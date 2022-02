Vystrčil zvedl ruku pro vládní návrh, předtím strašně seřval Válka: Plné zuby, pane ministře

reklama

„Podle mě tady všichni víme, že budeme volit ze dvou špatných řešení. Jenom budeme hledat, které z těch dvou špatných řešení je lepší,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Jedna možnost je, že řekneme jo, je to špatně, tak to zamítneme. Určitě to bude tak, že potom ministerstvo a všichni budou dělat všechno pro to, aby ke katastrofě nedošlo, aby prostě nemocnice fungovaly, sociální zařízení fungovala, ona určitě nějak fungovat budou. Pan ministr požádá o nouzový stav a mezitím to budeme všichni nějak, jak to umíme v Česku, prostě bastlit, aby to fungovalo, ti lidé budou porušovat předpisy. Bude to prostě fungovat. Ne že nebude. Ale nebude to proto, že to bez toho mohlo fungovat, ale proto, že to prostě jinak nejde. Tak to bude. Tedy jedna možnost je, že to odhodíme, že se tím nebudeme zabývat.

Druhá možnost je, že zavřeme oči, nebo já o tom ještě potom budu mluvit, řekneme, vážená vládo, tohle je poslední varování, pane ministře a milá vládo, pane premiére, to je poslední varování, kdy my ještě naposledy říkáme, že přestože se chováte způsobem, který je naprosto nepřijatelný pro jakýkoliv rozumný legislativní proces, tak my vzhledem k té situaci, ve které se nacházíme, to jsme ještě jednou, naposledy, schopni, někteří, třeba překousnout,“ řekl směrem k vládě.

„Rozhodně chápu všechny, kteří to neudělají, chápu to, protože já sám toho mám taky plné zuby. Plné zuby! Pane ministře, plné zuby! Tohle prostě není možné, takhle se chovat v Poslanecké sněmovně a takhle se chovat k Senátu. To prostě není slušné chování. To není věc, kterou si zasloužíme. To, že k tomu takto přistupujeme, ještě je, řekl bych, velmi solidní. Nedivím se některým mým kolegům, že toho mají nad hlavu a že říkají věci, které jsou normálně z jejich úst málokdy slyšet,“ kritizoval Vystrčil vládu, potažmo ministra zdravotnictví, který si během debaty v plénu hrál karty na telefonu.

„Takže ta debata je dneska zejména o naší důvěře ve stát. Ti lidé, co demonstrují venku, v podstatě tu důvěru ve stát ztratili. A ti lidé, co to říkají, mají pravdu. A je potřeba to tak brát. Nedivím se tomu, že někteří z nás mají tendenci se k tomu taky připojit. My taky nevěříme. Jsme na stejné lodi, tak je to bezvadné. Na nás se nezlobte. Je jenom otázkou, jestli přes to všechno, že tam tyhle ty chyby jsou, neřekneme – dobrý, tak my vám věříme,“ uvedl Vystrčil.

Za sebe pak řekl, že po dlouhých diskusích s ministrem se rozhodl, že od něj tentokrát vláda, a tím pádem ten zákon, ještě důvěru dostane. „S tím, že samozřejmě pokud by se ukázalo, že jsem udělal chybu, tak to bude pro mě poučení,“ dodal šéf Senátu Miloš Vystrčil závěrem.

Nakonec novelu horní komora zamítla 32 hlasy z 61 přítomných senátorů, proti zamítnutí jich bylo 22. Návrh na schválení neprošel o jediný hlas. Hlasování předcházela více než šestihodinová debata.

Sněmovna má nyní čas senátní veto vládní většinou poslanců přehlasovat, tak aby vyšla ve sbírce do konce února. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že zákon podepíše. Minulé projednávání provázely obstrukce poslanců opozičního hnutí SPD. Pokud nebude norma ke konci února připravena, hrozí podle Válka, že přestane fungovat pomoc armády při zvládání epidemie či takzvaná chytrá karanténa. Koalice se teď bude radit o dalším postupu.

