Vzít si život nic neřeší, napsal do Rudého práva rektor Univerzity Karlovy Zima. A nám vysvětlil, jak že to myslí s Janem Palachem

V archivu Ústavu pro českou literaturu AV ČR je ve vydání Rudého práva v rubrice Slovo ke dni dopis jistého Tomáše Zimy, tehdy studenta 5. ročníku Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Redakce Rudého práva připomenula, že ve slovech, která Zima napsal, se jednalo o dopis zveřejněný ve Večerní praze a Mladé frontě, „jehož anonymní autor vyhrožuje činem, jako byl nesmyslný skutek Jana Palacha“.

Nyní je Tomáš Zima rektorem na Univerzitě Karlově. Jak nyní hovoří o Janu Palachovi, posuďte sami. Na Facebooku informoval takto o odhalení pamětní desky Janu Palachovi: „Dnes jsme na nádvoří Karolina odhalili pamětní dlaždici v místě, kde stála v roce 1969 v den pohřbu rakev s ostatky Jana Palacha.“

A dodává: „Jan Palach patří k nejvýznamnějším osobnostem moderních československých a českých dějin, k předním bojovníkům za svobodu a demokracii. Jeho čin proto nesmí být zapomenut. Nesmí být zapomenut také proto, že svoboda a demokracie, za něž Palach položil život, nejsou ani dnes žádnou samozřejmostí a můžeme je ztratit snáz a dříve, než se na první pohled zdá.“

Později doplnil: „Palachovo jméno je aktuální i dnes, kdy se mnoho lidí nechává ukolébat pocitem, že budeme už napořád žít ve svobodné, demokratické zemi, v zemi, kde vládne zákon, právo a Masarykovy ideály humanitní. Jak nám již nejednou ukázaly naše vlastní dějiny, nebyla demokracie často ve větším ohrožení než právě tehdy, kdy se lidem zdálo, že o ni nemohou přijít. Palachovo jméno je s bojem za demokracii, za její ideály a za její zachování spojeno velmi silně. Nezapomínejme na to a připomínejme si to, kdykoli je to možné.“

Při projevu, který držel na UK, také řekl, že Palachův skutek byl statečný a nesmí být zapomenut. „Mám za to, že Jan Palach patří k nejvýznamnějším osobnostem boje proti autoritativnímu komunistickému režimu v Československu. Proto – avšak nejen proto – nesmí být jeho čin nikdy zapomenut. I v dnešní době bychom si díky jeho sebeobětování měli připomínat, že svoboda a demokracie nejsou žádnou samozřejmostí a že je můžeme ztratit snáz, než se na první pohled zdá,“ promlouval rektor UK prof. Tomáš Zima k účastníkům setkání, které se konalo u pamětní desky věnované Janu Palachovi, jež je umístěna na budově Filozofické fakulty UK.

„Na tomto místě bych dnes rád řekl, že Palachovo výročí – 46 let od jeho sebeupálení a 26 let od tzv. Palachova týdne – má stále větší váhu. Proč? Při vysvětlování bychom se neobešli beze slov, jako jsou hrdinství nebo statečnost, sebeúcta či pravda. Tyto hodnoty jsou základní pro nás, náš život a společnost. Všem lidem vzpomínajícím na statečný čin Jana Palacha a zároveň lidem, jimž není lhostejné, v jaké zemi a v jakých časech žijeme, patří moje poděkování,“ zdůraznil rektor.

A o dva dny později vzpomenul i na Palachovy následníky. „Jana Palacha ve svém činu následovala v 70. a 80. letech minulého století celá řada lidí. V tehdejším Československu se podobně jako on upálili Josef Hlavatý, Jan Zajíc a Evžen Plocek, v okolních zemích pak Vasyl Makuch (Ukrajina), Sándor Bauer (Maďarsko), Elijahu Rips (Lotyšsko), Romas Kalanta (Litva) nebo Oskar Brusewitz (bývalá NDR). Vůbec první obětí tzv. východního bloku se stal polský úředník Ryszard Siwiec, který se upálil 8. září 1968 na protest proti srpnové invazi pěti států Varšavské smlouvy do Československa.“

Rektora Zimu jsme poprosili o vyjádření k jeho současným i minulým slovům. Odpověděl nám toto: „Rozhodnutí Jana Palacha přinést nejvyšší oběť ve jménu boje za svobodu a pravdu jsem vždy s pokorou respektoval. Jsem přesvědčený, že odkaz jeho tragického činu je stále aktuální.

Jako student medicíny a poté lékař jsem nicméně měl a mám na sebevraždu (za jakýmkoli účelem) kritický názor a zdaleka nejsem jediný. Posláním lékaře je lidské životy zachraňovat a činit je kvalitnějšími.“

