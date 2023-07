WHO se zbláznila, neberte ji vážně, vyzval prestižní americký deník

ParlamentníListy.cz nedávno přinesly důkazy o tom, že Světová zdravotnická organizace (WHO) je nezávislá jen na papíře. Ve skutečnosti často podléhá vlivu svých významných dárců včetně velkých farmaceutických firem a obřích soukromých nadací. Co je ale ještě smutnější, WHO zřejmě selhává i ve svých snahách řídit světové zdravotnictví.

reklama

V plné nahotě nám to ukázala koronavirová pandemie, během které WHO působila jako organizace zmatená a nekompetentní. To potvrzují i závěry Nezávislého panelu pro připravenost a reakci na pandemii, který zkoumal, nedalo-li se pandemii koronaviru vyhnout. Panel přitom došel k jasnému závěru, že světové epidemii s miliony obětí se dalo zabránit, pokud by WHO vyhlásila stav globální nouze o týden dříve a zároveň mnohem důrazněji prosazovala zákazy cestování. „Situaci, ve které se dnes nacházíme, se dalo předejít,“ řekla novinářům v roce 2021 bývalá prezidentka Libérie a spolupředsedkyně panelu Ellen Johnson Sirleaf.

Zároveň připomeňme, jak se WHO chovala na samém počátku pandemie. Když se nový virus šířil po čínské provincii Wu-chan, Světová zdravotnická organizace tvrdila, že Čína situaci zvládá. A když koronavirus převálcoval i zbytek Číny a přeskočil do dalších zemí, generální ředitel WHO, Tedros Ghebreyesus, tleskal „transparentnosti“ čínské reakce. A ve vychvalování vedení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga Tedros pokračoval, i když se množily důkazy o tom, že čínští úředníci umlčují lékaře referující o nemoci a záměrně hlásí nižší počty případů nákazy. Zda to byl pouze výraz neschopnosti WHO nebo sentimentu jejího šéfa Tedrose, bývalého člena etiopské Tigrajské lidově osvobozenecké fronty, jejíž ideologie je založena mimo jiné i na maoismu, se můžeme jen dohadovat. „Byli jsme podvedeni. Já a další odborníci na veřejné zdraví jsme na základě toho, co říkala WHO a Čína, ujišťovali veřejnost, že to není vážné, že situaci budeme schopni kontrolovat,“ komentoval situaci profesor globálního zdravotnického práva Lawrence Gostin.

Zásadních názorových veletočů se WHO dopustila i v pozdějších fázích pandemie. Typickým příkladem byl spor o nošení roušek. Nejdříve v dubnu 2020 WHO tvrdila, že šité roušky příliš nepomáhají, a naopak existuje značné riziko kontaminace při jejich snímání. O pouhé tři měsíce později ale Světová zdravotnická organizace otočila a doporučila veřejnosti v rámci boje proti nemoci covid-19 nosit látkové roušky v místech, kde je obtížné dodržovat odstup.

Koncem května se členem výkonné rady WHO stal zástupce Severní Koreje. Zástupce korejské diktatury hned využil svého zvolení k projevu kritizujícím USA za porušování lidských práv. A jak dle severokorejského lékařského „odborníka“ Spojené státy porušují lidská práva? Prý právě sankcemi vůči režimu severokorejského diktátora.

Ještě v květnu se již zmíněný generální ředitel Světové zdravotnické organizace setkal s náměstkem ruského ministra zdravotnictví Olegem Salagajem, aby projednali „ruské pokroky v oblasti zlepšení zdraví matek a dětí“. Připomeňme, že tou dobou Rusko již více než rok bombardovalo porodnice a nemocnice na Ukrajině. Ve stejný okamžik přitom šéf WHO chválil Rusko za jeho zdravotní politiku vstřícnou k dětem. Nelze se divit, že prestižní americký list The Washington Post publikoval komentář s názvem „Světová zdravotnická organizace se zbláznila, neměla by se brát vážně“.

