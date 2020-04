Vypovědět Lisabonskou smlouvu, zaznělo po odsouzení ČR unijním soudem kvůli migrantům. Jsme prý vazalskou kolonií, i když to kolaboranti popírají

ANKETA Česká republika porušila právo EU, když odmítla přijmout migranty na základě přerozdělovacích kvót. Rozhodl o tom soudní dvůr Evropské unie. Co z toho vyplývá? A znamená to pro ČR vůbec něco? ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve věci žaloby Evropské komise na Českou republiku za to, že se odmítla podřídit kvótám na přerozdělování migrantů v Evropě. Podle soudu naše země porušila unijní právo.

Nelze prý uplatnit argument, že tím stát chránil svou bezpečnost, protože jsme nemuseli přijímat každého, ale stát si mohl vybrat, koho přijme a koho nikoli. Kromě nás se rozsudek týká rovněž partnerů z Visegrádské čtyřky, Polska a Maďarska.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků na jejich názor, co tento rozsudek pro Českou republiku znamená.

Podle čestného šéfa TOP 09, exministra zahraničních věcí a poslance Karla Schwarzenberga se potvrdilo to, co vždycky říkal. „Že děláme ostudně sobeckou politiku. Ať je to v tomto případě či odmítnutí dětí z uprchlických táborů nebo teď rozhodnutím nepomoci Itálii. Je mi stydno!“ uvedl kníže.

„Soud rozhodl teprve dnes a nejdříve se musíme pečlivě seznámit s argumenty a odůvodněním jeho rozhodnutí. Nerozumím tomu, že soud na jedné straně dal ČR za pravdu, že je požadavek na ochranu bezpečnosti oprávněný, ale na straně druhé jej systém přerozdělování uprchlíků uspokojivě zohledňoval. To je úplný nesmysl. ODS stále trvá na svém postoji, že jen stát má právo rozhodovat, kdo bude, nebo nebude na jeho území, a nemůže se tak dít na základě přerozdělovacích kvót. Můžeme být solidární se státy na vnější hranici Schengenu, můžeme pomáhat v místě vzniku konfliktů a v postižených oblastech, ale stále platí, že zajištění vnitřní bezpečnosti je výsostnou doménou členských zemí. Nemůžeme jen tupě od stolu říct, vy si vezměte tolik a tolik lidí! Pan premiér se nechal dnes slyšet, že není důležité, že jsme spor prohráli, protože ČR nebude nic platit. To se ale bohužel plete. Když pominu určité náklady na řízení, které pravděpodobně budeme společně s Maďarskem a Polskem platit, vzniká zde nebezpečný precedent, na který se v budoucnu mohou některé členské státy a orgány EU odvolávat. ČR opět selhala ve vyjednávání již v roce 2015, stejně jako v případě směrnice o zbraních, a nyní lze jen těžko odhadovat, jak velké škody to v naší zemi ještě způsobí,“ řekla redakci poslankyně ODS Jana Černochová.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher poukazuje na nesmyslnost soudního řízení v situaci, kdy kvóty stejně byly zrušeny. „Soudní dvůr EU má tedy starosti. Pokud si vzpomínám, tak kvóty nakonec přijaty nebyly. Teď by ještě mohl rozhodnout, že jsme svévolně a bez důvodu zavřeli hranice... stále se častěji, podle mě, unijní instituce vzdalují lidem a běžnému životu. Je to smutný obrázek o životě ve slonové věži,“ konstatoval poslanec.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek podle svých slov takový výsledek soudu očekával. „Je potřeba lépe vyjednávat za naše zájmy a méně honit politické body,“ míní.

