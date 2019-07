Výkupem bytů vymýtit obchodníky s chudobou i „dávkaře“? Sever kašle na ministerský plán. První výkop a už takové trable…

Boj proti obchodu s chudobou, nebo směšné plácnutí do vody? V Mostě začnou vykupovat byty od veřejnosti: bytovou nouzí tu trpí přes 4 tisíce lidí, vyčlenili ale jen pět milionů korun. Části opozice se to zdá směšné. Radnice ani neví, kolik bytů se spekulativně pronajímá, kroutí hlavou zelený politolog. Chomutov je o krok napřed, už i stihl „vykopnout“ problémové nájemníky. Bezdoplatkové zóny nic nevyřešily.

Byznys s chudobou je na severu téma, které už dostalo politickou reprezentaci i do hledáčku policie. V médiích se na podzim objevily informace o bývalém asistentovi europoslance Janu Zedníkovi, který v Mostě skoupil přes stovku bytů. Po zjištění, že skupuje byty ve vyloučených lokalitách, s ním předseda TOP 09 Jiří Pospíšil rozvázal pracovní poměr. Taková realitní činnost není na severu výjimkou.

Vedení Mostu hodlá zabránit dalšímu přílivu sociálně slabých obyvatel a obchodu s chudobou tím, že bude skupovat již existující byty. Získá pod kontrolu alespoň část bytového fondu, který kolem roku 1989 celý rozprodalo a nechalo si jen romské sídliště Chanov.

Severočeské statutární město je tak jedním z mála, které odmítá využít národní plán Výstavba a bytovou potřebu svých obyvatel řešit výstavbou bydlení na zelené louce nebo rekonstrukcí objektů. Vychází to možná i z toho, že předseda vlády Babiš několikrát okres navštívil bez viditelných výsledků: V sousedním Litvínově přitom získal velkou důvěru za své sliby, v Mostě letos primátor ještě za jeho přítomnosti médiím sdělil, že návštěva premiéra k ničemu nepřispěla, nic od něj nečeká a město si pojede po vlastní linii.

Ohledně chystaného výkupu nyní vyvolala rozruch jednak pravidla, kterými se toto skupování má řídit. A také nízká částka, kterou na to politici z rozpočtu města vyčlenili. Návrh přesto koncem týdne prošel zastupitelstvem.

Výkup obsazených bytů. Jak tím utlumíte spekulanty?

Otázky vyvolává například už to, od koho bude městská společnost Mostecká bytová kupovat byty. Má jít o nezadlužené byty, které ale mohou být obývané nájemníkem či dokonce jejich vlastníkem. „Nájemce nesegregujeme, chceme ty, kteří nebudou znepříjemňovat život lidem v okolí,“ uvedl před pár dny primátor Jan Paparega (ProMOST). První otázka je, jak odkoupení bytů, obydlených jednotlicem-vlastníkem, pomáhá očistit město od spekulantů. „Bohužel ani nevíme, kolik bytů se vlastně používá ke spekulacím a k obchodu s chudobou. Nechápu tedy, co chceme pilotovat,“ vyjádřil se politolog a předseda mosteckých Zelených Jan Hrubeš.

Odkupem obsazené bytové jednotky rovněž nedochází k rozšíření volného bytového fondu pro ty, kteří na byt čekají. Pro případy lidí, kteří se dostanou do situace, kdy zůstali bez střechy nad hlavou, může dnes město využít pouze 12 „sociálních“ bytů. Většinově jsou majetkem soukromníků. V Mostě přitom trpí bytovou nouzí údajně kolem 4 150 lidí. Vyplývá to z materiálu, který vypracovali úředníci magistrátu a který si redakce sama vyhledala.

Infobox Bytovou nouzí trpí ti, kteří: - ocitli se bez domova nebo v nejistých či nevyhovujících podmínkách z různých důvodů: - havárie

- dlouhodobě bydlící u přátel nebo příbuzných

- končící nájemní smlouva v době ztráty zaměstnání

- vypořádání dědictví - jsou aktuálně v nepříznivé osobní situaci: - rozchod/rozvod spojený s odchodem z bytu partnerky

- smrt manžela, a tím nemožnost hradit ze starobního důchodu celé nájemné - jsou v těžko měnitelných ekonomických poměrech: - samoživitelka na rodičovské dovolené s kojencem a nevymahatelným výživným na něj

- osoba znevýhodněná zdravotním stavem - spadají pod další akutní krizové důvody, které jim objektivně nedovolují pořízení vlastního bydlení: - rychlý odchod od násilnického partnera

- vstupní byty pro děti z dětských domovů a podobně. - Další skupinou jsou pak ti, kteří sice dnes obydlí zajištěné mají, ale vynakládají na něj nepřiměřeně vysokou částku peněz, protože není jiného zbytí (někdy až 80 % svého příjmu).

Pět milionů: Není to fraška?

Přestože jsou na severu nabízeny nemovitosti za jedny z nejnižších cen v celé České republice, za částku pět milionů se dá pořídit zhruba 10 až 14 bytů. „Já opravdu nevím, co za to chcete vykupovat,“ ptal se primátora řečnicky Jan Hrubeš. Piráti a Zelení kritizují, že se jedná o částce pouhých pěti milionů, která nic nevyřeší.

