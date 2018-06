Výročí policejní razie u Nečase na vládě: Co jste tehdy nejvíc pokazili, vpálil v ČT Šlachtovi Takáč

Je to pět let od policejního zásahu na Úřadu vlády, který zcela rozbil vládu Petra Nečase. Do studia Událostí komentářů přišel někdejší ředitel ÚOOZ Robert Šlachta a redaktor deníku Echo24 Dalibor Balšínek. Jde o policejní fiasko, nebo je tehdejší zásah obhajitelný? Proč pět let od započetí kauzy nikdo nebyl pravomocně odsouzen?

Přesně před pěti lety se odehrál policejní zásah na Úřadu vlády. V poutech tehdy skončila nejbližší spolupracovnice Petra Nečase a dnes jeho manželka, Jana Nagyová, dnes Nečasová. Spolu s ní také tři bývalí poslanci za ODS. Ivo Ištvan a Robert Šlachta tehdy na hojně sledované tiskové konferenci mimo jiné oznámili, že během vyšetřování našli 120-150 milionů korun v hotovosti a desítky kilogramů zlata. Část kauzy se týkala údajně nezákonného sledování tří lidí, které si měla u vojenských zpravodajců objednat Nečasova spolupracovnice Jana Nagyová.

„Co jste tehdy, zpětně viděno, nejvíce pokazili,“ zněla první otázka od moderátora Daniela Takáče směrem k Šlachtovi. „To je taková otázka hned na tělo,“ vytřeštil oči Šlachta. „Vyhodnocení jsme dělali. V té době nikdo nemohl tušit, pod jakým tlakem jsme vznikli. Můžu jen říct to, že ta tisková konference byla úplně stejná, jako když si vezmete zásahy předtím, byla to stejná struktura,“ řekl Šlachta a dodal, že chybou bylo při zpětném pohledu samotné vystoupení.

Daniela Takáče zajímalo, zda bylo opravdu nutné vtrhnout v noci do budovy Úřadu vlády. „Samozřejmě na tu dobu, na ty informace, které jsme měli… Nikam jsme nevtrhli, bylo to povolené soudem, takže nešlo o žádné vtrhávání. Já když sleduji nějaké ty debaty potom, co jsme měli dělat… Vím přesně, jaké to bylo a komunikace některých bývalých ministrů, nebo jednoho pana ministra, byla naprosto bezproblémová,“ reagoval Šlachta a doplnil, že zásah skutečně považoval za nutný. „V ten okamžik bylo vyhodnoceno, že to je to nejvhodnější, takže proto se to dělo.“

Takáč se dále logicky ptal na to, zda vyšetřovatelé během razie na Úřadu vlády našli zásadní důkazy. „Teď to neumím říct, po té době, co kde bylo,“ bránil se Šlachta. „Pokud se nemýlím, tak se tam našly peníze v sejfu,“ kontroval Takáč. „Peníze v sejfu, to probíhá u soudu, tehdy se k těm penězům nikdo neměl, potom se k nim zase někdo měl, teď už neumím říct, které písemnosti a co tam bylo,“ vysvětlil Šlachta a dodal, že šlo o nepředstavitelné množství materiálů.

„Zatím ale není žádný výsledek,“ nenechal se odbýt Takáč a zopakoval dotaz, zda detektivové něco našli. „To říkáte vy a říkají to lidé, kteří to nějakým způsobem znevěrohodňují,“ opáčil naštvaný Šlachta. Daniel Takáč připomněl, že nikdo nebyl pravomocně odsouzen. Šlachta na to konto namítnul, že ne všechna řízení jsou u konce. Postěžoval si také na práci některých soudů, kdy se jednotlivé kauzy rozhodnou a poté se vrátí k opětovnému projednání. Opětovně se také ohradil proti „bagatelizaci a znevěrohodňování“ případu ze strany médií.

