Vzkaz pro Foldynu: Slova o zradě. Karel Fiedler si všímá napětí v ČSSD. A dává „na zadek“ školou povinným ekologům

Nemyslím si vůbec, respektive to tak nevnímám, že vládní krize mezi ANO a ČSSD je ohraničena pouze sporem o post ministra kultury. Já tu krizi vnímám už mnohem déle, řekněme tak od poloviny minulého volebního období. Obzvláště pak ve čtvrtém, posledním roce minulého volebního cyklu to ve Sněmovně vypadalo, jako by ANO a ČSSD byli dva úhlavní nepřátelé, a ne koaliční partneři.

A stejně tak si nemyslím, že možným jmenováním Lubomíra Zaorálka také definitivně pomyslná vládní krize skončí. Nejen bitva o levicové voliče mezi ČSSD a ANO bude pokračovat, jen chvílemi bude kolísat v různých intenzitách. Andrej Babiš je příliš kontroverzní osoba s nejistou budoucností a zákopová válka mezi ČSSD a ANO o pozice v případném období s Andrejem Babišem mimo premiérský post bude pokračovat. Těch třaskavých míst a třecích ploch mezi oběma subjekty je víc než dost a ČSSD je jako oranžový chameleon.

Je tedy současné spojení ANO a ČSSD dysfunkční? Co si máme vzít z krize kolem nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury? Je Andrej Babiš nyní jen loutkou v rukou Miloše Zemana, když veřejně prohlašoval, že by se Šmardou ve vládě neseděl, ačkoli to byl Babiš, kdo Šmardu navrhl?

Na dotazovanou dysfunkci jsem už víceméně odpověděl v předešlé otázce. Spojení ANO a ČSSD dysfunkční určitě po mém soudu je, rozhodně je ale naprosto účelové. Když ale poteče oběma stranám hodně do bot, bratři v triku se přece jen mezi sebou aspoň nějak domluví.

Spíše bych poukázal na to, co bychom v té uměle udržované a zveličované aktuální krizi neměli zapomenout a nechat sejít z mysli. A to je prvotní impuls jejího vzniku. Neposlušný dnes už exministr Staněk, který asi šlápl na kuří oka těm, kteří si ze státního rozpočtu v resortu kultury dělali dojnou krávu a luxusní a marnotratnou cestovní kancelář. Nezaregistroval jsem žádný pro mě smysluplný důvod doslova k „zaříznutí“ exministra Staňka ze strany ČSSD. Tedy kromě toho, že asi přestal držet basu a poukázal na čachry, které panu Hamáčkovi minimálně nevadí, ne-li dokonce přímo vyhovují?

Jak se díváte na slova poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD), který by prý podpořil i rekonstruovanou vládu bez jeho vlastní strany? Jde o zradu na voličích, nebo se jí spíše dopustila sama ČSSD?

Domnívám se, že by to byla především zrada Jardy Foldyny na sobě samém. Jeho názory, jako poslaneckého kolegy, jsem měl možnost poznat přímo v minulém volebním období. Pokud se týká (alespoň pro mě) stěžejních otázek jako jsou migrace, některé nelogické počiny EU, bezpečnost Evropy a ČR, jsou jeho názory, pokud vím, spíše bližší těm mým, než pana premiéra. Zde je ovšem nutno zásadně rozlišit, co pan premiér populisticky hlásá a jak následně diametrálně odlišně pak koná.

Co říkáte na to, že Tomio Okamura i letos projevuje zájem o to, aby SPD byla součástí vlády Andreje Babiše? Proč se Babiš bojí nabídku využít a dále zůstává ve svazku s ČSSD?

Pan Okamura celkem často střídá období, kdy Andreje Babiše rázně a ostře kritizuje, s obdobími, kdy se mu podbízí a chtěl by s ním „kamarádit“ – tedy mám na mysli společně vládnout. Jeho odůvodnění, že by účast ve vládě přijal za podmínky, pokud by vláda Andreje Babiše prosazovala program SPD, má asi stejnou logiku, jako kdyby řezník-uzenář nabízel své klobásy a tlačenku vegetariánovi nebo veganovi, aby je sami propagovali a vybízeli ostatní k jejich konzumaci. Přes všechny mé výhrady vůči panu Babišovi je on bezesporu výborný stratég a hráč a velmi málo se v těch pro něj zásadních věcech a rozhodnutích plete.

Andrej Babiš se dále na Facebooku pochlubil, že lidé v České republice jsou prý spokojení. Podle výsledků šetření Českého statistického úřadu občané svou životní situaci ohodnotili známkou 74 %, nejspokojenější skupinou pak byli studenti se známkou 82 %. Je to dobrý výsledek? Je vzhledem ke stavu české politiky a společnosti spokojenost namístě? A nechlubí se Andrej Babiš tak trochu cizím peřím?

Andrej Babiš se chlubí cizím peřím často a rád. Osud mu byl neskutečně a nespravedlivě nakloněn, když mu nadělil politické období jím zcela nezaslouženého růstu a ekonomické prosperity, kterou však, bohužel pro nás, trestuhodně promrhává.

