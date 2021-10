Vyšachovat Okamuru. Zase. Ivan Bartoš řekl jak to bude

reklama

Moderátor Čestmír Strakatý zpovídal předsedu Pirátů Ivana Bartoše a hned v úvodu připomněl, že Piráti jako strana ve volbách moc neuspěli, protože voliči poslali do Sněmovny jen 4 piráty a 33 poslanců STANu.

„Jeden z mála zvolených poslanců," představil šéfpiráta Bartoše Strakatý v rozhovoru pro Reflex.

„My analyzujeme, kde jsme udělali chybu, proč se tak stalo. Ale když se podíváte na to kroužkování, tak naprostá většina, tři čtvrtiny lidí, byla s tou koalicí spokojena tak, jak je nastavená. A ta čtvrtina kroužkovala. Ale samozřejmě je to pro mě zklamání. Čekal jsem, že to zastoupení bude výrazně silnější,“ přiznal Bartoš.

Konstatoval, že Piráti ve volební kampani museli čelit velkému náporu dezinformací a on se během voleb naučil, že i politické strany samy o sobě musí válčit s dezinformátory. Faktem je, a hodnotili to čeští elfové, že ta dezinformační kampaň byla masivní,“ zaznělo od Bartoše s tím, že číst lidí prostoupil strach.

Předseda Pirátů si nemyslí, že za propad Pirátů mohou otevřené diskuse na jejich „pirátském fóru“. Piráti podle něj otevřeně debatují už 12 let, ale i tak uspěli ve volbách do Evropského parlamentu, ve volbách do krajů, ve volbách v obcích a tak podobně.

„Přece ty největší nesmysly, který používal i Andrej Babiš (ANO) a který vyrobil Tomio Okamura (SPD), nějaká Bartošova fotka s vymyšleným citátem, neměla prapůvod v žádným, byť jediným vyjádření nějakého piráta na fóru. Kdyby to nebyly tyto výroky, bylo by to cokoliv jiného. Ta antikampaň byla velká. A já si za tou transparentností v politice prostě stojím. Je to podle mě zásadní, jak k vám lidé získávají vztah a důvěru. A přišlo mi trošku zvláštní, ale já si nestěžuju, takovej je svět, ale že některý věci žily i v tom světě velkých médií. Hodnotit stranu podle jednoho nepovedeného tweetu, tak to mi nepřijde úplně standardní,“ podotkl Bartoš.

Zdá se mu zvláštní, že musel v předvolební kampani stále dokola vysvětlovat, kde se vzala fotka Jakuba Michálka s lasem, která byla rychle stažena.

Připustil, že někteří Starostové mohli voliče vyzývat ke kroužkování, což bylo v rozporu s dohodou, kterou uzavřeli Piráti a Starostové. „Za Piráty, my jednáme vždycky čestně,“ pravil Bartoš. V obecné rovině dodal, že to, zda došlo k fatálnímu porušení koaliční smlouvy, se teprve analyzuje a výsledek této analýzy ještě není znám.

V budoucí vládě se podle Bartoše budou Piráti starat o to, aby kabinet jako celek nebral peníze např. hendikepovaným občanům, jak se to podle Bartoše dělo za časů ministra práce za TOP 09 Jaromíra Drábka. Vláda musí českou ekonomiku dostat opět do kondice, ale musí to dělat sociálně citlivě.

Sám sebe vnímá jako liberála, kterému leží na srdci i práva homosexuálů. Ale současně chce Českou republiku zatraktivnit pro investory a tak podobně. To zahrnuje i zásahy i do státního rozpočtu na příští rok.

Když měl říct, o která ministerstva by Piráti stáli, řekl, že ústředním tématem Pirátů je digitalizace státní správy, která je rozprostřena přes několik resortů, především přes vnitro a přes ministerstvo pro místní rozvoj. Vedle toho se prý Piráti cítí silní i v zahraniční politice. „Máme místopředsedu Evropského parlamentu,“ připomněl Marcela Kolaju.

Nakonec Bartoš zdůraznil, že Piráti nehlasovali pro poslance SPD ve vedení Sněmovny a počítá s tím, že k tomu pravděpodobně nedojde ani teď.

