Vzkaz Fialovi: „Nakopeme jim ...“ SPD a spojenci to rozbalili v Brně

Již dlouho před sedmnáctou hodinou byly v horní části svažitého náměstí v obležení dva petiční stánky. Na pódiu na Dominikánském náměstí se vystřídaly špičky SPD, Svobodných, PRO i Trikolory. Téma svobody ale bylo všem společné.

Šlo přitom od podepsání volební spolupráce o první akci, na které se potkali všichni čtyři předsedové.

Zejména u Svobodných byla v mezidobí velmi hlasitě zmiňována otázka, zda jejich spolupráce s třemi radikálnějšími stranami nebude u voličů spíše na škodu. „V soukromých konverzacích mi lidé to rozhodnutí chválí, když píší veřejně, tak demonstrují rozhořčení,“ popsal svou zkušenost pro ParlamentníListy.cz předseda Libor Vondráček.

Volební lídryně Svobodných Markéta Šichtařová to prý vnímá ještě drsněji: „Poslední tři týdny čelím výhrůžkám, nadávkám, urážkám, teď jsem se třeba v mailu dočetla, že mi nějaký pán přeje, abych zahrabala svoje děti na zahradě,“ prozradila.

Na druhou stranu ale také cítí od lidí silnou podporu. A tu v posledních týdnech potvrzují i volební průzkumy, ve kterých SPD a její blok přeskočila STAN a drží se na třetím místě u všech agentur. Podle Libora Vondráčka tato čísla nepřeceňují, ale Jindřich Rajchl to pojímá ještě radikálněji. „My neútočíme na dvanáct procent, my ty volby chceme vyhrát,“ vzkázal za jásotu publika.

Fotogalerie: - SPD V Brně

Na pódiu se v sedmnáct hodin objevil předseda poslanců SPD a moderátor mítinku Radim Fiala, který zavzpomínal, jak v Brně studoval. Bylo to na Vysoké škole zemědělské, dnes Mendelově univerzitě, ale po úřadování jedné rektorky už se mu tolik nechce k této škole hlásit.

Tomio Okamura v projevu obsáhle citoval z myšlenek Tomáše Garrigua Masaryka, které podle něj odpovídají současnému ideálu „švýcarské demokracie“ podle SPD. Pak v Brně připomněl slova předsedy tamtéž sídlícího Ústavního soudu Josefa Baxy o tom, že ve volbách musí být přítomna možnost „atomové bomby“ soudního zásahu, což je alarmující, stejně jako fakt, že je to premiéru Fialovi úplně jedno.

Vystřídala jej rázná Markéta Šichtařová, která mluvila o svobodě jako o matce pokroku a o cenzuře jako o „zdivočelé moci“. „Kdo vás chce cenzurovat, tomu jen došly argumenty,“ pozdravila plukovníka Foltýna.

Téma cenzury zmínil i další řečník, europoslanec Ivan David. Ten začal s Karlem Havlíčkem Borovským, toho mohla moc zničit snadno, teď už je to pro ně těžší, ale snažit se podle Davida nikdy nepřestanou.

Současná vláda si podle něj svobodu slova nemůže dovolit, protože odchod z vládních pozic je pro ni spojen s rizikem trestního stíhání. Proto musí omezovat svobodu slova a naopak si pěstovat spřízněná média. „Jim moderátoři nahrávají, aby mohli vykládat, jak jsou úspěšní, zatímco opozici kladou nesmyslné otázky, jako třeba „jak vás osobně ohrožuje LGBT?“ zmínil.

Po jeho vystoupení mítink oživilo pěvecké vystoupení mladé tváře SPD, brněnské zastupitelky a někdejší účastnice pěvecké talentové soutěže Diany Chodženjan, která zazpívala volební píseň SPD.

