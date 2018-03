Výstavba plánované trasy metra D z Pankráce do Písnice má vyjít na 39,7 miliardy Kč

13.03.2018 22:12

Výstavba plánované trasy pražského metra D v úseku z Pankráce do Depa Písnice by měla vyjít na 39,7 miliardy korun. Nejvíc peněz z rozpočtu spolkne výstavba tunelů a vestibulů, a to 21 miliard. Vyplývá to z dokumentu, který dnes projednal magistrátní dopravní výbor. Letos v létě by měl začít geologický průzkum, který potrvá asi rok. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. Trasa má odlehčit lince C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem.