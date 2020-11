Vzít peníze Hradu, dát je umělcům! Pekarová vymyslela, jak na Zemana. Mynář na odstřel

Do Pressklubu na Frekvenci 1 zavítala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Popsala, co by vláda měla dělat zrovna v této fázi koronakrize. A pustila se do Babiše. „Je běžné, že Babiš kopíruje programy nás všech a vykrádá nás. To dělá po celou dobu svého vládnutí,“ uvedla Pekarová Adamová. Nakonec udeřila na prezidenta Miloše Zemana.

Hned v úvodu konstatovala, že by koaliční vláda ANO a ČSSD měla sledovat data o vývoji epidemie a jen a pouze podle nich rozhodnout, zda je bezpečné otevřít obchody či nikoliv. Opozice prý spolupracuje s týmem odborníků, který připravil sadu doporučení na řešení situace.

„Ti navrhují, aby ty menší prodejny, které jsou dnes zavřené, přestože by mohly regulovat pohyb osob na prodejní ploše mnohem snáz, tak že by tyto prodejny měly být otevřené, protože tam není větší riziko, než v hypermarketech, které jsou otevřené po celou dobu,“ uvedla Pekarová Adamová.

Pár slov pronesla i na konto protiepidemického systému známého pod zkratkou PES. „To je přesně důsledek našeho bombardování toho, že ten systém má být jasný a přehledný a vláda po mnoha měsících udělala aspoň něco,“ uvedla předsedkyně TOP 09. Nelíbí se jí však, že PES vyžaduje neustále fungování nouzového stavu, což není v pořádku.

„Musíme prostě vytrpět tu situaci a musíme najít takové řešení, aby se znovu nezačaly zahlcovat zdravotnické kapacity,“ shrnula svůj pohled.

Poté se zastala ODS, která spolu s ANO, SPD, Trikolórou a komunisty prosadila snížení daně příjmů zaměstnanců na 15 a 23 procent. Rovná daň ve výši 15 procent je dlouhodobou programovou prioritou ODS, tak pro ni podle Pekarové strana hlasovala bez ohledu na to, že návrh předložil po 7 letech svého vládnutí právě Babiš.

„Je to tak, že Babiš kopíruje programy všech ostatních. Dělá to tak běžně. Tady v tomhle případě měl už 7 let na to, aby superhrubou mzdu zrušil. Je běžné, že Babiš kopíruje programy nás všech a vykrádá nás. To dělá po celou dobu svého vládnutí,“ uvedla Pekarová Adamová.

Na místě druhém hovořila o zeštíhlení a zefektivnění státního aparátu a digitalizaci státní správy.

Nakonec se věnovala dostavbě jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Podle Pekarové Adamové jde o projekty, které se týkají přibližně osmdesáti příštích let, takže těmito projekty je třeba zabývat se opravdu velmi podrobně a to jak z hlediska finančního, tak z hlediska bezpečnostního. Kvůli bezpečnosti by podle Pekarové Adamové měly z případného tendru vypadnout ruské a čínské firmy.

Kvůli Rusku a Číně udeřila i na prezidenta Zemana a jeho spolupracovníky, jako je Zemanův poradce Martin Nejedlý, který vyrazil na jednání do Ruska. „Já už tomu okolí říkám galerka, protože to je jeden víc problematický člověk než druhý,“ kroutila hlavou Pekarová Adamová s tím, že kupříkladu kancléř Vratislav Mynář má problém dodržovat české zákony a už proto nemá na Hradě co dělat. Čeští občané si nemusí platit takového úředníka.

Nakonec doporučila, aby se Kanceláři prezidenta republiky osekaly peníze, konkrétně asi 17 milionů korun. Pekarová připomněla, že prezident Zeman už hodně dlouho nebyl na žádné zahraniční cestě, takže peníze určené Hradu kupříkladu na tyto cesty lze vzít a věnovat na něco potřebnějšího. Už proto, že Zeman dělá Česku v zahraničí ostudu. „Na svých zahraničních cestách nám často dělá spíš ostudu,“ uvedla doslova.

Peníze by věnovala např. na kulturu, aby umělci nemuseli hladovět, což by jim přál Zeman, aby pak prý tvořili lepší díla. Takto se prezident republiky vyjádřil v jednom z rozhovorů.