„Tak na to jsem zvědavý, jak tím omezí spekulace a lidi na dávkách,“ glosoval na facebooku města majitel realitní společnosti Jiří Maria Sieber z Mostu.

Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku, která umožní Mostecké bytové společnosti vykoupit prvních pár bytů, nakonec získala většinu zastupitelských hlasů. S výkupem se tedy může začít. Půjde o byty v rizikových lokalitách, respektive se nebude provádět odkup ve čtvrtích Souš, Čepirohy, Rudolice, Velebudice a Vtelno.

Šance na první výkop

Téma se na veřejném zasedání městských politiků neobešlo bez kontroverzí. Zejména opoziční ANO a Piráti se Zelenými přednesli řadu námitek.

„Myslím, že je namístě peníze dát a zkusit vykoupit za – opravdu nedostatečných – pět milionů korun prvních několik bytů. Jestli je vůbec takový model možný, jestli má slabiny, v čem jej zlepšovat,“ vyjádřil se Daniel Drtík z ODS, který nakonec pro návrh nalomil i Piráty a Zelené. „Kdybychom pouštěli Mostecké bytové dvě miliardy, tak chápu, že se tady o tom budeme bavit do večera. V případě, že budete mít dojem, že jsou peníze vynakládány nějakým neadekvátním způsobem, tak příště Mostecké bytové další nedáte. Tohle není žádná velká bianko akce, kde dáváme volnou ruku. Ale snažíme se udělat první krok,“ dodal.

„Souhlasím, pojďme vykopnout ten první výkop. Ale pokud bychom měli schválit i byť jen těch pět milionů na základě stávajících pravidel, pro náš klub to možné není,“ zůstalo prostřednictvím poslance Jana Schillera odmítavé hnutí ANO.

Zbytečné handrkování a klacky pod nohy

„Chceme-li bojovat s obchodníky s chudobou, musíme k tomuto tématu přistoupit mnohem seriózněji. Musíme si stanovit strategii a cíle. A ty cíle můžeme stanovit podle toho, kolik vlastně bytů se používá ke spekulacím a k obchodu s chudobou,“ připomíná politolog Hrubeš, který celou pracovní skupinu označil za „takovou podivnou“ a celý proces za „netransparentní“.

„Netransparentost je něco zcela jiného, než co jste tady uvedl. Všichni dostali prostor. Kolega Luděk Prošek, který reprezentoval váš klub, řekl jen jediné – že nesouhlasíte. Žádné relevantní argumenty nepředložil,“ reagoval okamžitě primátor Jan Paparega. „Podívejte se, já ještě jednou opakuji, že jsem vám posílal písemné návrhy, tak neříkejte, že jsme nic nenavrhovali,“ nenechal se odbýt Hrubeš, ale ani jeho kolega Prošek, který také na svou údajnou nečinnost zareagoval: „Já jsem řekl, že nesouhlasíme s výstavbou kontejnerů v Chanově. Vůbec to nemělo co dělat s výkupem bytů. A mohl bych potvrdit to, že tam byla slíbena ještě další schůzka, kde nám bude předložen finální materiál s našimi připomínkami. Ta schůzka se nekonala.“

„Mně to připadá nedodělané,“ komentoval hašteření lékař Jan Cee, který vede Sdružení Mostečané Mostu.

Babišovská zastupitelka Jana Falterová Zudová po rozsáhlém slovním laškování s primátorem navrhla stažení materiálu. „Možná je to ode mne troufalé, ale já bych chtěla požádat, zda byste mohl stáhnout tento projednávaný bod a v průběhu prázdnin svolat ještě jednou členy pracovní skupiny,“ pokusila se mimo jiné i o nápravu toho, že byli opoziční zastupitelé hozeni přes palubu, když se nesvolala slibovaná schůzka. „Nevidím důvod,“ byl neoblomný Paparega.

„Jak to probíhá tady, to je strašně dětinské. A nikomu to nepomůže. Lidem v Mostě je úplně jedno, jakým stylem tady komunikujeme,“ komentoval dění poslanec Jan Schiller a dodal: „My to teď nepodpoříme, vy to podpoříte. Ale aby to neskončilo, že jste dali pět milionů, dali jste pravidla a konec. Rozjeďte to, budete mít nové poznatky a pak možná se dostaneme na 50 milionů a začneme konečně bytovou politiku v Mostě řešit.“

Návrh s profinancováním pěti milionů nakonec 26 ze 37 hlasů prošel. Výzvy k nabízení bytů ještě letos město i Mostecká bytová zveřejní na svých webech. Zájemci budou muset složit vratnou jistotu ve výši 3 000 korun. Kupní cenu určí znalecký posudek.

O co „babišovcům“ šlo?