„Často se mluví o tom, že jste tímto zásahem zásadně přepsali politickou mapu země, vidíte jako problém, že policie takto zásadně zasáhla do politického rozvržení sil,“ zeptal se Daniel Takáč. „My jsme dávali konkrétní činnost konkrétním osobám. Porušila to konkrétní osoba, u té byla provedena domovní prohlídka, bylo sděleno obvinění, my jsme nemluvili o tom, že bychom ovlivňovali politiky, přeci,“ řekl Šlachta a dodal, že tento výrok by od Takáče mohl vnímat jako radu raději nic nedělat a nevyšetřovat, aby se pro jistotu nic neovlivnilo. Robert Šlachta vidí rozdíl mezi odbornou a účelovou kritikou případu.

Další otázka směřovala na legálnost a správnost odposlechů. Soudkyně Králová totiž včera prohlásila, že část odposlechů nebude k líčení připuštěna, neboť byly objednány a vyšetřovatelé je dostali příliš brzo. „Já bych nechtěl být kritik soudců. Sám za sebe ale mohu říci, že u paní soudkyně Králové bylo takových rozhodnutí více. Pro mě je zásadní, že na jedné straně v kauze vojenského zpravodajství totožné odposlechy připustila a vycházela z nich, ve druhé kauze řekne, že jsou podle ní odposlechy nezákonné. Mně se to hrozně těžko hodnotí, jak k tomu paní doktorka došla,“ odpověděl Šlachta.

Nevadí Robertu Šlachtovi po těch letech, že to všechno, co tým vyšetřovatelů spustil, skončí pouze „u kabelek“, odposlechů a kila zlata? „Stamiliony nejsou nikde,“ řekl Takáč. „Ty kauzy jsou přece v běhu, zpracovávají se, takže těžko můžete říci, že „jen u kabelek“, a to je to bagatelizování. To je přece naprostý nesmysl,“ odmítl Takáčův nástin Šlachta.

Dalším hostem byl šéfredaktor Echa24 Dalibor Balšínek. I on dostal otázku, zda byl zásah chybou, či nikoli. „Samozřejmě, že byl chybou. Plukovník Šlachta není žádný pochůzkář, byl to šéf ÚOOZ. A když si troufl zasahovat na Úřadu vlády, zaangažoval 400 policistů, provedl 31 domovních prohlídek, tak se dalo předpokládat, že bude perfektně připraven,“ zdůraznil Balšínek. „Připomíná mi to lékaře, který má odoperovat levou ledvinu a odoperuje pravou,“ dodal.

Šlachta ale před svým odchodem ze studia řekl, že to, co měli v době akce v ruce, jasně napovídalo tomu, že akce je nezbytná, což namítl i Daniel Takáč. „To by o tom vypovídaly výsledky a ty nejsou. Respektive jsou. Máme tady jiný politický systém, u moci jsou jiné politické strany, máme tu omluvu Ministerstva spravedlnosti a dva miliony korun, které musel stát zaplatit poškozeným poslancům ODS za neoprávněné zasahování do jejich práv,“ reagoval Balšínek.

Podle Balšínka chyběla policistům dostatečná příprava. „Je to pět let a není žádný výsledek. Jak dlouho chtějí čekat, dalších deset let? Je to naprosto neuvěřitelné!“ Balšínek je přesvědčen, že policisté měli mít v rukou naprosto neprůstřelné důkazy. „A ty nejsou,“ uzavřel celou kauzu.

Psali jsme: Neposrala se! Soudkyně Králová vydala nové rozhodnutí v kauze Nagyová Státní zástupce Šereda pět let po razii na Úřadu vlády: Odvedli jsme kus dobré práce Šlachta chtěl před lety rozprášit extremní pravici. Teď akce končí fiaskem Je to pět let po úderu ÚOOZ na Nagyovou a spol. Sabotáž? Ne. Získali jsme dokument, který případ „odpálil“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak