, kteří ve vyjádřeních pro média neskrývali údiv a rozhořčení nad tímto krokem. Žasne nad tím, že si tito představitelé stran demobloku nedokázali domyslet, že to, co provozuje Minář a jeho parta, není pro ně, ale proti nim. V pravidelném přehledu mediálních zajímavostí se dostane i na zlatý hřeb z obrazovky České televize.

Nouze o autorské příspěvky, udivení lídři „demokratické“ opozice a zlatý hřeb z obrazovky České televize vyplní dnešní přehled mediálních zajímavostí. „Už jsme tady několikrát komentovali hyenistický přístup některých našich médií vůči zdravotnímu stavu pana prezidenta. V minulých dnech po inauguraci pana ministra Prymuly se sesypaly Zemanovi na hlavu další útoky tohoto druhu. Je pikantní, že dva dny po sobě to měli zapotřebí, na totéž téma se vyjádřit dva lidé ve stejném periodiku, a to ve Forum24. Nejprve Štěpán Malát a o den později Johana Hovorková. Oba píší vlastně to samé. Asi má Forum24 nouzi o autorské příspěvky, protože vlastně duplikují tytéž pseudo argumenty, tytéž výkřiky a často i tytéž věty nebo formulace,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Je přesvědčen, že se tady vede naprosto jednoznačný boj se snahou dohnat politickou scénu k rozhodnutí o nějakém impeachmentu. „Tyto snahy se už projevovaly na půdě Senátu. Vzpomeneme si, že velkým iniciátorem byl neúspěšný Zemanův protivník z první přímé prezidentské volby Jiří Dienstbier, jehož dny v Senátu se, jak doufám, tento víkend završí a on zmizí z veřejného prostředí. Jeho přínos pro českou politiku za léta, co v ní byl od kooptace do Federálního shromáždění na jaře 1990 až po dnešek, porušuje fyzikální zákony a dostává se do záporných hodnot. Jsou tu skupiny lidí, které by Zemana rády odstranily z prezidentské funkce a nenechaly ho dokončit druhé volební období. Do třetího podle Ústavy stejně nastoupit nemůže a myslím si, že by ani nechtěl,“ poznamenává mediální analytik.

Mediální scéna si najde terč a pálí na zástupné cíle kolem něj

Všímá si, že se odehrávají pokusy o to, mediálním a politickým působením z hlavy státu udělat trosku, která není schopna vykonávat svoji funkci. „Nepovšiml jsem si zatím, a že to sleduji docela pečlivě, že by Zeman nebyl schopen vykonávat svoji funkci. Už jednou jsem to tu řekl a teď to zopakuji, že funkce hlavy státu se vykonává hlavou, nikoli nohama nebo páteří. Teď myslím páteří ve smyslu medicínském, nikoli ve smyslu charakterovém. To by asi tady mnozí z těch For24 a podobně měli velký problém, jak konkurovat takovéto metafoře, ale to jenom na okraj. Proč se do tohoto boje proti Zemanovi pouští ten tradiční etiketizační boj proti Mynářovi, Nejedlému a tak dále, má samozřejmě svoje důvody, protože na české mediální scéně je tradicí najít si terč, a pokud možno zástupné cíle kolem něj. Někdy jsou ty cíle v daných případech opravdu snadné,“ míní Petr Žantovský.

A útočí se na ně pochopitelně se záměrem poškodit toho, kdo je vzadu, v daném případě tedy prezidenta. „To jsme viděli i v časech, kdy byl prezidentem Václav Klaus. I když byl předsedou ODS a Poslanecké sněmovny, vždy se okopávali lidé kolem něj. Vytahovaly se na ně různé fejky a špinavosti, které nebyly pravdivé. Myslím si, že lidé jako pan Jakl nebo pan Hájek a koneckonců jednu dobu i já, bychom mohli vyprávět hodně hnusných historek o tom, jak čeští tzv. demokratičtí novináři s cílem poškodit terč své nenávisti vytahovali něco z minulosti nebo si vymýšleli úplné nesmysly. Takže Forum24 opět potvrdilo, že je jednou z největších žump české žurnalistiky. Asi se začnu zamýšlet nad tím, jestli je vůbec nepřestanu komentovat, protože mám takový pocit, že jim dělám reklamu. A to bych opravdu nechtěl,“ vysvětluje mediální odborník..

