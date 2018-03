Wollner a Veselovský lhali prakticky v přímém přenosu. Přidáme důkaz a pozdrav Bakalovi

„Před několika dny se mi při jednom jednání doneslo, že jsem agent hnutí ANO. ‚Kde jste to vzala,‘ reagoval jsem. ‚Říkal to Marek Wollner u pana Veselovského v DVTV,‘ odvětila dáma,“ napsal v úvodu své reakce.

„No překonal jsem sám sebe a pořad z 27. února si pustil. Stálo to za to. V poslední minutě družného pokecu obou pánů si z ničeho nic se mnou začali vyřizovat účty. Není divu, kritizuji Zdeňka Bakalu, práci některých novinářů i hydru jménem Česká televize. Na jejich zkoncentrovanou dehonestaci mé osoby, placenou ať už z veřejných či nakradených peněz, kašlu. Už jsem si zvykl. Ale lež vystát nemohu, lhát se zkrátka nemá. To mě před lety, kdy jsem prošel redakcemi několika celostátních novin, učili. Bohužel, dnes už je to jinak. Pan Veselovský ve své poslední otázce prohlásil, že ‚jsem byl zvolen jako kandidát hnutí ANO do Rady Českého rozhlasu‘. Na to mu Marek Wollner, kterého vůbec neznám, přitaká: ‚Určitě‘,“ citoval přesné znění dialogu místopředseda Rady ČRo naší redakci.

A na dálku oběma neinformovaným novinářům vysvětluje.

„Tak za prvé, páni novináři, kandidáty do Rady Českého rozhlasu navrhují ze zákona spolky, občanská sdružení, náboženské, vzdělávací, odborové, kulturní a další instituce, nikoli politické strany. A za druhé, jak mohu být ‚nominantem hnutí ANO‘, pokud jsem byl zvolen v únoru 2013, kdy ve Sněmovně nemělo ANO ani jednoho poslance? Dostal jsem tehdy přes sto hlasů. To je Andrej Babiš přesvědčil? Kam se hrabe superman s Putinem dohromady. A ještě drobná informace pro pány novináře. Bývalý nejmenovaný poslanec hnutí ANO mě v roce 2015 nechal vyhodit z práce, když si léčil mindrák své vlastní neschopnosti. Soud jsem po třech letech vyhrál,“ dodal Tomáš Kňourek.

Veselovský působil řadu let jako zaměstnanec ČT

Závěrem své podnětné reakce na lži dua Wollner–Veselovský přidal poznámku k inauguračnímu projevu prezidenta republiky. „Šéf Bakalova vydavatelství Economia Roman Latuske po inauguračním projevu prezidenta republiky, ve kterém Miloš Zeman ostravsko-karvinského dobroděje opět zmínil, prohlásil: ‚Novináři našich titulů nehledají senzaci, ale pravdu. Budou pokračovat v tom, co dělají, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,‘ uvedl. Nu, fajn, ulevilo se nám. Hledají pravdu. Tak až ji konečně najdete, dejte nám všem vědět. Budeme se na ni těšit. Omluvu nečekám a zůstávám agentem koncesionářů Českého rozhlasu.“

autor: Tomáš A. Nový