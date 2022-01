Vypněte tu kameru! Langšádlová sklidila ostudu. Nepříjemné

reklama

„Dobrý den, jsem anglický korespondent České televize,“ představoval se rodilý mluvčí před Poslaneckou sněmovnou a chtěl po přijíždějících ministrech, aby mu anglicky představily své hlavní priority pro české předsednictví EU.

Hned po pozdravu zaujala reakce ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který ležérně anglicky spustil, co může pro korespondenta udělat. Na dotaz co bude resort spravedlnosti očekávat od předsednictví odpověděl zcela upřímně, že peníze. Nezdálo se ale, že mu konverzace v angličtině dělá problém.

Přesto redakce 168 hodin hledala vítěze jinde. Za „jazykové premianty“ vyhlásili duo Ivan Bartoš- Mikuláš Bek. U každého z nich ukázali tři věty, ve kterých ten první hovořil o prioritě kohezních fondů, důležitých pro distribuci evropských peněz.

„Myslím, že nejdůležitějším aspektem priorit musí být něco, co bude uvěřitelné pro naše evropské partnery,“ znělo premiantské vystoupení ministra Beka.

Ministři z ODS Kupka a Blažek dokázali říci více, přesto je 168 hodin zařadilo do kategorie „dál už je to slabší“.

Reportáž upozornila, že obě vládní koalice slibovaly že dodají kvalitní kandidáty, schopné se domluvit v cizině, a to i na úroveň náměstků ministrů. Povolební šachy ale dostaly do ministerských funkcí lidi, kteří s tím zjevně mají problém.

Zdůrazňovalo se, jakou historickou úlohu budou tito ministři sehrávat, když půl roku budou řídit setkání ministrů EU a Pavel Telička na kameru ujišťoval, že bez angličtiny to nejde a jak je to v Bruselu hodně o neformálních kontaktech.

Před Vánoci na dotaz Hospodářských novin pět ministrů otevřeně přiznalo, že jejich angličtina není taková, aby v ní mohli vést jednání. Přesto redaktoři číhali před sněmovnou na Zbyňka Stanjuru nebo Janu Černochovou, aby natočili na kameru jejich očekávané rozpaky.

Zatímco ministr financí se chytil a zabředl do delšího projevu, rázná ministryně obrany na „korespondenta“ prostě vypálila „Sorry, I am late“ a zmizela ve sněmovně. Tak aspoň redaktor z Hospodářských novin předvedl na kameru svůj údiv, že ministryně která tolik mluví o významu transatlantické vazby sama hodnotí svou angličtina tak skepticky (Černochová o své angličtině uvedla, že je „na úrovni maturitní zkoušky“).

Ministr zemědělství, lidovec Zdeněk Nekula, se anglickému mluvčímu omluvil, že vzhledem ke svému původu na jižní Moravě je jistější v němčině, čemuž se dopisovatel The Guardian vysmál, že němčinu v Bruselu nikdo nebere vážně.

Negativními „královnami“ reportáže se ale staly dvě další ministryně. Helena Langšádlová a Anna Hubáčková dostaly nejvíce prostoru, přičemž té první nejvíce uškodilo, že svou angličtinu oficiálně uváděla jako „spolehlivou“.

Psali jsme: Langšádlová chce zemi dostat na špičku excelence. A posílit kritické myšlení 74 nových „pracantů“ pro Langšádlovou a další. Fialova vláda nabírá Langšádlová (TOP 09): Bojkotujme Olympijské hry v Pekingu Kroužková se Langšádlové smála do očí kvůli odpůrcům očkování: Vy s nimi chcete mluvit?

„Moje priorita? Ou. Připravujeme tuto prioritu s ministerstvem školství a… ukážeme a prodiskutujeme… pardon, zastavte to“. Tak zněl překlad její anglické promluvy. Redaktoři ČT jí nemínili vyhovět, kamera běžela dále. Ondřej Houska z Hospodářských novin ke koktavému vystoupení dodal, že paní ministryně je veteránkou sněmovního výboru pro EU, pro který je stýkání s cizinou hlavním smyslem činnosti.

Anglického mluvčího s mikrofonem pak zajímalo, zda Langšádlové její očekávání přijdou realistická. „Já ne, já ne. Dobře, ano. Naše očekávání jsou realistická, ale jsou tam, jo, musíme se pobavit společně s ministrem Gazdíkem,“ přehodila vysvětlování na kolegu z hnutí STAN, kterého ale kamera Nory Fridrichové neukázala.

Ministryně Hubáčková má podle redaktorů vést důležitá vyjednávání o Green Dealu a experiment s rodilým mluvčím ukázal, že jí to anglicky jde také ztuha.

„Děkuji vám, že jste si mě všimli,“ pozdravila ministryně štáb. Na anglickou otázku pak zcela suverénně odpověděla česky, že hlavní prioritou je Zelená dohoda. Během rozhovoru prý promluvila anglicky jen jednou, když pojmenovala evropský balíček snižující emise o 55 procent.

Jmenuje se „Fit for fifty five“, ovšem z ministryně Hubáčkové vyšlo cosi jako „fifty for five“. To vzbudilo u všech respondentů Nory Fridrichové velké veselí.

„Pokud by opravdu na zasedání ministerské rady prohlásila, že chce projednávat balíček Fifty for five, tak by to vyvolalo jakýsi posměch a určitě by se to dostalo do předních bruselských plátků,“ smál se politolog Žiga Faktor, zaměstnaný jako vedoucí bruselské kanceláře Europeum.

Psali jsme: Proč to Fridrichová vysílala?! Krátký „štěk“ se musel vypípat Mrtvá ryba: Noře Fridrichové se to vymstilo. Zavřít Česko? Přišel akorát výsměch „Takové náznaky. On je chytrý.“ Fridrichová prala Pavla Blažka. S tímto výsledkem Nora Fridrichová: Dát prostor oběma stranám není cesta. Novinář má divákovi pomoci s porozuměním. Očkování? Překvapil mě dotaz, zda jsme řešili pro i proti

