Witowská zírala, internet bouchl. Okamura v ČT o Ukrajincích

Ukrajinci jezdí v autech za miliony, která český řidič v životě neviděl, a žádají tu o pětitisícový příspěvek? Podle Tomia Okamury, který v úterý vystupoval u Světlany Witowské v Interview ČT24, by z nás měli přestat dělat hlupáky. Podle uživatelů Twitteru, kteří seděli u televize, by naopak měl pocítit krutou bolest sám Okamura, kterého poslankyně STAN vyhlásila za krále české nenávisti.

reklama

Anketa Jste pro schválení „manželství pro všechny“? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6039 lidí

„Vám nevadí, že Rusko vede válku na Ukrajině? Že bychom obchodovali s někým, kdo začal válku?“ zeptala se Světlana Witowská Tomia Okamury v úterním Interview na ČT24. „Tak ještě jednou... po vzoru demokratického Rakouska, Slovenska, Maďarska a Německa říkám ano, nasmlouvejme plyn přímo! Protože já myslím na české občany,“ zdůraznil Okamura.

Pořad k vidění ZDE

„Bez ohledu na to, co se děje na Ukrajině?“ vzpřímila se Witowská, aby jí šéf SPD zopakoval, že nejsme jediná členská země v EU, která tak činí. „Paní redaktorko, už to opakuji potřetí. Závislosti se chtějí zbavit všichni, já taky, ale to je otázka na několik let, teď nemáme žádnou alternativu,“ vysvětloval dál Okamura.„Okamžité odpojení od ruského plynu by způsobilo krach českého průmyslu, obrovskou hyperinflaci a destrukci českého státu. To vše vědí také Rakušani a další. Myslím na české občany na rozdíl od této vlády,“ pokračoval Okamura a značně se rozezlil, když z úst Witowské padla ta samá otázka, a podivovala se i nad tím, kde bere čísla, že plyn nakupujeme přes německé obchodníky třikrát dráž, když smlouvy o nákupech nejsou veřejné. „Prosím vás, vy mi tu pořád nahráváte na smeč, to snad není možné. Říká to Vladimír Štěpán, energický expert, hovoří o tom Ivan Noveský, bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu,“ argumentoval.

Překřikování na úrovni: „Problémy máme teď,“ na jedné straně a „Teď je hlavně jiná geopolitická situace,“ na straně druhé pokračovaly několik dalších minut.

Psali jsme: A bude v ČT Ukrajina! Noční Witowská drtila diváky. Ti se nedali Řev na ČT. Vysílali Putina. Farský se mimořádně rozjel, Witowská, Kalousek a další vysvětlovali Poslanci nasprejoval vzkaz na silnici. Policie ho ihned začala stíhat. Pak se k tomu na Twitteru ozvala Witowská Zastřený vzkaz Witowské směrem k Rusku. Vytáhla Havla

„Lidé jsou zoufalí, nemají peníze, co předvádí vláda, je už na demisi! Vláda na ně kašle. Pomáhají Ukrajincům a na české občany kašlou,“ rozčiloval se dále Tomio Okamura, načež ho moderátorka se smíchem vyzývala, ať se uklidní.

Ukrajinci v autech za miliony

Právě v této části debaty padla věta, která spolehlivě vytočila celý český liberální Twitter. „Jestli tady někdo požádá o humanitární dávku pět tisíc korun a zároveň jezdí v autě za několik milionů, tak si myslím, že je adekvátní, aby z nás nedělal hlupáky. A aby to auto kdyžtak prodal, vždyť jsou to dražší auta, než má průměrný Čech.“ Poslankyně Barbora Urbanová, někdejší asistentka Víta Rakušana, dnes v pozici místopředsedkyně zahraničního výboru Sněmovny, jej za to vyhlásila za „ krále nenávisti“.

