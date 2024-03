Výročí okupace, Pavel v Německu. Macinka zuří: Jednoduchý člověk. 15. března se tam nejezdí!

15.03.2024 19:40 | Monitoring

Prezident Petr Pavel se v pátek v Drážďanech setkal se saským premiérem Michaelem Kretschmerem. Oba si pochvalovali, že setkání proběhlo v den 85. výročí okupace zbytku Československa nacistickým Německem, protože „je to ukázka velké důvěry“. Petr Macinka z Institutu Václava Klause je ale přesvědčen, že 15. března by český prezident do Německa opravdu jezdit neměl a kdo to tak necítí, „je jednoduchý člověk“.