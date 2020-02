Xaver se odhalil: ČT? EU? Pravda o jeho názorech, budete překvapeni

Moderátor a kandidát do Rady ČT Luboš Xaver veselý se objevil i ve vysílání Svobodného vysílače Stanislava Novotného. Ohradil se například proti otázkám severu Seznam Zprávy, zda si za rozhovory neúčtuje peníze od hostů. A vysvětlil, jak to má s ČT. Zrušit ji prý nechce. Ale jsou v ní věci, které jsou podle něho už do nebe volající. A došlo i na jeho názory na EU.

Xaver se vyjádřil například k pověstem, že od hostů vybírá peníze za rozhovory, na které se ptala redaktorka serveru Seznam Zprávy komentátorky Karoliny Stonjekové. „K nám se to dostávalo z mnoha stran. Mě to naštvalo, tady ten způsob. Nebýt kandidatury do Rady ČT, tak by nikdo paní Stonjekovou ani několik dalších lidí s tak hloupým dotazem nekontaktoval. To je v rámci toho, že je potřeba odstranit ty nepohodlné, to myslím spousta lidí zažila." Dodal, že chápe, že novináři musí věci ověřovat, ale vyslovil pochybnost, zda je nutné ověřovat „absurdní informace" a opět se smál návrhu, že by Karolína Stonjeková za vystoupení v Podtrženo sečteno platila 15 tisíc. „Tomu se zdravý člověk zdráhá uvěřit," prohlásil.

Ale dodal, že ti, kterých se Seznam ptal, řekli, že další otázka byla, zda od Xavera Veselého nepřišel nějaký náznak, že by měli něco zaplatit. A když toto moderátor slyšel, tak si vybavil otázky StB. A doplnil, že nedávno zval jednoho politika, aby se opět v XTV objevil, a ten mu řekl, že se ho redaktorka Seznamu také ptala. A raději rozhovor odřekl, protože by pak někdo naznačoval, že si rozhovor musel platit. „Já to chápu jako cílený útok, zastrašení lidí, raději s nimi nemějte nic společného. A mě je toto z duše nepříjemné a považuji to za nespravedlnost,“ pravil Xaver s tím, že o tom natočil video.

Nemohlo nedojít na Xaverův názor na ČT: „Já si vůbec nemyslím, na rozdíl od spousty jiných, že ČT jako celek by nebyla dobrá. Já jsem rád, že tady je, a běhá mi mráz po zádech, když jsem slyšel od některých lidí, že by bylo dobré ji zrušit, já bych to nechtěl. A vím, že tam je spousta kvalitních lidí. Na druhou stranu mi občas zůstává rozum stát, co z toho někdy vyleze za pochybnost nebo za neprofesionalitu. Nikomu to vlastně nevyčítám, říkám si, jak je to těžké řídit takový kolos o 3000 zaměstnancích.“ Je to podle něho velice složité, zvláště, když je v ČT „hlasitá/křičící menšina“. Vysvětlil, že nechce, aby si o něm lidé mysleli, že prohlašuje celou ČT za špatnou, ale některé věci podle něho volají do nebe. Fotogalerie: - Stojím za ČT

„Já se trošku obávám toho, že kdyby bylo České zemi nejhůř, a ono se může stát cokoliv, protože vojenské konflikty, a to nejsou zas až tak daleko, tak si říkám, že tady bude nějaká ČT24, která nám řekne, ať si sbalíme věci a zalezem do sklepa, když už by bylo nejhůř,“ pravil také a prohlásil, že i přes to všechno, s čím je u ČT možné nesouhlasit, je zpravodajství ČT a ČRo stále tím nejlepším. „Takže já to nevidím takto příkře, ale jsou věci, které snáším velmi těžko,“ doplnil. „Já si myslím, že těch jedinců, kteří by to mohli za peníze občanů, to je to, co je důležité zdůraznit, měli dělat jinak, daleko upřímněji, poctivěji a vyváženějším způsobem, tak těch je několik a není jich většina.“ Dále Xaver připomenul, že ČT si občané platí, a to povinně. Říkat, že se ČT má zrušit pro nefunkčnost, je dle něho hurá akce, protože i větší firmy než ČT byly v problémech, a nakonec se našla cesta, jak je narovnat.

Došlo také na EU, kde Xaver uvedl, že u tohoto tématu není tak informovaný. „Nelíbí se mi, co se děje v EU, nelíbí se mi ten způsob jednání, nelíbí se mi ten obrovský drahý, nefunkční moloch. Ale pragmaticky si říkám, že teď už se nedá nic dělat. Kdyby dnes bylo referendum a já věděl, co to všechno přinese, a jeden z detailů je například Lisabonská smlouva, tak si neumím představit, že bych jako občan hlasoval pro vstup.“ Nicméně dodal, že nějaká protiváha vzniknout musela a nyní vystupovat nechce.

