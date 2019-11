Výročí v Plzni: Mladá aktivistka vykládala, co napáchal komunismus. Havel z Rudolfina a obrana Sorose. Předplaťte si Deník N a Fórum24, ti jsou nezávislí

REPORTÁŽ Prokremelsky a pročínsky orientovaný prezident musí z Hradu pryč. Stejně tak jako veliký oligarcha, velkoagrárník Babiš, který dojí naši republiku i Evropskou unii a jenž je podle vystupujících mafián, lhář a osel. Zeman je k tomu ještě agent cizí mocnosti. Rusko chce, abychom byli jejím vazalem, abychom vystoupili nebo nás vyloučili z NATO a EU, z jediných organizací, které to s námi myslí dobře. Vždyť tři čtvrtiny všeho zboží exportujeme do EU! To zaznělo na manifestaci k 17. listopadu, která se uskutečnila v podvečer v Plzni za účasti zhruba 500 lidí. Mladá klimatická aktivistka oznámila, že nám jako lidstvu i planetě zbývá jen deset let.

V úvodu manifestace promluvil Jindřich Duras k ekologické problematice: „V době před třiceti lety byly otázky životního prostředí jedny ze zásadních pilířů toho, co se stalo. Není tomu teď úplně stejně? Před třiceti lety jsme se zásadním způsobem opřeli do životního prostředí. Výrazně se zlepšila kvalita vody, ovzduší, nakládání s odpady. Byly stanoveny limity pro těžbu uhlí. V tom všem začínáme mít nyní znovu potíže. Dnes to zásadní, co dělá životní prostředí, je zemědělská krajina. To se nám za třicet let nepovedlo. Na socialistické hospodaření navázala řada dalších subjektů. Velkozemědělci, velkoagrárníci,“ burcoval hned od začátku Duras.

„Ti teď ovládají celou zemi, řídí celou politiku i životní prostředí. Máte dojem, že se bez našeho přičinění a hlasu nějak rozpomenou na to, co je zodpovědné a poctivé hospodaření? Že začnou dělat nějaké zásadní změny pro životní prostředí. Právě velké a obrovské lány, to je příčina, proč se z nich ztrácí půda, proč se vyplavují hnojiva a pesticidy do vod. Mimochodem, tady v Úhlavě máme pesticidů také hromadu. To je důvodem, proč krajina nedrží vodu. Proč se nám projevuje na jedné straně sucho, na straně druhé bleskové povodně. Bez zásadní změny se dál v této věci nedostaneme. Je možné udělat zásadní změnu, pokud velkoagrárník je premiérem?“ Pokračoval Duras za odpovědi náměstí „Nejde!!!“

Čas se nám i jim krátí…

„V žádném případě! Proto to vidím tak, že je třeba za to zase vzít. Životní prostředí může být silným tmelicím prvkem, protože se dotýká každého z nás, skrz naše zdraví. Když chceme řešit nedobré zemědělské hospodaření, ale vzdávám hold všem dobře hospodařícím sedlákům, tak my se tváříme, že máme jednoho nepřítele, toho velkoagrárníka. Jenže on má řadu svých podporovatelů. Jsou to lidé, kteří se s ním vyvezli, ale zároveň mají i zodpovědnost. My se rozčilujeme s premiérem a nevěnujeme pozornost těm, kteří jsou na něho napojeni. To bychom měli změnit,“ ukončil svá slova Duras.

Mladá aktivistka jej hned poté doplnila: „Musíme jednat hned, máme posledních deset let, abychom přešli k udržitelnému způsobu globální společnosti, a odvrátili tak nevratné poškození ekosystému. Pokud nezačneme do deseti let zásadně omezovat emise skleníkových plynů, bude to mít katastrofické následky. To, jak tady v Česku vyrábíme energii, jak moc jsme závislí na uhlí, to je pozůstatek bývalého režimu. Proč bychom nemohli opustit destruktivní a neefektivní způsoby výroby energie. Vybrali jsme si před třiceti lety světlé zítřky. Musíme nést zodpovědnost. Proč si ke světlým zítřkům nevybrat i zítřky zelené. Naši rodiče vybojovali svým dětem život ve svobodné republice. Tak proč bychom nemohli my vybojovat našim dětem život na planetě, která neumírá, kde bude čisto a budeme moci v klidu dýchat,“ finišovala svůj patetický projev za potlesku přítomných mladá aktivistka.

