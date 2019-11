Witowská z ČT: Že prý lžeme! Jsou na nás hrubí. Připadám si jako póvl. Zeman a Drahoš? To bylo takto

Podle Witowské došlo k chápání novináře ke změně. „Novinář byl respektovaná osoba nejen v očích politiků, ale i mezi lidmi jsme měli větší prestiž. Dnes když řeknu, že jsem novinářka, tak mám pocit, jako bych řekla, že jsem něco jako bordelmamá, tak trochu póvl. Přitom já sama novinařinu pořád považuju za prestižní povolání a moc si vážím mnoha svých kolegů,“ poznamenala Světlana Witowská.

Proč se to změnilo, odpovědět nedovede, neboť to sama nechápe. „Neznám žádného novináře, který by záměrně někomu škodil, ale z té druhé strany je snaha poškodit novinářskou obec dost zjevná. Ono to souvisí s proměnou celé společnosti u nás i ve světě. Tehdy v devadesátých letech jsme byli v jakési euforii, byli jsme nadšení a rádi, že se ta změna stala, dnes mám pocit, že jsou všichni naštvaní, že s někým a proti někomu bojují. Ale dost možná je to tím, že už jsem stará, každopádně politici tehdy byli jiní,“ poznamenala Witowská.

V rozhovoru se Witowská také vrátila k moderování debaty prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana. Podle svých slov si ji ještě ze záznamu nepustila. „Nevím, jestli si to vůbec někdy pustím. Určité pasáže jsem samozřejmě viděla, nedávno se z debaty často objevovalo vyjádření pana prezidenta, když mluvil o tom, že by neudělil abolici Andreji Babišovi. Ten kousek jsem viděla xkrát, ale vlastně jsem ho vidět nechtěla. Vrátily se mi všechny ty pocity, které jsem měla. Před debatou jsem nejedla a nespala, po ní mi všichni říkali, že to bylo super, ale já si na to vůbec nepamatuju. Vím jen, že jsem si říkala, aby už to skončilo,“ vyprávěla Witowská.

„Když mi poprvé řekli, že bych to měla dělat, zaskočilo mě to, ale brala jsem to tak, že někdo to udělat musí, jenže mi nedošlo, co všechno to obnáší. Až během týdne před vysíláním jsem si říkala, do čeho jsem to zase vlezla! Netušila jsem, že se na debatu bude koukat dva a půl milionu lidí. Když pak bylo po všem, uvědomila jsem si, že všichni okolo se báli víc než já, jen mi to nechtěli říct. Viděla jsem, jak jim spadl šutr ze srdce, větší než mně,“ uzavřela.

