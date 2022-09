Vystrčil jede, v ODS dobrá nálada. Nagyová uráží slušné lidi, děsila se Němcová ve štábu

reklama

Ten po sečtení 46,03 procenta hlasů získal 45,11 procenta, a zřejmě tak postoupí do druhého kola senátních voleb společně s kandidátkou opozičního ANO Janou Nagyovou – bývalou spolupracovnicí šéfa nejsilnějšího sněmovního opozičního hnutí Andreje Babiše, jež prozatím získala 30,16 procenta hlasů.



Na třetím místě pak skončil advokát Tomáš Nielsen kandidující za stranu PRO s 11,39 procenta.



Důležitost senátních voleb v Jihlavě odráží dosti silná volební účast, která přesáhla až 56,50 procenta.

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) odmítá o úspěchu Vystrčila vůbec jakkoli pochybovat a poukázala na zapojení Nagyové do soudního líčení ohledně kauzy Čapí hnízdo. „Obžalovaný Babiš s obžalovanou Janou Nagyovou jezdí po celé Vysočině a vykřikují něco o nějakých kauzách STAN a urážejí slušné lidi,“ vyjádřila se pro Primu.



To, že Babiš vybral pro kandidaturu do Senátu právě Nagyovou, senátorka považuje za „devastující“ krok pro naši demokracii.

Neméně důležitým pro nejsilnější vládní stranu je také obvod Ostrava-město, v němž kandiduje předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (za ODS). Ten v tomto obvodu po sečtení 2,44 procenta hlasů zatím získal 38,63 procenta a umísťuje se na první pozici. Kvůli prozatímnímu nízkému součtu volebních hlasů však zatím v tomto obvodě není nic jistého.

Dosti sledovaný je také výsledek místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera, který kandiduje v berounském obvodě.



I Oberfalzer se po sečtení 24,71 procenta hlasů drží na prvním místě. Na druhém místě je v průběhu sčítání v tomto obvodu místostarosta Karlštejna Janis Sidovský kandidující za LES+SEN 21 s 29,91 procenta hlasů.

Bezesporu zajímavý je pak v neposlední řadě i osud senátora ODS Tomáše Jirsy, jenž se v horní komoře pohybuje již od roku 2004.



Také tento senátorský rekordman kandidující za obvod Český Krumlov je po sečtení 35,38 procenta hlasů ve vedoucí pozici s 35,46 procenta, a má tak nakročeno k postupu do druhého kola společně s místostarostou města Prachatice Miroslavem Lorencem, jenž kandiduje do Senátu za hnutí ANO. Ten získal 19,61 procenta hlasů.

Klub ODS a TOP 09 usiloval minimálně o udržení pěti křesel, přičemž ODS obhajovala vítězství ve třech a TOP 09 ve dvou obvodech.



O senátorský post se letos utkalo 178 kandidátů a nejvíce křesel obhajuje klub KDU-ČSL a nezávislí, a to sedm. Šest z nich jsou kandidáti, které navrhli lidovci. Po šesti mandátech obhajují kluby Starostové a nezávislí a klub ProRegion, v němž jsou hlavně zástupci ANO a ČSSD. STAN a SLK obhajují vítězství kandidátů, které navrhli, ve třech obvodech, stejně jako ANO, sociální demokraté ve dvou obvodech.



Z klubu hnutí Senátor 21 a Pirátů mandáty obhajují dva senátoři zvolení s podporou Zelených.



Šéf opozičního sněmovního hnutí SPD Tomio Okamura hovořil o letošních komunálních a senátních volbách jako o „referendu o vládě Petra Fialy“, koaliční strany však již nemusely mít z případného neúspěchu přílišné obavy, jelikož již předem bylo jasné, že si současná vládní koalice v horní komoře udrží většinu. Přesto však vládním stranám jde o obhájení až osmnácti křesel z 27 nyní volených.

Podle reportéra Seznam Zpráv Ondřeje Koutníka se ve volebním štábu SPOLU stále čeká na premiéra Fialu. Do štábu zatím dorazili ministři Martin Kupka, Marian Jurečka či šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. A do vedlejší hospody pak bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Premiér už do štábu také dorazil a vyjádřil důvěru Vystrčilovi a jeho práci.

Do vedlejší hospody teďka kolem štábu prošel Miroslav Kalousek #volbySZ pic.twitter.com/zV7x9a0Irp — Ondřej Koutník (@ondkout) September 24, 2022

„Vypadá to, že odporná kampaň Andreje Babiše proti Miloši Vystrčilovi se minula účinkem,“ míní z dosavadních výsledků europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Vypadá to, že odporná kampaň @AndrejBabis proti @Vystrcil_Milos se minula účinkem. ?? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) September 24, 2022

Před půl šestou dorazil do volebního štábu koalice SPOLU předseda ODS a premiér Petr Fiala.

Skupině novinářů, která ho obklopila, řekl pár slov k senátním a komunálním volbám.

„Já zatím v tuto chvíli můžu poděkovat voličům, kteří přišli k volbám, a zejména těm, kteří volili ODS nebo koalici SPOLU. Zatím toho není dost sečteno, abychom mohli dělat nějaké závěry. Zvláště pokud se dívám na výsledky senátních voleb, kde přece jenom to sčítání už víc pokročilo, tam to vypadá velmi nadějně. A komunální volby, to je velmi obtížné komentovat, ale já očekávám dobrý výsledek. Máme za sebou jednu z nejvyhrocenějších kampaní v historii voleb v České republice. S pokorou počkám na to, až budou sečteny všechny hlasy,“ pravil Fiala.

„Já jsem přesvědčen, že Miloš Vystrčil vykonává roli předsedy Senátu důstojně, kvalifikovaně, s obrovskou pracovitostí a je skvělým reprezentantem Senátu nejen u nás, ale i v zahraničí. Tak já pevně věřím ve volební vítězství Miloše Vystrčila. I v to, že obhájíme pozici nejsilnějšího senátorského klubu a že budeme mít nadále předsedu Senátu v osobě Miloše Vystrčila,“ pokračoval Fiala.

Oznámil také, že jako předseda demokratické strany nechá hodně na lokálních reprezentantech, jaké vytvoří koalice.

„My preferujeme koalice na vládním půdorysu, ale víme, že voliči na komunální úrovní rozdávají karty různě a tento formát nemusí vždy vyjít. Ale jako předseda ODS můžu říct, že to doporučení ani není třeba dávat,“ poznamenal Fiala s tím, že nepředpokládá vznik koalice ODS a KSČM nebo ODS a SPD. „A pokud jde o hnutí ANO, tam preferujeme ten vládní půdorys,“ zopakoval Fiala.

Než se s novináři rozloučil, konstatoval, že by osobně považoval za úspěch, kdyby v Brně vyhrála volby ODS a TOP 09.