Kolegyně Witowské Darina Vymětalíková se z mistrovství světa ve Finsku rozčilovala, že si v takové situaci veřejnoprávní redaktorka nemůže dovolit žádný komentář, zatímco jiní vyjadřovali, vlastními slovy, „vztek, nenávist a opovržení“ k předsedovi SPD.

Máte to těžké! Tak za všechny, co nemohou: JE TO BEZPÁTEŘNÍ FAŠISTICKÁ ZRŮDA! — Magda Kudejova (@KudejMag) May 24, 2022

Další z diskutérů naopak vyzval, ať si diváci dělají čárky, kolikrát Witowská Okamurovi skočí do řeči. On sám prý přestal stíhat po několika minutách, což ukazuje, že redaktoři ČT už nestrannost ani nepředstírají.

Ondřej Tesárek, známý na sociálních sítích jako Bratříček, poznamenal, že křesťanská tradice pomoci bližnímu je mtrvá a Tomio Okamura je jejím vrahem.

Proukrajinský twitterový aktivista Andrej Poleščuk přešel mezi těšením, že „chujlo zdechne“ (smrt Vladimira Putina očekává každým okamžikem) k radikálním výzvám: „Drž už pí*u, ty fašistickej zm*de“.

Drž už pí*u, ty fašistickej zm*de. https://t.co/P7rUIf0ba2 — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) May 24, 2022

Jiní se při sledování těšili na fyzické násilí: „Tupá okamůra. Čekám, kdy mu ji Witowská natáhne“.

Tupá okamůra. Čekám, kdy mu ji Witowská natáhne. — Michal Petr ???????? (@mpetr43) May 24, 2022

Okamura již několikrát vyzval vládu k demisi, protože podle něj nedělá dost pro české občany, uvedl, že vůbec neřeší inflaci. Snížení inflace je podle něj přitom jednoduché: „Zvyšující se ceny energií jsou jedním z největších inflačních faktorů. Místo aby si Česká republika nasmlouvala plyn přímo jako jiné okolní státy, nakupujeme plyn za přibližně trojnásobnou cenu přes německé obchodníky, kteří nakupují stejně plyn v Rusku,“ upozornil na největší problém, kdy práce zdražující se energie roztáčí inflační spirálu.

„Víte ale, že vláda žádný plyn nenakupuje, že nakupují privátní firmy?“ poznamenala na to moderátorka Světlana Witowská. „Teď jste řekla vynikající věc, protože právě to, že se naše strategická infrastruktura zprivatizovala, to byla velká chyba vlád ODS, ČSSD a KDU-ČSL. A i dneska k tomuto kroku pochopitelně přistoupit můžeme,“ reagoval na dotaz, zda by byl pro to, aby se liberalizovaný trh s plynem změnil v trh ovládaný státem.

Celý rozhovor najdete ZDE.

Okamura následně začal podrobně propočítávat, jak draze si levnou energii vykupuje Česko zpátky, načež Witowská otočila oči vzhůru a přes jeho řečnění a prosbu, aby větu mohl dokončit, upozornila: „Říkal jste jednu větu, to už je asi osm.“

Znovu žádala odpověď, zda by Okamura byl pro, aby česká vláda sama nasmlouvala dodávky přímo z Ruska v době, kdy celá EU se chce zbavit závislosti na ruských energetických surovinách. „Teď jste mi dala vynikající otázku. Situace zemí EU se velice liší. Země ve střední Evropě nemají, bohužel, teď hned jinou alternativu než ruský plyn,“ uvedl, proč by Česko mělo s Ruskem i v této situaci obchodovat.

„Česká republika by se měla na Rusku stát ještě víc závislejší?“ tázala se moderátorka opakovaně. „Prosím vás, my jsme plně závislí na ruském plynu. To, doufám, víte, tak jak chcete být ještě více závislí?“ pozastavoval se předseda hnutí SPD. Následně Witowská a Okamura opět začali překřikovat své otázky a odpovědi zopakovali.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorka tak svou otázku zkusila obměnit: „Vám nevadí, že Rusko vede válku na Ukrajině? Že bychom obchodovali s někým, kdo začal válku?“ „Tak ještě jednou... po vzoru demokratického Rakouska, Slovenska, Maďarska a Německa říkám ano, nasmlouvejme plyn přímo! Protože já myslím na české občany,“ zdůraznil Okamura.