„Jestli proti někomu stojíme, tak jsou to lidé, kteří mohou něco udělat, ale kteří nic nedělají. Jsou to v první řadě politici, ale nejen ti, kteří jsou nyní u moci. I ti dřívější, kteří nevědí, že nám hrozí klimatická krize, ti, kteří to věděli, ale nekonali.“

Estébáci všude, kam se podíváš. A k tomu KGB

Kremelské hrozby – to byl další projev, který tentokrát přednesl chartista Heřman Chromý: „Při zakládání OF v Mělníku jsem tehdy varoval před činností tehdy stále aktivní StB. Netušil jsem, že po třiceti letech musím smutně konstatovat, že důsledků komunistické éry a jejího více než 40 let trvajícího a zničujícího vlivu jsme se dodnes nezbavili. Paradoxně prezident Zeman se stal posedlou korouhvičkou vlastní moci. Moci, kterou prezident Zeman přisluhuje zájmům komunistické moci Čínské lidové republiky a zájmům bývalého kágébisty Putina a nedemokratického režimu, panujícího v RF již téměř dvacet let.“

„Fuuj,“ znělo náměstím a ozvalo se ohlušující pískání. „Více než dvacet let uběhlo také od rudolfinského projevu Václava Havla. Kromě něj zmínil, že proklamovaný ideál zisku byl zesměšněn, protože jsme dopustili, že tu vznikl stav, v němž se nejúspěšnějšími stávají nejnemravnějšími a největší zisk mají nepotrestatelní zloději,“ konstatoval dále chartista Chromý za potlesku přítomných. „Místo nápravy postkomunistického marasmu politickými stranami následovala ani ne za osm měsíců po projevu Václava Havla opoziční smlouva. Postkomunistický marasmus nejenže nezastavila, ale naopak jej prohloubila a odstartovala propojení politických stran a jejich takzvané sponzorování a propojení s organizovaným zločinem.“ A opět potlesk.

Babiš a Zeman: Strašné spojenectví

„Dnes jsme s úžasem svědky rudonahnědlých útoků proti našemu členství v NATO a v EU. Nejen u nás, ale i ve světě, rozděleném hybridní válkou a dezinformacemi… nechceme si zatím uvědomit, že většinu naší společnosti poráží lhostejnost jako výraz jejího nezájmu o věci veřejné. Vyrostla tu například exekuční mafie, obchod s chudobou za účasti státu. Státu, jako snad jediného v Evropě, kdy důsledky těchto praktik pociťují i děti. Vytrácí se slušnost, vcítění, víra, denně praktikovaná skrze skromné, ale veledůležité mravní hodnoty…,“ vypočítával chartista.

„Jako v případě kauzy premiéra Babiše se čeká na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, politici hovoří o nutnosti respektovat rozhodnutí pražského státního zastupitelství, a to za situace, která je ve fungující demokracii a právním státě nemyslitelná. Předseda vlády, který byl a potenciálně stále je trestně stíhanou osobou, obsadil post ministra spravedlnosti za hnutí ANO svým člověkem. Pravomocí ministra je ale odvolat nejvyššího státního zástupce, jenž má v kauze nezávisle rozhodnout!

„V případě potenciálního odvolání prezidenta Zemana jsme byli zase svědky ve Sněmovně potlačení role Ústavního soudu,“ postěžoval si auditoriu Chromý. „Jednání prezidenta Zemana ignorovalo ústavu, protiústavně zpochybňovalo českou zahraniční politiku ve světle mezinárodních závazků ČR: byli to ale poslanci vládní koalice, kteří za pomoci tichých spojenců z KSČM a SPD návrh na projednání ústavní žaloby schválené Senátem odmítli. 70 z nich se ani neobtěžovalo se zúčastnit projednání tohoto návrhu žaloby.“ Reakcí bylo pískání protestujících.

„Co všechno bude ještě možné argumentovat tím, že pravdu mají ti, kteří vyhráli volby, když občany, ale i samotný Parlament reprezentuje ve skutečnosti toto politické duo, které v duchu demokratické ústavy nekoná a konat nehodlá. Čím více prezident a premiér hovoří o potřebě bezpečnosti a ochraně národních zájmů ČR před nebezpečím a hrozbami třetího světa, o to více se vyhýbají odpovědnosti čelit bezpečnostní infiltraci ze strany Ruské federace a komunistické Číny. Studená válka neskončila rozpadem Sovětského svazu,“ varoval chartista.

„Pokračuje v jiné podobě s cílem připravit nás o svobodu a demokracii, pro kterou jsme se před třiceti lety svobodně rozhodli. Ruská federace usiluje o rozbití Evropské unie. Máme četné odborníky bránit nás před těmito hrozbami, žádné čučkaře! Je třeba tuto mezeru v politických stranách a zahraniční politice nejen jasně deklarovat, ale učinit také nezbytná opatření, abychom se pokolikáté již v historii Československa nedivili, že jsme přišli o svobodu. Tentokrát ale vlastním přičiněním. Demokratická opozice podpoří svobodu a polistopadovou demokracii.“

Válka je tady!

