Vypnuly Trumpa. Správně! Spolupracovník ČT tleská americkým televizím. Zato on hned dostal pár facek

Některá americká média předčasně přerušila v noci na pátek vysílání emotivního projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa ve chvíli, kdy během řečnění prohlásil, že „volby jsou zmanipulované“. Taková nařčení jsou podle některých tamních médií z prezidentovy strany zcela nepodložená.

Přímý přenos Trumpova projevu přerušil deník US Today ihned poté, co Trump označil hlasování za „zmanipulované a zkorumpované“. Video plné „nepodložených konspirací, polopravd a bezdůvodných nařčení“ pak deník zcela odstranil i ze svého obsahu.

Trumpa vypnuly i další velké americké televize jako jsou ABC, CBS, NBC. V plném znění ho odvysílaly CNN a Fox News.

Takové počínání mnozí označují za nepřijatelné a popírající demokracii. Jíní naopak za správné a projev svobody, do této skupiny se řadí i cestovatel Příbáň.

„To, že televizní stanice odstřihly Trumpovi projev, není projevem cenzury, jak mnozí tvrdí, ale naopak ukázkovým projevem svobody, kdy ani prezident nemá garantováno, že si bude moci veřejně říkat cokoli, co se mu zlíbí. Média nemá řídit ani prezident, ani stát,“ pravil Přibáň ve svém tweetu.

To, že televizní stanice odstřihly Trumpovi projev, není projevem cenzury, jak mnozí tvrdí, ale naopak ukázkovým projevem svobody, kdy ani prezident nemá garantováno, že si bude moci veřejně říkat, cokoli, co se mu zlíbí. Média nemá řídit ani prezident, ani stát. — Dan Priban (@DanPriban) November 7, 2020

Přibáňův pohled na cenzuru amerického prezidenta rozhořel diskusi plnou protichůdných názorů. Mnozí poukazují na nebezpečnost takové pseudologiky, jako že média řídí prezidenta a že o pravdě rozhoduje redaktor.

„To snad nemyslíte vážně. Projevem svobody je tedy podle Vás to, že někomu zabráníte se svobodně vyjadřovat? Takže tedy média rozhodují, co je, a co není lež? A co kdyby někdo tuhle Vaši blbost označil za lež a smazal Vám ji. To by byl taky projev svobody? Pro Vás asi ne, že?“ rozčílil Přibáň uživatelku vystupující jako Perse_fonka.

„Ukázkový projev svobody tim, že cenzurujete aktivního prezidenta v tom, aby promluvil minimálně k 71 milionům lidí, kteří ho prokazatelně volili. Spíše je to flagrantní ukázka mediokratické moci, která si toto může dovolit. O pokrytectví těch, kterým jinde vadí ostrakizace,“ uvedl komentující Pohodlnej, a dodal: „Jsou tak zaslepeni, že ani toto do očí bijící nevidí skrze absolutní přesvědčení o své pravdě, zapšklosti a aroganci. Jedna pravda, jeden proud, stádo...“

Z poloviny za pravdu Přibáňovi dal například Michal Vlnas. „V tomto případě bych byl opatrný. Svoboda projevu je právě to, že si každý říká, co chce. Pokud je to v rozporu se zákonem, pak se to musí vyřešit u soudu. Ale v tom projevu dle mého nic trestného nebylo. Pouze klasickej debil Trump,“ myslí si.

Negativně na Přibáňův příspěvek reagoval ekonom Pavel Kohout, připojil k němu krátký komentář: „Cenzura je svoboda. Velký bratr to s tebou myslí dobře.“

Cenzura je svoboda.

Velký bratr to se tebou myslí dobře. https://t.co/GPvD9UxFeL — Pavel Kohout (@KohoutPavel) November 7, 2020

František Matějka, předseda spolku a ředitel Národního střeleckého centra slova Přibáně považuje za drzost. „Ta nebetyčná drzost, při které se nikým nevolení a bez jakéhokoliv mandátu staví na vyšší příčku morálních kvalit nad člověka, pro kterého hlasovaly desítky milionů lidí, mě nepřestane udivovat,“ napsal ve své reakci.

Ta nebetyčná drzost, při které se nikým nevolení a bez jakéhokoliv mandátu staví na vyšší příčku morálních kvalit nad člověka, pro kterého hlasovaly desítky milionů lidí, mě nepřestane udivovat. https://t.co/xqv62lDnPo — František Matějka ???? (@FrMatejka) November 7, 2020

O Přibáňovi, spolupracovníkovi České televize, kde měl svůj pořad, bylo v poslední době často slyšet také díky sporu s radním ČT Lubošem Xaverem Veselým, který ho označil za „magora a polovičního blázna“ za to, že ho a jeho kolegy z rady ČT pomlouval veřejně na kameru.

V YouTube pořadu „U Kulatého stolu“ se Přibáň koncem srpna kriticky vyjadřoval k Haně Lipovské z Rady ČT. „Protože Lipovská nastoupila, začala prostě šlapat po Dvořákovi, že mu nedá odměny, protože asi o půl procenta nesplnil nějaký limit. Jde přesně vidět, že tam o žádný limit nejde. Kdyby řekla: vy jste nesplnil nějaký limit, my vám nedáme deset platů, dáme vám šest nebo osm. Ale ona řekla: my vám nedáme nic,“ sdělil například v pořadu Přibáň.

„Je to lež jako věž!“ pustil se Veselý pak do své obhajoby. Připomněl, že Rada ČT rozhodovala o bonusu pro generálního ředitele a musela se řídit příslušnými parametry a zákony. „Skutečně bylo zmíněno, že o půl procenta nesplnil sledovanost, ale to vůbec nebylo důvodem k neudělení bonusu,“ zdůraznil moderátor.

„Je pak jednoduché, když přijde nějaký lempl a začne šířit tyhle polopravdy, lži a nesmysly,“ spráskl ruce Veselý.

Další z mnoha Přibáňových „lživých výroků“, který se jal Veselý vyvrátit, zněl: „On má nějaký plat a má prostě nárok na nějaký desetinásobek. Tím se dostává na odměnu top manažera obrovského podniku se stovkami zaměstnanců. To, co bere s bonusy dohromady, není zdaleka to, co berou manažeři ČEZu.“

