Vyskočil vybuchl ohledně Ukrajiny. Nepřátelství k Rusku? Zatáhli nás do toho

Zítra to bude týden, co má Česko novou vládu, a Černocký úvodem zalitoval nad volebními výsledky SPD, u kterých čekal vyšší voličskou podporu. „Ony nám ty volby celkově nevyšly,“ řekl po telefonu připojenému Foldynovi, kterého se rovnou zeptal: „Kde se stala chyba?“ Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11521 lidí

Foldyna hovořil o ovlivnění voleb: „Je to špatný, my jsme prohráli volby, vyhráli je oni. My si musíme připravit nějakou strategii. Myslím, že volby byly trochu ovlivněné, podíval bych se na ty kluky a holky z Aspen Institutu, kteří dnes sedí ve vládě. Na to by nám měla dát vláda odpovědi prostřednictvím informací Bezpečnostní informační služby,“ má Foldyna o průběhu voleb jisté pochybnosti.

„Ještě dva týdny před volbami byly prognózy úplně jiné a najednou je tu tento výsledek. Není to úplně příjemné. Čekáme, s čím přijdou, jaká bude jejich politika. A jaká bude politika Parlamentu a politika Markéty Adamové Pekarové, která je předsedkyní Sněmovny,“ přemítal nad tím, co konkrétně od ní můžeme čekat, a ta představa jej značně pobavila: „No, co od ní můžeme čekat? Koukal jsem, že si koupila čtyři nové kostýmky... čekám, co ti kluci a holky z Aspenu udělají,“ podotkl.

Do nové pětikoalice si rýpl, že je nelze dávno nazývat pravicí: „Oni si říkají pravice, ale to dávno nejsou, ani konzervativci nejsou, protože sedí s neomarxistickou tlupou Pirátů, což je politická odnož Antify. Takže Piráti a konzervativní ODS je komická záležitost. Pekarová Adamová, ta tvrdí, že je konzervativní pravice a křesťanka, a jedná a hlasuje jako ti progresivisté,“ hrozil se poslanec, co za skvadru sedí v čele našeho státu. Černocký se jen souhlasně smál.

Před Fialovou vládou stojí nyní řada výzev, ať už jde o epidemii či energetickou krizi, Foldyna je zvědavý, jaké bude činit kroky, když už nemůže pouze kritizovat: „Oni kritizovali minulou vládu, že vše je špatně, takže čekám, že na vše najdou lék, vyřeší vše, vrátí peníze, aniž zvednou daně, budou připlácet úředníkům, rozdají peníze důchodcům. Nebo nerozdají? Protože nemají z čeho...,“ naznačil Foldyna, že je i jejich voliče brzy zřejmě čeká hořké vystřízlivění.

Nové ministry totiž čeká také hledání úspor. Nová vláda se zavázala přepracovat návrh rozpočtu na příští rok – připravit ho chce se schodkem nejvýš 300 miliard korun, tedy zhruba o 80 miliard méně, než navrhovala Babišova vláda.

„Nemají z čeho, to je přesně to, co mám na mysli, že oni by rádi smazali zadlužení, ale ono to dosti dobře nejde,“ bavil se Černocký nad plány nového kabinetu. Foldyna zmínil, že je paradox, pokud hledají úspory a vytvoří nová ministerstva, aby nabrali celou řadu dalších lidí do Úřadu vlády.

Pozornost se stočila na vztah s Ruskem.

„Je to tedy vtipný konec roku a možná bude i vtipnější začátek: Jak to budou řešit kluci a holky z Aspen Institutu, který zřídil Bakala s Olbraightovou a který je institutem americký Demokratický strany Bidena. Máme tu energetickou krizi, ministr zahraničí by měl sednout do letadla a poletí do Moskvy nové ceny zemního plynu, tak jako to udělal Orbán,“ popsal, jaké by měly být první kroky šéfa české diplomacie Lipavského (Piráti).

„Od toho piráta tedy očekávám, že půjde, dohodne to, nebo Lavrovovi s Putinem pohrozí, že najde jinak cestu, jak jim zatne tipec. Je to takový bojovník, ten pan pirát Lipavský, nebo Lipovský? Nebo jak se to jmenuje,“ rýpl si do Lipavského.

Celý záznam debaty lze shlédnout na profilu Pavla Černockého (Facebook) ZDE:

Černocký to opět s úsměvem odlehčil: „Musíme doufat, že něco vymysleli, jinak tady půlce republiky umrzne prdel. Je to velký malér,“ dodal k nepříznivému vývoji cen energií.