Z kanadského Vancouveru vzkázala své poselství podle organizátorů špičková odbornice na ruskou infiltraci a hybridní válku Alexandra Alvarová:

„Naše země se ocitla nad propastí nového, velmi silného nebezpečí, na které jsme nebyli připraveni. Jde o informační válku. Jak české tajné služby, tak armádní experti vědí, že tento nový zákeřný druh vojenského konfliktu proti nám vedou dva silní aktéři – Rusko a Čína. Cílem Ruska na mezinárodní scéně je přesvědčit velké hráče, případně je donutit, aby uznali, že je potřeba znovu rozdělit svět do sfér vlivu. Bohužel pro nás my Češi spadáme do okruhu těch států, které Rusko nepřestalo považovat za své území. Jejich cílem je přimět státy NATO a EU, aby nás úplně odepsaly. Chtějí je přesvědčit, že si nedokážeme sami vládnout. V takové situaci bude snadné přesvědčit Západ, že vlastně mentálně patříme na Východ. A že nás není ani třeba bránit, když nás tam srdce táhne. K tomu směřují veškeré kroky, nejen jejich internetových trollů, ale i místních ruských pomocníků a politických spolupracovníků.“

„Je veřejným tajemstvím, že prezident naší vlastní země dělá všechno pro to, aby pomáhal uskutečňování jejich cílů. Jsou to lidé, kteří aktivně vymýšlejí a posílají seniorům zábavné řetězové e-maily, ve kterých je čas od času něco, co Rusové potřebují, abychom si zapamatovali. Patří mezi ně také profesionální marketéři, kteří mají přístup k datům obyvatel a umějí na sociálních sítích populaci selektovat a rozdělovat tak, abychom proti sobě bojovali a zabývali se uměle vyvolanými spory. Patří k tomu lidé, kteří oplétají naše politiky přátelskými službičkami a mediálním servisem, bez kterého se sami nedokážou obejít. Patří sem ale hlavně majitelé médií, čeští oligarchové, které Rusové buď vydírají ekonomicky, nebo jim vyhrožují vězením. Patří sem ale také čeští oligarchové, kteří jim slouží úplně dobrovolně, protože jim Rusko nebo Čína umožňují přístup na jejich trh,“ uvedla Čecho-kanaďanka ve svém emotivním poselství.

Unie není zlá – je skvělá! A Rusku vadí NATO, protože se jej bojí

„Tito lidé kvůli svému vlastnímu zisku skupují média a pokoušejí se v nich ovlivňovat veřejné mínění. Využívají přitom moderní poznatky informační války. Postupy už dnes nesměřují ke chválení Ruska nebo jeho spojenců, ale především k tomu, abychom se spolu hádali, k vyvolání sporů a občanských válek na území, které chtějí Rusové ovládat. Jejich heslem je – kdo si hraje, nezlobí. Vadí jim lidé, kteří na ně ukazují prstem, to jsou naše tajná služba, armáda a veřejnoprávní média. Vadí jim také EU, protože nás pomáhá udržet v ekonomické stabilitě. Ona ‚zlá‘ Unie totiž odebírá 70 procent veškerého zboží, které my, Češi vyrobíme. Vadí jim NATO, které je pro Rusy neschůdné, pokud bude jednotné a shodnou se spolu na všech krocích. Jiní volají, že za všechno mohou homosexualisté a zkažená západní morálka. Další viní ze všeho Sorose a světové židovstvo. Jiní obviňují veřejnoprávní média. A také vzdělané lidi, podobně jako při nástupu Hitlera k moci. Nikdo z nás, obyčejných lidí, nepozná, kde je v těch hromadách lží a manipulací ukryta pravda. Jsme jako zasaženi paralýzou. Náš hněv nám brání vidět skutečného nepřítele. Toho, který pomalu utahuje smyčku kolem hrdla naší demokracie. Nyní, při třicetiletém výročí pádu ruského imperialismu v Evropě, musíme zůstat jednotní a silní. Teď opravdu není čas nadávat si do sluníčkářů a pseudovlastenců, do městských vítačů a vesnických primitivů. Zase jsme jenom my a oni,“ uvedla kanadská aktivistka.

