Výsměch z pražského magistrátu: Číňané tu provozují pouze jednodenní turismus a Praha z toho moc neprofituje

„Je dobře, že Praha má tuto věc za sebou a nebude zatahována do mezinárodní politiky. Usilovali jsme o apolitizaci vztahů dvou měst, ale místo toho začala čínská strana rušit českým umělcům domluvené koncerty a městu adresovala výhrůžky,“ reagoval dnes na ukončení sesterské smlouvy mezi Pekingem a Prahou její primátor Zdeněk Hřib (Piráti). A přidali se i další lidé z vedení města. „Neztotožňujeme se s tím, že by Praha měla být zatažena do politického uznávání autoritářského režimu, který v Číně panuje,“ uvedla radní Hana Kordová Marvanová.

Podle radní Hany Kordové Marvanové (za STAN), která vypovězení smlouvy na pondělním jednání radních navrhla, bylo od začátku jasné, že k uzavření smlouvy vedl politický zájem a souviselo to s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v roce 2016. „Takovéto politické články nejsou běžně součástí partnerských smluv mezi metropolemi, ani Peking se světovými metropolemi nemá takovouto smlouvu,“ řekla. „My se neztotožňujeme s tím, že by Praha měla být zatažena do politického uznávání autoritářského režimu, který v Číně panuje,“ dodala.

Čínské velvyslanectví v ČR označilo v úterý vypovězení smlouvy za narušení důvěry a poškození čínsko-českých vztahů. Velvyslanec Čang Ťien-min vyzval pražský magistrát ke změně přístupu. V opačném případě podle něj pocítí újmu svých vlastních zájmů.

Podle vedení Prahy ale Čína nemá možnost městu škodit. „Už v lednu jsme konzultovali dopady s odborníky. Opakovaně jsem byla ujišťována, že Čína nemá páky na to, aby Prahu mohla nějak postihnout,“ řekla předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová. Jako protiakci podle ní město čeká pouze to, že Čína omezí příjezd svých turistů do Prahy. „Ti tady ale provozují pouze jednodenní turismus a Praha z toho moc neprofituje,“ řekla Krausová. Další akce z čínské strany nečeká. V současné době se žádné výměny mezi oběma městy nepořádají. Všechny domlouvané akce českých umělců čínská strana již dříve zrušila.

Uzavírat partnerské smlouvy bude Praha nadále. Partnerství podle Hřiba musí být rovnoprávné, apolitické a musí být oboustranně výhodné. „Ve smlouvě s Pekingem nebylo dodrženo ani jedno,“ řekl.

Hřib se ke kauze vyjadřoval prostřednictvím sociálních sítí i v minulých dnech. „V momentě, kdy vám od partnera chodí čisté výhrůžky, nelze o trvání partnerství hovořit. My jsme od začátku chtěli pouze odpolitizovat vztah mezi Pekingem a Prahou, aby hlavní město nebylo zatahováno do zahraniční politiky České republiky,“ napsal včera na Facebooku.

A dodal: „Druhá strana začala Prahu šikanovat a nyní se přidaly i otevřené výhrůžky. Věřím, že ukončení partnerství schválí příští týden i zastupitelé, stejně jako že k tomuto silnému prohlášení čínského velvyslance, které vypovídá o zcela odlišném a totalitním pohledu na svět, zaujme postoj i vláda ČR.“

Spory mezi městy mimo jiné vyústily v odložení či zrušení vystoupení několika českých souborů v Číně. Důvodem zřejmě byla právě dřívější Hřibova vyjádření o tom, že pražská rada chce ze smlouvy odstranit bod o uznání jedné Číny. Mluvčí čínské ambasády v polovině září uvedl, že prvotní příčina sporu je na české straně.

