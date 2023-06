Výsměch Němcové: To jí zničili koupelnu? „Kachlovka“ na pranýři

reklama

Voda ze zničené Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny zaplavila Cherson a tisíce domů po obou březích Dněpru. Kyjev tvrdí, že zničení Kachovské přehrady způsobila exploze výbušnin umístěných uvnitř hráze a vodní elektrárny, které mělo v době výbuchu pod kontrolou Rusko. Naopak Rusové z exploze viní ukrajinské síly, hovoří o ukrajinském ostřelování a „teroristickém útoku“.

Katastrofu Kachovské přehrady senátorka Miroslava Němcová na svém twitteru použila jako odstrašující případ, aby vyzdvihla jako nutnost česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Výsměch na její adresu na sebe však nenechal dlouho čekat. Ukrajinskou přehradu nazvala Nová Kachlovka, což v mnohých evokovalo spíše kachlová kamna či koupelnu.

„Po zničení Nové Kachlovky je každý, kdo zpochybňuje naši smlouvu o obranné spolupráci s USA, vlastizrádce,“ napsala Miroslava Němcová. A neodpustila si útok na ty, kteří zastávají opačný postoj: „Každý: od komoušů přes Trikolóru, pouliční kazatel až po SPD a Babiš,“ dodala k oněm vlastizrádcům.

Ostrovtipem následně hýřil šéf Motoristů Petr Macinka, který Němcové připomněl, že to není poprvé, co by se mohla mýlit. „Mirce premiérce někdo na chalupě zřejmě rozflákal její nová kachlová kamna. Není divu, že kvůli tomu hned potrefeně vrcholově vyšiluje – v režimu á la bába Džamilo. Tak jako když onehdá ukrajinská raketa omylem odstřelila polský traktor, pamatujete? Za to tehdy samozřejmě taky mohli hlavně komouši a Babiš,“ napsal.

V podobném duchu se nesla reakce komentátorky Karoliny Stonjekové: „Takže jestli to správně chápu, hlavní zpráva dne je, že Mirce Němcové někdo zničil koupelnu,“ dodala s hashtagem „kachlovka“.

„Paní Němcová, a jak budete reagovat, když se ukáže, že všechno je jinak? Opět to promlčíte?“ zajímala se poslankyně z opozičního hnutí ANO Berenika Peštová a Němcové vzkázala, že se správně píše „Kachovská přehrada“.

Přízvisko nejstupidnější stvoření si Němcová za svou Novou Kachlovku vysloužila u Vratislava Uhera: „Zde se píše Chakovka, ale jde skutečně o přehradu Kachovka,“ zveřejnil popis grafu satelitní služby ve Francii, měřící hladinu vody v přehradě. A dodal: „Ne jak říká jedno z nejstupidnějších stvoření české politiky, zlodějka Mirka Bože-Na Němcová – Kachlovka...“

Kachlová kamna se ale ujala ve velkém, srandu si v tomto smyslu dělal z Němcové také facebookový uživatel Mirek Neuman. „Paní Mirce Němcové někdo zničil nové kachlovky. No přijít o nová kachlová kamna, to jistě zamrzí. Pokud byste měli kontakt na nějakého šikovného kamnáře, napište jej paní Němcové,“ utahoval si ze senátorky.

„Kachlovka, Kachovka, kdo co je jedno, vždyť to je Mirka,“ povzdechl si nad vyjádřením političky další diskutér a připojil znechuceného smajlíka.

„Paní senátorka by neměla nechat tak cloumat svým majestátem. Pak to vypadá, že jí Babiš zničil kachlová kamna z kdysi slavné kopřivnické Kachlovky,“ dodala Zuzana Dlabajová.