Hlavní chvilkař je připravovaný a zjevně někým dirigovaný

Druhé téma se týká události, která před víkendovými volbami dominovala vnitropolitickému dění tohoto týdne. „Jde o oznámení Mikuláše Mináře, že s bývalým lidovcem Čižinským, což je jeden z těch mnoha Čižinských, kteří se pohybují na pražské politické scéně, zakládá nový politický subjekt. A to oznámil přesto, že řadu měsíců ujišťoval veřejnost, že jeho cílem je sjednocení opozičních sil a že v žádném případě nemá namířeno do politiky. Musím říct, že jsem se nad zprávou, že pana Mináře přepadla tahle ambice, zasmál velice upřímně a od podlahy, protože to, že Minář půjde do politiky, bylo zřejmé od prvního okamžiku, kdy se zjevil. Ten člověk je připravovaný a zcela zjevně je někým dirigovaný,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Považuje za nepochybné, že má sehrát obdobnou roli, jakou v určité opatrné analogii sehrála u našich východních sousedů Zuzana Čaputová. „Na Slovensku byla spousta vyčichlých liberálních demokratů typu Andreje Kisky, který se ukázal jako absolutně neschopný a ještě k tomu v kriminálních souvislostech popotahovaný prezident, na něhož možná vsadily nějaké západní kruhy, že konečně vyžene ze Slovenska pragmatickou politiku Roberta Fica. Kiskovi se to nepovedlo, povedlo se to až Čaputové. Ale možná jen proto, že ji absolutně nikdo neznal, tedy kromě těch, kteří ji financují, kteří ji vypustili na trať a kteří ji podpořili do té míry, že z ní udělali prezidentku. Ale je třeba přiznat, že paní Čaputová se chopila své práce mnohem chytřeji než pan Kiska. Nezačala hned moralizovat, její veřejná vystoupení jsou na první pohled pro běžného člověka přijatelná, ba až rozumná,“ oceňuje mediální analytik.

Matadoři neprokoukli, že to nebylo pro ně, ale proti nim

Domnívá se, že Mikuláš Minář je ze stejné školy jako nynější slovenská prezidentka. „Čaputová oficiálně pracovala pro Open Society Fund, jejíž pobočka v Bratislavě sídlí u Michalské brány, ale byla to veřejně zcela neznámá postava. Také Minář byl až do prvních demonstrací spolku Milion chvilek zcela neznámou postavou. Nikoho nezajímal a zjevil se z čistého nebe. Nebyla to jistě náhoda. Byla to věc, která byla dramaticky připravovaná dávno. Legrační je, že se teď všichni ti naši demoblokáři jako jeden muž strašlivě diví, jak je to možné, že tenhle do hitlerjugenďáckých barev oděný pan Minář – teď neříkám, že je jako hitlerjugend, teď říkám, že jeho oděvy zpravidla lícují s barvami tmavých kalhot a světle hnědé košile oné organizace – slíbil něco, co nesplnil,“ podotýká Petr Žantovský.

Nejzábavnější mu přijde, že na to oznámení reagují profesionálové naší politiky Gazdík, Jurečka, Zdechovský a další velice negativně a překvapeně. „To jsem zase překvapen já, že tihle matadoři, kteří jsou v české politice už tolik let, si nedokázali domyslet, že to, co provozuje Minář a jeho parta, není pro ně, ale proti nim. Protože oni už jsou systémy toho světového směřování odepsáni. Celá ta demoblokácká parta je úplně mimo. Tady se před časem vygeneroval monolit, který se jmenuje Pirátská strana, a ten působí jedním směrem, podobným jako v Německu zelení. Podívejte se na úspěchy německých zelených v nedávných regionálních volbách, to jsou docela překvapivé věci. Je to samozřejmě fedrováno ze stejných zdrojů. A teď proti tomu bude stát ten liberální demokrat, ten Minář,“ očekává mediální odborník.

Minář stáhne demobloku většinu voličů mladé generace

Tuší však, že ačkoli piráti také jaksi chabě zaprotestovali proti jeho ohlášenému vstupu do politiky, tak se může zrodit budoucí koalice pirátů a Minářova hnutí. „Minář na sebe stáhne většinu demoblokářských voličů, zejména mladší generace, a dá to dohromady s naprosto jednoznačně levicovými piráty. Vznikne jakási středo-pravo-levá koalice mladých nových politiků, od nichž vůbec netušíme, co můžeme čekat. Ani od jednoho z nich jsme totiž nikdy neslyšeli ani jeden ideový nebo ideologicky podložený argument nebo nějaký plán. Kdežto od těch starých demoblokářů přece jen víme, že TOP 09¨zastává nějaké hodnoty, byť třeba jen frázemi, ODS rovněž a KDU-ČSL také. Tyhle strany jsou ale pro budoucnost už v podstatě odepsány a z postupu pana Mináře je to naprosto patrné. Možná si to teď začaly uvědomovat, a to je pozdě,“ míní Petr Žantovský.