„Bez ohledu na to, co se děje na Ukrajině?“ vzpřímila se Witowská, aby jí šéf SPD zopakoval, že nejsme jediná členská země v EU, která tak činí. „Paní redaktorko, už to opakuji potřetí. Závislosti se chtějí zbavit všichni, já taky, ale to je otázka na několik let, teď nemáme žádnou alternativu,“ vysvětloval dál Okamura.

„Okamžité odpojení od ruského plynu by způsobilo krach českého průmyslu, obrovskou hyperinflaci a destrukci českého státu. To vše vědí také Rakušani a další. Myslím na české občany na rozdíl od této vlády,“ pokračoval Okamura a značně se rozezlil, když z úst Witowské padla ta samá otázka, a podivovala se i nad tím, kde bere čísla, že plyn nakupujeme přes německé obchodníky třikrát dráž, když smlouvy o nákupech nejsou veřejné. „Prosím vás, vy mi tu pořád nahráváte na smeč, to snad není možné. Říká to Vladimír Štěpán, energický expert, hovoří o tom Ivan Noveský, bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu,“ argumentoval.

Witowská se nepřestala usmívat a pouze poznamenala, že mluví o kontraktech, které jsou důvěrné. „Můžou být důvěrné, ale to, že máme ceny plynu třikrát až pětkrát dražší než ti, co nakupují přímo, na tom není nic důvěrného. To víme snad všichni,“ zamračil se. Slova moderátorky, že za plyn jsme platili v předválečném období extrémně málo, odrazil tím, že letošní situace je už zcela jiná. „Problém máme teď,“ upozornil Okamura. Witowská naopak dodala, že jiná je hlavně geopolitická situace. Slovní názorové přestřelky pokračovaly dalších několik minut.

Psali jsme: Předražený plyn za miliardy. Okamura obvinil vládu a ukázal na viníka

Poté se Witowská snažila dopátrat toho, proč Okamura a poradce prezidenta Martin Nejedlý jednají společně na Hradě. Uvedla, že podle Deníku N s ním jednal právě o energetice a dodávkách plynu. To ale předseda hnutí SPD popřel: „Podívejte se, když mě pozve oficiální poradce prezidenta, kam chodí i premiér Fiala, tak si rád poslechnu, jaké má prezident názory na to, jakým způsobem pomoci občanům. Vidí to podobně jako já, že by šlo energie nasmlouvat přímo, tento názor mi stačil. Vláda nekoná a asi vám není moc jasné, proč já se snažím i takto,“ zdůvodnil Okamura svou návštěvu na Hradě.

„Martin Nejedlý má velmi úzké vazby na Rusko, zajímá se o něj zpravodajská komunita i ministr vnitra řekl, že by s ním pan prezident měl ukončit spolupráci. Vám tyhle věci nevadí?“ zajímala se Witowská. „Je to věc pana prezidenta. Když jsem pozván někým, kdo má oficiální funkci v úřadě, tak nelustruji, proč si ho prezident vybral nebo ne. Pro to, aby lidi měli levnější potraviny a energii, jsem ochoten udělat hodně,“ sdělil Tomio Okamura. Pro lidi je podle něj potřeba něco udělat, když Fialův kabinet stále nekoná.

Psali jsme: A už jsou tam. Vzpoura na vsi kvůli Romům z Ukrajiny: Rakušan nebude rád Vláda to vzdává a hází lidi přes palubu. Diletanti, za půl roku zničili republiku, zoufá Okamura Odpad, jedovatá zmije? Tak mluvili nacisté o Židech, vzkazuje Žantovský. A cenzor Kartous v Radě ČT? Ať zakročí Zeman, Fiala na problémy kašle. Okamura drtil vládu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.