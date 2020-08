Xaver pohovořil o kandidatuře Železného do čela ČT. Úplně to zabil. Padla při tom slova o ejakulaci

„Zamiloval jsem se do myšlenky, že by byl ředitelem České televize Jakub Železný,“ zaznělo během pátečního živého vysílání od radního České televize Luboše Xavera Veselého. Kdyby se o ředitelském postu ČT hlasovalo nyní, měl by prý Železný Xaverův hlas jistý. A to nebylo vše. Nechyběla i prognóza, zdali by byl Železný dobrým ředitelem.

U východních zpráv zůstal i poté a hodnotil možnou otravu ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného. „Je to hrozný. Zdá se mi to podivný, ale na druhou stranu je to v Rusku… v Rusku je možné všechno,“ podotkl k případu Veselý.



A pak došlo na slova, která zřejmě mnohé překvapí. „Zamiloval jsem se do myšlenky, že by byl ředitelem České televize Jakub Železný,“ pronesl Veselý. Kdyby se o ředitelském postu hlasovalo nyní, měl by prý Železný jeho hlas jistý. „Kdyby se volilo zítra nebo na příští radě, tak bych mu pravděpodobně dal hlas. Chtěl bych být u toho, když ředitelem České televize bude někdo z rodiny Železných. Prostě, proč ne. Ten člověk ty ambice má,“ vyřkl Xaver. Fotogalerie: - Stojím za ČT

Vedlejším efektem by dále podle radního bylo i to, že by měl při sledování České televize jako divák větší požitek. „Raději bych pana Železného viděl v kanceláři než na obrazovce,“ zaznělo.



Následně ovšem Veselý doplnil, že si „vůbec nemyslí“, že by Železný nebyl dobrým ředitelem. „Já jsem na to připraven. Nevím, jestli to není něco, čemu se říká předčasná ejakulace, uvidíme,“ uzavřel.

Moderátor Jakub Železný, jedna z nejviditelnějších tváří veřejnoprávní České televize, možnost kandidatury na ředitele ČT vyjevil v nedávném rozhovoru pro DVTV.

Během něj moderátor Martin Veselovský připomenul Železného slova v ČRo, že těsně před jeho padesátinami bude konkurz na generálního ředitele České televize. Moderátor ČT svého bývalého kolegu zklamal a kandidaturu v jeho pořadu nevyhlásil, ale vysvětlil, že o ní vážně uvažuje.



„Uvažuji o tom nikoliv proto, že toužím se stát jakýmkoliv vedoucím pracovníkem, neřkuli ředitelem čehokoliv. Netoužím po tom. Ale mám pocit, že i věci, o kterých jsme si tady povídali dneska, jsou pro mě natolik zásadní, že by bylo dobré je nabídnout jako téma. Někomu, kdo bude třeba posuzovat, jestli instituce typu ČT se bude za pár let posouvat tam nebo jinam. Takže z tohoto důvodu o tom opravdu vážně uvažuji,“ pronesl Železný. Psali jsme: Už běží stížnost. Jakub Železný nebude rád: Vytáhl bombu, ale jiní také v akci

Pokud by se nakonec Železný ke kroku skutečně odhodlal, může počítat i s další podporou, ta je sice, vzhledem k tomu, že generálního ředitele volí samotná rada, symbolická, ale i tak jej může ke kroku povzbudit. „Kuba je slušnej a statečnej člověk a budu se radovat, když do toho půjde,“ podpořila již svého kolegu moderátorka 168 hodin Nora Fridrichová.

Kuba je slušnej a statečnej člověk a budu se radovat, když do toho půjde. https://t.co/dwNFmH1vwK — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) August 17, 2020

O moderátorovi se v poslední době hovoří velmi často. Největší rozruch vzbudil svým výrokem o Miladě Horákové, kdy uvedl , že „vyhodí“ ze studia hosty, kteří by se jen slovem dotkli komunisty zavražděné političky Milady Horákové.

Xaver tato slova následně parodoval, když sdílel fotku kvašených okurek, které hrdinně padly při rozhovorech. „Slibuji: když kdokoli (byly takové pokusy) zkusí se jich jen slovem dotknout, ze studia takového hosta prostě vyhodím,“ ozvalo se od radního. Psali jsme: Železný z ČT: Xaver z něj má srandu. Nejprve FOTO, pak scéna s hostem

Byť příští zasedání Rady ČT v duchu volby nového ředitele televize nebude, Železný se diskusi ohledně své osoby nevyhne. Místo hlasování o jeho zvolení však půjde o stížnosti na jeho osobu. Fotogalerie: - Jednání Rady ČT

Pozornost na svou osobu moderátor upnul nejen v rámci výroků o Horákové, nýbrž i kvůli dalšímu tvrzení, že „má právo“ během vysílání ČT odsuzovat někdejšího prezidenta generála Ludvíka Svobodu i fakt, že se po něm nadále jmenuje jedno pražské nábřeží.



Železný si myslí, že nejenže tím nic neporušuje, ale dokonce jedná přesně v mezích zákona o protiprávnosti komunistického režimu.



Pokud by to jeho kritikům nestačilo, naběhl si naposledy známý moderátor tím, že „udal“ policistu, který měl prý nasazenou nevhodnou roušku. Šlo o šátek s jakýmsi logem. To se Železnému nelíbilo a na Twitteru to oznámil v příspěvku, kde označil i oficiální kanál Policie ČR. Ani na jednom ze svých výroků nevidí moderátor ani milimetr ničeho špatného. Fotogalerie: - Na podporu České televize

Podstatné je, že v této věci se za svého podřízeného nepostavil ani nejvyšší šéf, tedy generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ten na minulém jednání Rady ČT slova Jakuba Železného o vyhazování ze studia zkritizoval. „Myslím si, že je to trochu za čárou,“ uvedl šéf ČT. Psali jsme: Jakub Železný? Namyšlený redaktůrek! Z Rady ČT zahřmělo, ne od Xavera. Bude veselo

Kam se celá kauza okolo osoby známého moderátora a možného aspiranta na ředitele České televize posune, bude více jasné příští středu 26. srpna, právě tehdy se totiž Rada ČT sejde na svém zasedání. Psali jsme: Jakub Železný nemůže být ředitelem ČT! Z RRTV zaznělo jasné „ne“ „Kšefty Železného z ČT...“ Plesl dráždil. Xaver hleděl. Zase bude zle Udavač! Železný z ČT nahlásil ,,prohřešek". Co z toho? Nebude rád Podpora pro Jakuba Železného z Reflexu: Prezident Svoboda skutečně zradil národ