Na závěr si nechal zlatý hřeb, za který považuje úterní Události, komentáře České televize. „Tématem byla Jourová a Orbán, a šlo o požadavek maďarského premiéra adresovaný šéfce Evropské komise Leyenové na odvolání Věry Jourové z místopředsednické pozice kvůli tomu, že Jourová prohlásila, že Maďarsko pěstuje nemocnou demokracii a podobné rétorické perly. Orbán se naprosto po právu ohradil s tím, že to uráží nejen Maďarsko, ale především maďarský lid a že si tohle nemůže vysoce postavená evropská úřednice dovolovat, že to je arogance jak noha. Bylo pěkné sledovat, jak se k tomu staví česká politická scéna. Pan ministr Petříček samozřejmě nechal Jourovou v ochraně, nijak zvlášť proti ní nevystupuje ani demoblokářská opozice. Snad tedy s výjimkou pana Vondry, který napomenul Evropskou unii, že by se měla starat o důležitější věci, což má pravdu,“ poukazuje mediální analytik.

Na „politickém dítěti“ Babiš ztrácí dřív, než cokoli vypustí z úst

Nezaregistroval, že by se v této věci zatím nějak zásadně vyjádřil premiér Andrej Babiš. „Přitom je Jourová jeho ‚politické dítě‘. Nevím ale, jestli si uvědomuje, jak moc na ní ztrácí body, jak moc tahle blazeovaná dáma se svým permanentním našroubovaným úsměvem vytáčí rozumné lidi v České republice. A to ještě předtím, než vypustí něco z úst. A ve chvíli, kdy něco vypustí z úst, tak je to tím ještě podtržené, ať už se to týká Maďarska nebo čehokoli dalšího. Ale zpátky k Událostem, komentářům. Zaujalo mě v nich jednání pana moderátora Železného. Chvíli jsem na něj koukal a přemítal jsem, jestli není pod vlivem, protože jeho tradiční velmi žoviální a suverénní chování bylo tentokrát ještě o kus patra výš než obvykle. Ke skákání do řeči, což už je celkem standardní metoda českotelevizních moderátorů, přidal familiérní výkřiky typu ‚no přece řekněte‘, ‚tohle myslíte vážně‘ a podobně,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Pořad jsme sledovali ZDE: My v ČT nelžeme! sekl Jakub Železný. Vzal papír a začal vymáhat politiku

Těmi moderátor nešetřil především ve chvíli, když mu ministr Tomáš Petříček vysvětloval na téma Číny a politiky jednoho státu, že to byl náš zájem. „A to hned od roku 1993, když se rozpadla federace, tak aby nás Čína podpořila a uznala oficiálně. Železný mu skočil do řeči slovy ‚to je passé‘. To se opravdu odkopal jako velký odborník na mezinárodní politiku a jako člověk, který je opravdu na svém místě šéfa ve vedení týmu moderátorů České televize. Opravdu tomu tím nasadil korunu. Pak tam měl výkřiky jako ‚proč si vůbec udržujeme politiku suverénní země vůči komunistické Číně‘, ale on to řekl slovy, která bych tu nechtěl opakovat, protože mi přišla tak hloupá, že snad nestojí ani za citaci. Pan Železný se tímto pasoval, a to je zásadní zjištění, do role třetího diskutujícího v debatě, jíž se na dálku zúčastnil předseda Senátu pan Vystrčil, ve studiu ministr Petříček a vedle nich moderátor Železný,“ usuzuje mediální odborník.

Rada ČT by se měla nad vystupováním České televize zamyslet

Ten – kdybychom to napočítali na minuty – možná dominoval této části pořadu. „A pokud ne, tak se rozhodně nadelegoval do pozice mentora, do pozice nositele nějakého názoru. Ale mám za to, že redaktor České televize by neměl v žádných situacích být nositelem názoru, pokud to není pořad určený pro komentáře redaktorů, novinářů. Toto ale není ten příběh. Pan Železný opět potvrdil, že České televizi dělá ostudu. Divím se panu generálnímu, že si ho tam ještě drží na tak viditelném místě, protože se mu to přičte na účet v negativním slova smyslu. Za stávající už několik měsíců trvající velmi nepochopitelné a arogantně sebevědomé chování pana Železného se prostě dlouhodobě stavět nemůže. Pokud to dělá, tak tím říká, že to je i jeho styl, že s tím souhlasí a že mu to takhle vyhovuje. A to by se asi měla Rada České televize hodně vážně zamyslet nad tím, jestli má Česká televize vystupovat stylem Jakuba Železného,“ dodává Petr Žantovský.