S Leem Luzarem pak Černocký probral „průser“ KSČM, která se poprvé nedostala do Sněmovny. Zajímalo jej, co nyní Luzar dělá, když skončila jeho kariéra poslance: „Jsem momentálně bez práce, jak skončíte ve Sněmovně, tak se nad tebou zavře voda, někdy je to trochu problém,“ řekl s tím, že po volbách byl na sjezdu KSČM zvolen místopředsedou strany, ale jde spíše o čestnou funkci. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 19% Nebude 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10816 lidí

Doufá, že KSČM vstane z popela: „Doufám, že své straně pomohu zpět do Parlamentu a získat zpět důvěru voličů. Snažíme se, budeme na tom těžce pracovat, protože to, co se stalo, je opravdu velký problém,“ konstatoval.

Věří, že voliči koalice SPOLU a PirSTAN brzy prozřou: „Věřím, že i voliči už pomalu začínají cítit, že se stalo něco špatného, protože levice ve Sněmovně vůbec není. Už dnes lze vidět ten deficit levicových názorů. To, co se tam momentálně děje, ať si každý zhodnotí sám,“ dodal exposlanec.

Dnes se už politická scéna nedělí na tradiční levici a pravici, navázal na jeho slova Černocký: „Dnes jsou to liberálové a konzervativci. Sranda je, že dnes je KSČM svým způsobem z hlediska České republiky konzervativní strana,“ nabídl jiný pohled.

Luzar mu dal ale obratem za pravdu: „Z pohledu toho, co se nyní děje v rámci EU, máš pravdu. Co se týká naší ideologie, jsme konzervativní. Dělení není na levici a pravici, ale na lidi a strany, které preferují sílu jednotlivce, a na lidi a strany respektující solidaritu většiny. Dnes sledujeme prosazování zájmu jednotlivce a malých skupin. KSČM ale hájí zájmy kolektivu,“ připomněl.

Co říká na spojení sil KSČM a ČSSD? „Nic nám nebrání na základě možné spolupráce hledat společný program a společné cesty,“ řekl s tím, že komunální volby v příštím roce ukážou, zda je levice opravdu schopna spolupracovat ve smyslu společných hodnot a boje proti tomu, co se děje na straně pravice. „Ukáže se, kdo a jak myslí tu solidaritu s lidmi práce opravdu vážně,“ řekl s tím, že otázku spolupráce se sociální demokracií zatím nechává otevřenou.

„Pravice nám ve sjednocení pětikoalice ukázala, jak to sjednocování funguje, otázka zní, jak dlouho to bude fungovat. Jestli bude schopna přežít... já se obávám, že to nebude mít dlouhého trvání. Ale nic nebrání tomu dát dohromady kandidátky a vytvořit kandidátku levice (KSČM, ČSSD, Zelení...),“ podotkl.

Následně Černocký přemítal o tom, zda je vodné udržovat v názvu Luzarovy strany slovo „komunistická“. „Musíte se rozhodnout, jestli je to ku prospěchu, nebo ku škodě,“ míní. „To je ale spíše otázka tzv. PR a jestli ta značka má na trhu stále hodnotu a zda osloví. Já říkám jednou komunista, vždycky komunista,“ řekl bývalý poslanec.

V závěru Černocký diskutoval s Ivanem Vyskočilem, kterého představil jako „herce, který zůstal normálním člověkem“. Ten se vyjádřil k problémům, které Česko nejvíce pálí, a sice diktát z Bruselu a energetika.

„Připadá mi nenormální, abychom levně prodávali elektřinu a pak ji zpět za draho kupovali. Chtěl bych lidem popřát do nového roku, aby nám EU minimálně kecala do našich záležitostí, nejlépe vůbec. A moc bych si přál, abychom nebyli zatažení do nějaké války s Ruskem,“ vyslovil se.

V kontextu toho Černocký zmínil, že každý, kdo má jiný názor než ten „správný“, který hlásá ČT a Český rozhlas, je proruský troll nebo agent. „Přijde mi to naprosto šílené. Mám pocit, že v této zemi žije obrovské množství lidí, kteří si nepřejí, abychom byli pohůnky USA nebo EU nebo Číny a Ruska. Přeji si, abychom byli důstojný stát, nenapadající a přátelský, a vycházet s ostatními dobře,“ uvedl.

Jeho slova s Vyskočilem zarezonovala, doufá, že tak se na to bude dívat i nová vláda: „Přeji si to samé. Naši velitelé a načelníci nás zatáhli do pozice, že jsme vůči Rusku nepřátelský stát, ale já vůči nim žádné nepřátelství necítím, jenom přátelství,“ uvedl.

Oběma vadí snahy Bruselu rozbít V4. „Visegrádská čtyřka má x milionů lidí, kdyby se totiž skamarádila s Balkánem a s Ruskem, byla by to proti EU velká protiváha. Toho se oni strašně bojí,“ míní Černocký. „Vycházejme s každým přátelsky a nelezme nikomu do prdele! Což je ale bohužel český zvyk,“ řekl Vyskočil na závěr.