Máme za premiéra lháře a mafiána, prezident je agent cizí mocnosti

Slova se poté ujal Jan Valdman: „Premiér je osobností v kolosálním střetu zájmů, nedodržuje zákony, zneužívá veřejné finance k vlastnímu obohacení, mafiánskými praktikami zaklekává na svoji konkurenci. Není normální, že prezidentem je soudně osvědčený lhář, agent cizí mocnosti, který by střílel novináře, který aktivně demontuje ústavní pořádek místo toho, aby jej chránil. Není normální, aby hradní mluvčí, tedy spíše hradní šašek, systematicky urážel občany této země, a přitom nedělal svoji práci,“ konstatoval mluvčí a náměstí zabouřilo: „Fuuj…!“

„Není normální, aby policie za dva roky nedokázala najít syna předsedy vlády, kterého neuměla vyslechnout, nebo aby státní zástupce po čtyřech letech vyšetřování najednou otočil názor a hned poté se podezřele vyměnil ministr spravedlnosti,“ konstatoval Valdman.

„Hanba!!!“ řvali lidé.

České psycho

„Vládnou nám tu psychopati a gauneři, a to jen proto, že si navzájem kryjí záda, protože vědí, že za normálních okolností by dávno seděli přinejmenším ve vyšetřovací vazbě. Nejlépe o tom svědčí fakt, s jakou urputností se brání tomu, aby jejich činnost přezkoumaly nezávislé soudy… už několik let žijeme v nenormální situaci a je to tak proto, že jsme to dopustili, že jsme si mysleli, že to někdo opraví za nás. I kdyby zítra Andrej Babiš ukradl slunce a v přímém přenosu to vysílala TV NOVA a TV Barrandov, tak to s jeho sympatizanty stejně nehne a nespíš by se asi nic nestalo a druhý den bychom si v Mladé frontě přečetli zase něco o lékárničkách,“ glosoval Valdman za smíchu a potlesku demonstrujících.

„Je zjevné, že situaci vyřeší jen příští volby a my se musíme postarat, aby pro nás dopadly lépe než ty předchozí. Mocenský pakt Zeman – Babiš je silný nepřítel. Mají velkou politickou moc, téměř neomezené finance, mají mnohde své dosazené lidi a svá média. Musíme šířit pravdu, nebát se konfrontace – spousta lidí se uchyluje k autocenzuře. Nejsme žádní profesionálové, politici, nikdo nás neplatí, nikdo nás neřídí. Jsme obyčejní lidé a nepřejeme si návrat starých pořádků, oligarchie.“

Lidé za zvuků bubínků skandovali: „Máme toho dost!!!“

Valdman pokračoval: „Musíme šířit správné myšlenky, které budou sloužit k nápravě současného neřádu. Mluvme se svým okolím. Podpořte nezávislé novináře – kupte si předplatné Deníku N, Fórum24, magazín Reportér. Podpořme weby typu Neovlivní, Hlídač státu a další. Těch pár stokorun ročně za to rozhodně stojí,“ vybízel přítomné. „Je třeba, aby se do Parlamentu dostaly tradiční strany i s těmi chybami, kterých se dopustily. Je třeba, aby se obnovila rovnováha, odstranila se moc extremistů, komunistů a oligarchů. Současná vládní garnitura všem všechno slíbila a rozdala všechno, co mohla vyrabovat – to nám hraje do karet. Po šesti letech nemají žádný konkrétní výsledek, než jsou selfíčka na Facebooku. Největší státní tajemství je, že Andrej Babiš je neschopný osel, který všude jen žvaní…,“ rozjel to Valdman. „Někdo se nechal koupit několika stokorunami, jiný několika miliony dotací, další podlehl zastrašování. Přesto existují lidé, kteří žijí v blažené nevědomosti. Takovým lidem je třeba otevřít oči, apeluji především na seniory, protože nám mladším nevěří.“

Nebát se…

Jana Filipová z Kolovče, která u soudu porazila Andreje Babiše, dostala rovněž příležitost, tak jako v Praze na Letné, vystoupit i na plzeňském náměstí. Vyzvala přítomné: „Choďte na zasedání obce, zajímejte se o ty politiky, které jste tam dosadili. Zajeďte si občas do Parlamentu, i když je to jen pro silné nervy. Když jsem tam slyšela kovaného komunistu Kováčika, jak tam hřímá, že KSČM bude hlídacím psem demokracie, tak se mi udělalo zle.“

V závěru shromáždění dostal slovo také aktivista Ježek z Karlovy Univerzity: „Prezident naletěl Rusku i Číně, premiérem je mistr v dojení republiky i EU. Je stále lépe, ale není to kvůli vám, pane Babiši! Máme stále ještě nějaký svobodný tisk, u nás se zespodu i zeshora na média plivá a ta skomírají. Máme ještě nezávislé, samosprávné univerzity… náš milý Palacký se otáčí v hrobě, když vidí univerzitu v Olomouci s konfuciánským střediskem, placeným Čínou. Moje Karlova alma mater naštěstí zrušila česko-čínské centrum. Je tady pár magorů, ale žijí tu fantastický lidi,“ ukončil jeden z nejkratších projevů plzeňského podvečera zástupce univerzity.