Obce a kraje v pololetí hospodařily s přebytky, ale vláda nikoli. O čem to vypovídá?

Že tato vláda je velmi špatný hospodář. Ale buďme spravedliví, platí to stejně, bohužel, i pro vlády předešlé, i pro ty mnohem dřívější. A pro některé z nich asi ještě mnohem více.

Exprezident Václav Klaus v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na adresu klimatické aktivistky Grety Thunbergové uvedl, že dívka je obětí vlastních rodičů, kteří ji naočkovali. Podle Klause je dění kolem Thunbergové součástí dnešního bláznovství. Jaký je váš pohled na prostor, který Thunbergová dostává v médiích, a na dopady, které její činnost přináší?

Exprezident Václav Klaus se tradičně vyjádřil kulantně s jemu vlastní noblesou a úrovní. Já bych v tomto případě s chutí použil mnohem jadrnější a lidovější slova. Ano, s touhle formulací souhlasím. Zmanipulovaná Greta Thunberg dostává zcela neadekvátní prostor, ostatně jak to v mainstreamu často bývá i u jiných témat. Ale to by bylo na velmi dlouhý samostatný a jiný rozhovor.

Probíhá podobné „očkování“ i plošně, například ve školství?

Obávám se, že tento „level“ jsme už, bohužel, také dosáhli.

Dva mladí aktivisté z organizace Fridays for Future vystoupili před kameru na portálu iDnes.cz. Zopakovali, že oni sami cítí potřebu donutit politiky, aby začali poslouchat vědce varující před klimatickou katastrofou. Pokud prý lidé nezačnou do 12 let zásadně omezovat emise skleníkových plynů, dojde na planetě k zásadním a nezvratným změnám. Jak se na takové prohlášení díváte vy, jakožto politik?

Abychom začli poslouchat jaké odborníky a vědce? Ty, kteří nás nejdříve přesvědčili a donutili, abychom místo obilí, zeleniny a brambor na polích pěstovali lány řepky, aby byla (fiktivně!) čistší doprava těch potravin, které si už díky tomu sami nevyprodukujeme? Ty, kteří stanovili, že je potřeba vyrábět na loukách solární elektřinu místo chovu dobytka a produkce vlastního mléka (a přírodních hnojiv)? Ty, podle kterých jsme si rozvrátili (a nechali si rozvrátit) náš zavedený a fungující soběstačný zemědělský systém – a nyní nám tvrdí, že příčinou klimatické hrozby jsou nakonec prdící krávy? Vždyť my už je ale z větší části ani nemáme!

K čertu s takovými odborníky a realizátory nesmyslných bruselských příkazů! Znovu opakuji, čím dříve ten opravdu šílený spolek EU opustíme, tím větší šance, že to ideologicko-ekologické řádění snad ještě přežijeme.

Student Marek Jankovský z organizace Fridays for Future navrhl, aby se v Česku začalo konkrétními kroky – měly by se uzavřít nejšpinavější uhelné elektrárny, začít by se prý mělo v Počeradech, které patří státnímu koncernu ČEZ. Poté by se měla začít snižovat těžba uhlí na našem území. Jde o rozumná a proveditelná opatření?

To je další naprosto pomatený názor. Nejsem žádný přírodovědec, ale mám prostý selský rozum. Jaký smysl bude mít to, když státy EU budou uhlíkově neutrální a ekologickými premianty, když asijské ekonomiky (zejména Čína), ale i USA a samozřejmě další budou vesele devastovat životní prostředí na Zemi? Naše firmy a výrobce to finančně zruinuje – my se doslova ekonomicky zařízneme sami, a pak už vše budeme dovážet (z Číny)? Svět se globalizuje, ale globální už je dávno a vždy také byl nebo spíše – právě z pohledu ekologie – je. Co my v produkci znečištění ovzduší ušetříme, to vyprodukují jiní. Jakou to má logiku?

Tady jsem zcela v protichůdném názoru s naším prezidentem Zemanem ve vztahu k Číně. Pokud nás Čína chce zásobovat svou produkcí, musí přistoupit na naše pravidla a normy. My budeme draze ekologicky sice vyrábět, ale neprodávat, a Čína k nám (do Evropy) bude dovážet neekologickou levnou produkci? To, co my ve znečištění nevyprodukujeme, vyprodukují oni. Ale o světové klima se podělíme. Samozřejmě že máme jít cestou ochrany životního prostředí a klimatu. Ale zavřou své uhelné elektrárny i jinde ve světě? V té tolik zmiňované Číně, nebo třeba i v Polsku?

Pan student by měl také navrhnout, jak lidi přesvědčit nepoužívat sušičky, klimatizace, nemít každý čtyři nebo více nabíječek na mobil, tablet, navigaci, akumulátorovou sekačku nebo kolo a mnoho dalšího. A také by měl navrhnout, kde postavit jaderné elektrárny a úložiště jaderného odpadu k nim? A hlavně přesvědčit ty místní obyvatele, kteří by takové stavby měli mít ve svých regionech, aby s jejich umístěním souhlasili. Hlavně u nás mu k tomu přeji hodně úspěchů. Myšlenka krásná, ale rychlá a zcela nedomyšlená... prostě taková populistická.

