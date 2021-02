Vystrčil: Protiústavní nouzový stav? Hájit ústavu a demokracii je moje práce

reklama

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 9% Je to jedno 2% hlasovalo: 19747 lidí

Vystrčil hned na začátku zdůraznil, že není pravda, že opatření, která by měla občany chránit proti covidu, nemohla fungovat i bez nouzového stavu. „Bylo to možné, stejně jako se ukázalo, že je možné, aby nadále pomáhala armáda tam, kde všude je potřeba, a i pan Hamáček říkal, že to možné nebude, pokud nouzový stav nebude vyhlášen.“

Předseda Senátu pak zdůraznil, že opětovné vyhlášení nouzového stavu může být protiústavní. „Nemohu si pomoci, ale pokud má člověk dělat svoji práci pořádně, tak mojí prací je hájit ústavnost, hájit demokratické principy a hájit dělbu moci. A pokud by toto přestalo v České republice fungovat a jestli to někdo chce, tak já to tedy nechci, a proto jsem vládu varoval, že toto její rozhodnutí může být protiústavní.“

Moderátor se pak Vystrčila zeptal, jak si tedy vysvětluje, že na žádosti všech hejtmanů o nouzový stav se podíleli i hejtmani z jeho domovské ODS nebo třeba pražský pirátský primátor Hřib. „To ale není pravda, že se podílejí na možném protiústavním jednání vlády. Oni dali žádost, ale důležitý je ten, kdo rozhoduje, tedy vláda. Nejsou to hejtmani, kteří byli postaveni do situace, kdy žádnou jinou možnost neměli, protože stejně jako předtím poslanci zjistili, že ta opatření, která by bylo potřeba udělat, zejména podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nejsou připravena. Jinými slovy, vláda se na situaci, že by Poslanecká sněmovna nouzový stav neschválila, vůbec nepřipravila. To je přece odpovědnost vlády,“ snažil se postup svých stranických kolegů ospravedlnit Vystrčil.

Psali jsme: Babiš se dohodnout nechtěl, tvrdí Miloš Vystrčil. Nespolkněme návnadu

Jak se ale dívá Vystrčil na samotnou žádost hejtmanů o nouzový stav? „Já vím velmi dobře, že poměrně velká část hejtmanů tento krok učinit nechtěla, ale v okamžiku, kdy se objevili tři čtyři hejtmani, kteří ten krok učinit chtěli, tak potom to nejhorší, co by Českou republiku mohlo potkat, je, že by byla dvourychlostní. Že by v některých částech ČR platil nouzový stav a v některých ne. V tomto smyslu já rozhodnutí některých hejtmanů chápu,“ vysvětloval politik.

Podle předsedy Senátu je teď nejdůležitější dostat se opět do normálního režimu, kdy výkonnou moc vykonává vláda a je kontrolována Parlamentem. „Není přece možné připustit, že Poslanecká sněmovna vůbec nemá vliv na to, jestli bude, nebo nebude vyhlášen nouzový stav. Protože to rozhodnutí vlády zjednodušeně říká: kdykoliv mi Poslanecká sněmovna zakáže nouzový stav, tak já to mohu okamžitě znovu vyhlásit. Z čehož plyne, že to Poslanecká sněmovna nemůže nikdy efektivně zakázat,“ domnívá se politik.

Psali jsme: Ta ČT! Králíci, šílenec?! Babiš se držel, ale pak uzemnil redaktora Ničení ústavy je horší než covid. Kalousek utřel Babiše, hejtmany i Topolánka Babiš na koni, ztrapněná opozice. Odhady, co teď Z celého srdce... Babiš nadával novinářům. Ale tady byl úplně jiný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.