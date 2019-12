Výzva k násilí v ulicích? Zeman vyzval orgány, aby zakročily proti Pehemu. Ten vrací úder. A hodně pikantně

Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem pustil do politologa Jiřího Peheho za to, že vyzývá k násilí, když v jednom ze svých tweetů uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) odstoupí, pokud se budou konat demonstrace á la Hongkong, tedy neustálý odpor. „Orgány činné v trestním řízení by měly konat,“ reagovala kriticky na Peheho slova hlava státu. Politolog nyní orgánům radí, kde přesně jeho výzvu najdou. Podporu nachází například u šéfredaktora serveru Forum24.cz Pavla Šafra.

Hlavním politickým tématem se v týdnu opět stal fakt, že máme trestně stíhaného premiéra, a že tedy by měl odstoupit. Tento názor ale prezident Zeman nesdílí. „Odstoupit by neměl, to jen v případě, že by prohrál volby. Náměstí by náměstí nikdy nemělo rozhodovat o tom, kdo bude premiérem,“ uvedl Zeman, podle nějž na náměstí možná ani většinová skupina voličů nechodí. „Představa, že by se někde jinde, než ve volbách, rozhodovalo o premiérovi, je mi tak bytostně vzdálená, že o ní nechci diskutovat, je nedemokratická,“ konstatoval prezident.

Na internetu se v týdnu také objevil názor, že by měla nastat varianta demonstrací á la Hongkong, tedy neustálý odpor, aby premiér Babiš odstoupil. Zeman i Soukup se shodli na tom, že tato slova napsal zřejmě politický komentátor Jiří Pehe. „Takový člověk vyzývá k násilnostem a šíří poplašnou zprávu. Orgány činné v trestním řízení by měly konat,“ odsoudil jednoznačně takový názor prezident.

Peheho reakce na sebe nechala dlouho čekat, rovnou orgánům činným v trestním řízení poradil, kde jeho výzvu dohledají. „Prezident míní, že tweet, v němž píšu, že Babiš odstoupí, snad jen pokud budou demonstrace každý den jako v Chile, Libanonu a Hongkongu, je prý výzva k násilí, a konat by měly konat orgány činné v trestním řízení. Orgánům poradím hledat moji údajnou výzvu k násilí vlevo dole,“ zní tweet politického komentátora.

Nejen jeho však prezidentova slova zvedla ze židle. „Ten soudruh prezident, který si přeje likvidaci novinářů a za ponechání mlácení Čechů Číňany (při návštěvě jejich prezidenta) vyznamenal policajty,“ reagoval v diskusi uživatel vystupující jako Organizátor oslav úmrtí soudruha rezidenta zemana.

Na rozdíl od Zemana u Šafra Peheho za jeho názor pochválili. Byl to prý skvělý a výstižný tweet. „To je to, co jim vadí. A je jasné, že tu o žádné násilí nejde. Psal jste o vytrvalosti a rozhodnosti. A oni chtějí za to na Vás poslat policii. To ukazuje, co jsou zač,“ zlobil se šéfredaktor Pavel Šafr.

„Ten chlap si už vůbec nevidí do hu... do úst,“ dodal na adresu prezidenta komentující Tomáš Kábrt, který nechápe, že se do Peheho takto obouvá člověk, který veřejně vyzývá k likvidaci novinářů.

Prezident rovněž v pořadu uvedl, že nevidí ani pádný důvod, proč spolek Milion chvilek chystá do konce roku sérii demonstrací. První má být 10. prosince na Václavském náměstí (původně byla plánována na Karlově náměstí, ale pro velký zájem ji spolek přesunul). „Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce je takové, že jen chce, aby policie něco došetřila. Ne prošetřila! Proti tomu chtějí demonstrovat? Vždyť je to nesmysl,“ kroutil hlavou a poznamenal, že Babiš byl trestně stíhán dlouho a nejde o nic nového.

Psali jsme: „Mám radost! Na**rete spoustu lidí!“ Milion chvilek chystá akci a reakce jsou tu. Mnohdy plné hněvu Exprezident Klaus udeřil na ČT: Skandální. Kulturní neomarxistická propaganda! Toto přebírají z německé televize Šéfredaktor LN k obnově trestního stíhání Babiše: Politický kalkul nebo svědomí? Starosta Novotný předvedl, jak pokračuje rozklad Česka, zní z Klausova institutu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.