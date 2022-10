Vztek lomcuje. Vlna krachů v ČR: Už zmíněn i Pohlreich. Dějí se věci

Se začátkem chladnějšího počasí začíná přibývat oznámení, že podniky končí svou činnost. A to i přesto, že se vláda Petra Fialy rozhodla zastropovat ceny plynu a elektřiny. Některé jen dočasně, dokud neskončí topná sezóna, některé stále budou fungovat na objednávku. Společný jmenovatel je ale jasný - ceny energií, plynu i potravin. Končí dokonce i restaurace, kterou proslavil Zdeněk Pohlreich. A ne proto, že by hosté už neměli zájem. Ale také třeba farmy či květinářství.

Současná situace těžce dopadá na podnikatele, jak zjistila i Česká televize v reportáži Reportérů ČT. Provozovatelé služeb i výrobci musí zdražovat, v některých případech by však zdražení bylo takové, že by o výrobky nikdo neměl zájem.

Důvody ukončení činnosti prezentují černé na bílém: „Fungování mlékárny není možné dále provozovat, při velkém nárůstu cen energií a všech vstupů, které tvrdě zasáhly zemědělský, živočišný i potravinářský sektor naší farmy."

Varovně dodávají: „Současná kritická situace nezasáhla pouze nás, ale i stovky a tisíce malých a středních zemědělců, nejen v našem okolí, ale celé České republice.“

O něco dříve dočasně skončil rodinný restaurant WESTY v Hodoníně. „Činnost neukončujeme z důvodu nezájmu hostů, ale po dlouhém rozhodování na základě ZDRAVÉHO SELSKÉHO ROZUMU,“ oznámili na konci září s velkou lítostí majitelé. Stejně jako Mikolášovi uvedli důvody ukončení činnosti, tedy ceny vstupů, tj. energie, plynu a potravin. Tato realita je „radikálně a neomylně likviduje“. Kdo si hodonínskou restauraci oblíbil, může ji navštívit do konce října.

Ve vyjádření pak Ludwig a Jana Westermairovi objasňují, že dobře znají podnikatelská rizika, tedy nenaříkají a ani si nestěžují. Ale ptají se, kdo v ČR počítal s tak extrémní situací. „Hranice, kterou si už v tuto chvíli netroufáme překročit, je dnešní realita. Nesmyslně vyhrocené ceny vstupů (energie, plyn, potraviny apod.) nás přivedly k jednoznačnému a zcela nevyhnutelnému rozhodnutí – naši kapitolu v ČR uzavřít,“ uvádí s tím, že se jedná o jediné možné realistické rozhodnutí, pokud si nechtějí zahrávat s vlastní existencí. Podnikání chtějí obnovit až skončí topná sezóna.

Restaurant WESTY přitom není neznámý. Svého času tuto restauraci navštívil známý kuchař a gastronom Zdeněk Pohlreich, který v ní točil jeden díl svého Ano, šéfe. Jak uvádí iDnes, Ludwig Westermair vařil pro různé celebrity jako závodníka Nikiho Laudu či herce Hugha Granta a dříve měl zavedenou restauraci v Tyrolsku. Ani Pohlreich kvalitu vaření nerozporoval a podniku udělil tři hvězdy, což vedlo k tomu, že se na rezervaci čekalo až tři týdny.

Jak u restaurace, tak u farmy projevovali fanoušci lítost nad ukončením činnosti a také nespokojenost s politikou vlády, která podle nich ke konci vedla. „A takhle to dopadne, všichni, ať malí či střední podnikatelé, majitelé domů, bytů, budou nuceni zavřít své provozovny nebo to schramstnou exekutoři. A důvod CENA ENERGIÍ A PLYNU, nemáš na to, tak ti to sebereme, máš dluh na energii, tak ti to sebereme. A co z nás zůstane? Nic, bezdomovci, chudáci. A to kvůli naší vládě, která svůj lid nechala napospas a starala se o Ukrajinu, Ukrajince, těm cpala peníze,“ mínil například Petr Gura.

„Hodně smutné.... Zničené podnikání, nadšení, poctivá práce. Jde jim to tam nahoře podle plánu. Člověku se z toho chce zvracet. Vám děkujeme za poctivou práci a nasazení,“ přidala se pak Zuzana Culková. Další přispěvatelka se svěřila, že s ní lomcuje vztek, protože se nejedná o jediný podnik, který končí kvůli „posrané vládě“.

„Chápu vás a udělal jsem totéž, zavřel... neboť stát hází podnikatelům klacky pod nohy,“ chápal situaci manželů Westermairových Marcel Huml. Pochopení měla i Tereza Kratochvílová, která míní, že si česká vláda lidí neváží.

Podniků, které končí je však více. Lovosické Café Zámeček ukončilo svou činnost už v září a také zmiňuje ekonomické důvody, nicméně bez detailů. V Liberci pro změnu ukončuje činnost květinářství Velvet. „Rozhodli jsme se tak především z důvodu rostoucích cen - nejenom teď aktuálně kvůli vzrůstu cen záloh, ale hlavně kvůli velkému zdražování květin. Vždy jsme se snažili být nejlevnější a dopřát vám tak co nejkrásnější kytičku a to za nějakou rozumnou cenu. Situace teď bohužel díky všem predikcím bude horší a horší…“ píše se na stránkách. Květinářství hodlá poskytovat pouze kompletní výzdobu na objednávku pro sváteční příležitosti. Fungovalo dle svých stránek 6 let.

Stejné důvody pak zmiňuje zahradnictví Choceň: „Milí zákazníci. Bohužel nastala doba, kdy se musíme rozhodnout, zda budeme příští rok pěstovat sadbu zeleniny a balkonové květiny. Ceny energií budou opravdu neúnosné a hlavně mi nikdo nezaručí, že na nás ten plyn v březnu vůbec zbude. Opravdu si nevím rady. Je mi jasné, že na tom budeme všichni stejně. Také mi je jasné, že nějaké kytky budou to poslední, co se bude kupovat.“