Mostecké ANO navrhovalo úpravu pravidel v několika bodech, nyní budou muset akceptovat, pokud je Rada města nezapracuje. „Teď jde o 5 milionů, ale ta pravidla budou platit roky a bude jen na Radě města, jestli dojde k jejich změně. Proto jsme od začátku chtěli mít funkční pravidla,“ upozornila zastupitelka Falterová právě na to, že prosadit cokoli v budoucnu může narazit na ochotu konšelů.

Šlo jí zejména o omezení kupní ceny, aby pravidla určovala, že cena musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, maximálně do ceny stanovené znaleckých posudkem. „Chceme se vyhnout skutečnosti, že lokalita ve Stovkách (kde cena nemovitostí markantně klesla kvůli vysokému procentu nepřizpůsobivých a romských obyvatel; pozn. red.) může mít jinou kupní cenu než lukrativnější části, a přesto bychom tamní byt koupili za stejnou cenu,“ uvedla příklad.

Také se jí nepozdává, že stav bytu má posuzovat zaměstnanec Mostecké bytové. „Procházeli jsme materiály ostatních měst a myslíme si, že technický stav by měl posoudit odborný znalec. Je to standardní postup,“ kontrovala.

Poslanec a mostecký zastupitel Jan Schiller (ANO). Foto: Lucie Bartoš

Čistka se moc nedaří

Očistit město od spekulantů se městu zatím moc nedaří. Naopak problematické domy tu za účelem pronájmů skupují dokonce i místní podnikatelé. Jde například o pověstný blok 5, který je v rukou jednoho z nejznámějších mosteckých byznysmenů, jenž vlastní řadu lukrativních nemovitostí včetně koupaliště. Teď k nim přidal „dům hrůzy“, o kterém jsme psali v roce 2012. Chystáme aktuální reportáž k aktivitě, za kterou stojí vysoce postavená žena kraje a kterou podpořila i další poslankyně Ústeckého kraje.

K zamezení migrace nepřizpůsobivých lidí už nedávno Most jedno opatření zavedl, a to takzvané bezdoplatkové zóny, kde rodiny na dávkách nemohou čerpat jednu ze dvou dávek na bydlení. I někteří političtí představitelé města je odsuzují.

„To je taky strašná propaganda ty bezdoplatkové zóny. Bezdoplatková zóna vůbec nic neřeší a víte, jak to vím? Protože už ji máme v celém městě zavedenou od minulého roku. Všimla jste si nějakého zlepšení? Bohužel, to byla jediná věc, co nám páni poslanci dali, ale všichni jsme věděli, že to nebude mít téměř žádný vliv na naši problematiku,“ vyjádřil se nedávno na svém „radničním“ profilu člen městské rady Jiří Nedvěd.

Mimoto město řeší také problémy se sociálně vyloučenou lokalitou Chanov, kde navrhlo demolici stávajících panelových domů a výstavbu náhradního modulového neboli kontejnerového bydlení. Rozmluvit se to vedoucím představitelům města snaží zejména Piráti a Zelení Most, kteří dokonce pomohli romským obyvatelům s peticí proti „kontejnerům“. Tu ve čtvrtek vpodvečer, jak jsme psali v reportáži, předal Rom Ján Chromý magistrátním úředníkům během veřejného zasedání mosteckých politiků.

Zkušenosti z Chomutova

Z okolních severočeských měst chce podobný model zkoušet například Chomutov. Tam ale na výkupy bytů získali 7,5 milionu z evropských dotací. Jednou desetinou se musí sami podílet. V podmínkách stanovili, že nabízený byt musí být nejen bez dluhů, ale také okamžitě obyvatelný. „Se čtyřmi vlastníky už máme připravenou smlouvu, takže zhruba od září by byty mohly být k dispozici pro nové nájemníky,“ uvedl na konci června náměstek primátora Milan Märc.

„Zájemců o poskytnutí tohoto typu bydlení máme momentálně přes 160. Všem samozřejmě vyhovět nemůžeme, proto přednostně vybíráme rodiny s dětmi, matky samoživitelky či starší lidi,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí Dagmar Mikovcová. Se čtyřmi vlastníky, jejichž byty se nacházejí v lokalitách na Písečné a na Březenecké, je sjednaná kupní cena, kterou již schválilo zastupitelstvo. Město za tyto byty vyplatí přes 2,2 milionu korun.

Nájemníci však musí po nastěhování dodržovat podmínky určené městem. „Budou k nim docházet sociální pracovníci, kteří jim zajišťují poradenství spojené s bydlením,” nastínil Milan Märc s tím, že již byli nuceni ve dvou případech nechat nájemníky odejít z důvodu nedodržování pravidel.

Město může taktéž pomoci lidem, pro které lokalita jejich bydliště přestává být komfortní a díky tomuto kroku mohou svůj byt prodat a odstěhovat se jinam.

Obec má zájem o byty 1+1 až 1+3 v kterékoli lokalitě Chomutova kromě některých míst na Kamenné a v okolí okresního soudu, která už spadají mezi opravdu riziková a nesplňují tak podmínky dotační podpory z programu IROP.

Byty hodlá v severních Čechách vykupovat také krajské Ústí nad Labem.

Centrum Chomutova. Foto: Lucie Bartoš

autor: Lucie Bartoš