Wollner z ČT píše: Klaus si nás chce ochočit! Vysílání by prý vypadalo jinak

Ve svém úvodním proslovu mimo jiné uvedl, že jeho záměrem je vrátit zemi občanům, kteří pracují, platí daně a vychovávají děti. „Přišel čas vzít si naši zemi zpátky,“ řekl také Klaus v úvodním proslovu. Na taková vznešená avíza reagoval šéfredaktor České televize Marek Wollner, který v tom spíše vidí dobyvatelské tendence nežli roli zdvořilého správce.

„Když někdo ohlašuje vznik hnutí slovy ‚přišel čas vzít si naši zemi zpátky‘, je zřejmé, že nepřichází žádný zdvořilý správce, ale ‚dobyvatel‘. Navíc nechce ani tak ‚dobývat‘ zpátky, jako spíš udržovat kontinuitu moci, kterou si jeho otec a jeho údajný rival předávali od druhé poloviny devadesátých let. Ale volby jsou stále demokratické, zkusit to může každý. Jako všichni vůdci jeho typu ovšem potřebuje ochočená média – veřejnoprávní televize by podle něj měla být státní a ředitele by jmenoval rovnou ministr kultury. Ten by už dohlédl, aby se tam vysílaly jen ty správné věci. Tak pravil Václav Klaus junior,“ okomentoval na Facebooku slova Klause Wollner.

Václav Klaus se totiž již dříve vyslovil, že ředitele České televize by měl jmenovat ministr kultury. Uvedl, že se jedná o státní televizi, tak by ji měl ovládat stát. Přirovnal to například k Národní galerii, která je také státní, a nikoli veřejnoprávní, a je proto logicky ovládaná ministrem kultury.

Nejrůznější komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. Například Jindřich Čermák, zastupitel Karlovarského kraje za Piráty, si pokládá otázku, koho vlastně tato země je. „A čí je tedy země, když prezident prohlašuje, že ‚tahle země je naše‘? Takže si ji VKml chce vzít od Zemana? Samé otázky,“ zamýšlí se Čermák.

Své si neodpustil ani Jiří Vinkler: „Tatík, neonarcista, musí být na synka hrdý... děda Miština, fašista a později NKVD, také. Není ta trikolóra trošičku dost nahnědlá?“ napsal v diskusi pod příspěvkem Vinkler.

Povzbuzující komentář pro Českou televizi pak vyjádřil Viktor Malý: „Pevně věřím, že všechna tahle zvěrstva a především útoky z SPD, KSČM, ANO a teď i od profesionálního synka VKjr ustojíte, Marek Wollner. Držím palce, aby ČT zůstala taková, jaká je. Díky, že jste.“

autor: sla