„Potvrdilo se to, co SPD po léta tvrdí – ČR v EU ztratila svrchovanost a stala se vazalskou zemí a ekonomickou kolonií, jakkoli to kolaborační politici popírají. Rozsudek nám upírá právo rozhodovat o naší zemi a věřme, že je rozsudkem nad budoucností EU. V takovém spolku nelze svobodně žít. Rozsudek evropského soudu znamená jednu zásadní věc v členství v EU – znamená, že se ČR postupně stane součástí evropského multikulturního chalífátu nazývaného Evropská unie. Kdo chce zachovat ČR její kulturu a státnost, má jedinou možnost, a to podpořit hnutí SPD. Pro naše hnutí je tento rozsudek potvrzením správnosti našeho boje za zachování ČR. Odmítáme ho, nebudeme respektovat a budeme tvrdě hájit naši svobodu,“ sdělil místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

„Stalo se pouze to, co jsme dlouhou dobu říkali a upozorňovali na to bývalého ministra vnitra Chovance a Babiše. Veškerá politická zodpovědnost jde za nimi. Nicméně samotné rozhodnutí soudu o kvótách nepovažuji za nikterak důležité, protože se ukázalo jako neschopné přežít. Od začátku jsme říkali jako lidovci, že kvóty jsou nesmyslné a pro byl jen pan Babiš, který chtěl tyto lidi zaměstnat ve svých podnicích,“ řekl europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Poslanec Jaroslav Foldyna si z rozsudku soudu EU nedělá vůbec nic. „Myslím si, že rozhodnutí unijních orgánů, a tedy i unijních soudů, jsou dnes všem ukradená, a podle mého mínění to tak již zůstane,“ konstatoval.

„Vždycky jsme tvrdili, že systém kvót pro přerozdělování migrantů je špatný. EU od něj také odstoupila a rozhodnutí ESD na tom nic nemění. EU si jím jen chce zachovat tvář, ale nevidím tu žádný způsob, jak ho naplnit v praxi,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz občanskodemokratický poslanec Karel Krejza.

Šéf Trikolóry a poslanec Václav Klaus byl o poznání razantnější. „Okamžitě bych vypověděl Lisabonskou smlouvu, a tím nadvládu Evropské unie (včetně tohoto soudu) nad naší zemí!“ řekl nám Klaus.

„Pokud EU chce přistupovat podobným způsobem ke členským státům, ať se pak nediví, že lidé k takové instituci ztrácejí i poslední sympatie. Můj postoj je stále neměnný – pro kvóty jsem nikdy nehlasovala ani hlasovat nebudu. Ani nikdo jiný z KSČM! Doufala bych, že se evropské instituce v této době budou zabývat důležitými body pro ochranu zdraví občanů a ne tímto,“ má jasno europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.

Podle poslance a exšéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka znamená rozsudek Soudního dvora EU pro Českou republiku jednu jedinou věc. „Ostudu,“ reagoval stručně.

„Pořád stejná písnička. Problém právní čistoty proti právní přiměřenosti. Za nouzový stav, který zachraňuje životy, je vláda poháněna nenasytnými podnikateli k Ústavnímu soudu. Možná to vyhrají, ale taky jim soud možná sdělí, že vysoudili jednu korunu, protože by jinak zbankrotoval stát. Ohledně migrantů jsme možná odmítnutím kvót porušili unijní právo, ale nechá nás kvůli tomu soud opustit Schengen? Asi ne. I zde by proto byla rozumná sankce jedno euro. Uvidíme, jestli v tom či onom soudu sedí rozumní lidé nebo rigidní scholastici,“ zamýšlí se exministr kultury a poslanec ČSSD Antonín Staněk.

„O jakých povinnostech to Evropská komise a soud mluví? Snad o povinnosti naprosto se vzdát své suverenity a jen poslušně odkývat každý nesmysl, který přijde od ‚moudrých‘ bruselských úředníků? Uprchlické kvóty byly od samého začátku naprostá blamáž,“ je přesvědčena Zuzana Majerová Zahradníková, poslankyně Trikolóry.

Česká republika, Maďarsko a Polsko se podle ní odmítnutím kvót jako jedny z mála členských států Evropské unie zachovaly správně a podle zdravého rozumu. „A rozhodnutí soudu je naprosto mimo mísu. Stejně jako ‚slavné‘ uprchlické kvóty. Nikdy nepřistoupíme na žádné uprchlické kvóty. Nikdy!“ uzavřela razantně.

