Výsměch umělcům. „Plaťte, jsme lepší.“ Pak krutá sprcha z vlastních řad

MONITORING SÍTÍ Status umělce. To požadovali demonstranti, kteří se včera sešli před Ministerstvem kultury, aby poukázali na chybějící legislativu, pracovní podmínky a především nízké příjmy. Informovala o tom ČT24. „Je to demonstrace lidí, kteří se mezi sebou utvrdili v tom, že dělají něco lepšího než ostatní, že jsou chytřejší, umělečtější, kulturnější a důležitější pro ‚duši‘ národa (kterým často opovrhují), než ostatní, a proto by jim to ti ostatní měli zaplatit,“ okomentoval to herní vývojář Daniel Vávra.

Na demonstraci, na níž umělci volali po zakotvení svého statusu v zákoně, přišli i zástupci některých veřejných institucí. Přítomna byla například ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knastová. Resort přitom status umělce v současné době připravuje, podle demonstrantů ale nedostatečně. Setkání se zúčastnil i ministr kultury Martin Baxa (ODS).

„Postoje ke konkrétnímu obsahu jsou v rámci umělecké komunity různé, proto Ministerstvo kultury komunikuje se širokým spektrem důležitých aktérů,“ uvedl k tomu Baxa.

Postavení umělců se diskutuje od dob pandemie covidu-19. Od té doby, co v roce 2020 Evropská unie vyčlenila peníze na národní plány obnovy pro své členské státy, zavázaly se Česko a Ministerstvo kultury k legislativnímu zakotvení statusu umělce.

Demonstranti na svém včerejšm setkání požadovali mimo jiné slib, že status umělce bude schválen v rozšířené podobě, tedy jako status kulturního profesionála. Jedna z organizátorek protestu Anna Štičková uvedla, že umělci dospěli do fáze, kdy není možné se kulturou a uměním uživit. Podle jejích slov je kultura opět na chvostu zájmu. „Dlouhodobě se potýkáme se systémovým nerespektem a mikroagresí vůči nám a našim profesím, ve kterých jsme mnozí a mnohé dobré, přičemž měřítka nemohou být zdaleka jen ekonomická,“ dodala. Podle jejích slov zažívají umělci také leckdy nepochopení ze strany rodiny, spolužáků ze střední školy i úřadů.

K demonstraci se na sociálních sítích vyjádřil herní vývojář Daniel Vávra.

„Pod okny před Ministerstvem kultury demonstrují umělci, že mají málo peněz a chtějí přidat a mít nižší DPH. Že to prý dělají z lásky k občanské společnosti a zadarmo a my jim to nechceme zaplatit, když nechtějí dělat ‚komerci‘. Že je stresuje, že nemají na složenky a musejí každý měsíc něco dělat, aby na ně měli, že dostávají málo dotací a grantů. Že překladatelé umělecké literatury nemají na chleba (a bude hůř přátelé),“ poznamenal.

„Divadla jsou plná, přesto dotovaná. Stát dotuje desítky časopisů o kultuře. Film je dotovaný. Galerie jsou dotované. Máme tu státní operu, státní filharmonii, státní divadla. V televizi se udílejí divadelní ceny, filmové ceny, literární ceny. Dotované. Mladí výtvarní umělci chtějí za svoje díla často víc peněz, než se dají pořídit v aukci klasici. Ale to je málo! Zajímavé. Dostávají dotace jiní hudebníci? Zpěváci country, rockeři, rappeři, technaři? Ne. Dostávají dotace časopisy o hrách a hudbě? Ne. Herní časopisy, tedy komerci, tu máme dva. Oba dva živoří a jejich vydavatelé je vydávají z nostalgie jako koníček. Nikdo na tom nevydělává a pochybuji, že kdokoliv tam pracuje, to má jako hlavní zdroj svého příjmu. Dotace nedostávají, ani o ně nežebračí. Nikomu neříkají, že když zaniknou, bude to konec kultury. Tolik k hnusné komerci,“ dodal.

„Je to demonstrace lidí, kteří se mezi sebou utvrdili v tom, že dělají něco lepšího než ostatní, že jsou chytřejší, umělečtější, kulturnější a důležitější pro ‚duši‘ národa (kterým často opovrhují), než ostatní, a proto by jim to ti ostatní měli zaplatit. Oni to naprosto otevřeně říkají a vůbec si u toho nepřipadají divně. Pocit nadřazenosti toho, co dělají oni, nad pokleslou kulturu zbytku, z nich doslova stříká. Společně s frustrací, že ti, co dělají ‚komerci‘, se mají líp. Teď tam slečna povídá, že aby ‚člověk z vyloučené lokality napsal román, který společnost potřebuje, je naprostá utopie‘. Proč? Co tomu člověku brání, aby si každý večer sednul a psal? A proč by měla společnost platit romány, které nikdo nečte? Ročně zde vyjde několik tisíc knih. Teď jsem zjistil, že mi tu budou do dvou hodin dělat happening a vyhrávat nějakou muziku. A já, jakožto umělec, který se tu snaží tvořit a už dávno jsem v nejvyšší sazbě DPH, nebudu moct ani otevřít okno. A to jsem i ceny dostal! A živím svou tvorbou stovky jiných umělců,“ podotkl.

Na jedno z témat demonstrace pak poukázal také na twitteru Martin Weiss. „Patrně historicky první demonstrace proti nepochopení ze strany rodiny a spolužáků ze střední školy,“ uvedl.