Do posledních tónů se z přilehlého kláštera dominikánů ozvaly hlasité zvony klekání. „Zvonky štěstí,“ komentovala to Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, která měla další projev, kompletně podbarvený mohutnými zvuky zvonu. Mluvila o tom, že dnes se znovu mluví doma jinak než ve škole a citovala verše již zmíněného Karla Havlíčka o rozdílných sazbách za pravdu. „Tak abychom na podzim ve vazbě neskončili všichni, aby nám stále zvonily zvony štěstí,“ rozloučila se.

Dalšího řečníka uvedl Radim Fiala slovy: „My mu vždycky říkáme, Jardo, běž, a řekni jim to tak, jak to je.“. A Jaroslav Foldyna to skutečně „rozbalil“.

Tato vláda prohlašuje za největší nepřátele důchodce, kteří jsou prý moc drazí. „Protože prachy potřebujou na tu svoji válku,“ vysvětlil Foldyna.

S publikem se rozloučil výzvou: „Přijďte k volbám a nakopeme jim prdel!“

Střídala jej spisovatelka Lenka Procházková, která připomněla, že v Norimberském procesu odsoudili k smrti i Julia Streichera, vydavatele nacistické propagandy. A vyprávěla, že dnes už zašla rusofobie v Česku tak daleko, že si děti ve školce musí hrát „kdo neskáče, je Rus“.

Brněnská poslankyně Lucie Šafránková se rozhorlila proti „Fialově cizovládě“ a její asociální politice. „To je hnus, to vám řeknu,“ popsala svou zkušenost. „Potřebují překrýt svou neschopnost a absenci všeho, co slibovali. My ale pravdu známe.“

Demonstrace se po hodině a půl chýlila ke konci, na pódium ale dorazil předseda PRO Jindřich Rajchl. Úvod jeho projevu obstaral Otakar Foltýn, „cenzor, hlupák a politruk“. Znovu ocitoval výrok Ernesta Hemingwaye o střílení válečných štváčů, za který dostal od Advokátní komory padesátitisícovou pokutu, a pak se pustil do Fialovy vlády.

Nakonec hovořil předseda Svobodných Libor Vondráček, který vzpomínal, jak v Brně studoval na právnické fakultě, a tím více je frustrován, jak to s právem a svobodou v této zemi dopadlo. „Už nikdy se nesmí stát, aby stejná slova byla u jednoho člověka posuzována jako trestný čin, a u druhého jako metafora.“

Řešením je podle něj zrušení všech verbálních trestných činů. K tomu se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz pod pódiem přidal i ústavní právník Zdeněk Koudelka, minimem je podle něj výrazné omezení této trestněprávní materie. „Jejich zavedení možná bylo kdysi motivováno dobrými úmysly, ale současná vláda ukázala, jak je lze zneužít,“ vysvětlil docent Koudelka.

Jindřich Rajchl ve své projevu po Otakaru Foltýnovi pozdravil také skupinku odpůrců, která se shromáždila v zadní části náměstí. Dominovala jí ukrajinská vlajka a transparent „Netahejte nás za Ural“. Rajchl je ujistil, že oni na rozdíl od současné vlády nikoho nikam netahají.

U skupiny protestujících se v průběhu podvečera zastavovali účastníci demonstrace, pouštěli se s nimi do debat a na brněnském náměstí se řešily globální otázky.

Součástí skupinky byli i čtyři LGBT aktivisté, kteří na Tomia Okamuru počkali po skončení mítinku. Výsledkem byla půlhodinová debata, kterou nezastavil ani déšť.

Tomio Okamura nakonec výměnu názorů označil za „fajn debatu“.

Mítink byl podle něj celkově zdařilý. „Atmosféra byla perfektní, mluvilo se o svobodě slova, mluvili jsme o tom, že chceme mír, a ne válku, aby lidi měli levnější bydlení a dostupné energie. To byla hlavní témata, a jsem rád, že jsem právě na ně zaznamenal od lidí nejživější reakce,“ řekl na závěr pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura.