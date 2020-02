Xaver tvrdě proškolil novinářku. Klaus ml.? Chyba, přiznal. Ale pak jel: ČT, Zeman, výrazné slovo o Babišovi

reklama

Luboš Xaver Veselý v rozhovoru pro Seznam Zprávy s moderátorkou Markétou Bidrmanovou prohlásil, že je jedním z plátců koncesionářských poplatků, podle zákona smí být nominován na post člena Rady ČT, a tak se podle toho zachoval. Anketa Je dobře, že knihkupectví vyhodilo z práce ženu, která napsala protiromské statusy? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4171 lidí

„Já jsem do této věci šel z nespokojenosti své vlastní, která posléze vyústila v to, že jsem dostal od občanů spousty zpráv o jejich nespokojenosti. Navíc si myslím, že na dohlížení média veřejné služby, které si platí občané povinně, mají dohlížet lidé z různých názorových proudů,“ uvedl Luboš Xaver Veselý.

Navíc má prý vlastní zkušenost s Českou televizí. Tady narážel na jeho střet s pracovnicí pořadu Newsroom ČT24.

A protože se pohybuje v médiích přes 20 let a leccos zažil, může na ČT dohlížet. Zákon ostatně jasně říká, že kandidovat může. Byť si je vědom toho, že mu v této kandidatuře může ledacos uškodit, třeba hloupé vyjádření na sociálních sítích, uškodit může, že uveřejní nějakou fotku, uškodit mu může i nějaký soukromý názor, který vysloví nahlas.

Myslí si, že na pozici radního ho nediskvalifikuje ani to, když ho pochválí prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš (ANO). „Myslím si, že ne, ale to musejí určit poslanci Parlamentu České republiky,“ připomněl, kdo o zvolení radních rozhoduje. „Já to tak necítím a já se tímto nezabývám. Já jsem slíbil velké části občanů, že tam půjdu a že se pokusím přispět k tomu, aby ta instituce byla maličko nebo podstatně transparentnější, a co mě diskvalifikuje nebo nediskvalifikuje, je pro mě nepodstatné, protože já v té radě nejsem,“ dodal.

Fotogalerie: - Muzeum Stb v pivovaru



Odmítl, že by se přátelil s Babišem. „Já určitě nejsem v přátelském vztahu s premiérem, to bych si vyprosil,“ řekl jasně. Prezident Miloš Zeman o Lubošovi Xaverovi Veselém mluví jako o příteli, ale upřímně řečeno, on to tak necítí. „Nejezdíme spolu na dovolenou, nepřejeme si k narozeninám, neúčastním se žádné hradní besídky, a to, že s prezidentem republiky vedu klidné rozhovory, mě nediskvalifikuje. Ale to musejí posoudit jiní,“ uvedl.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl, že Zeman o zvolení radních nerozhoduje a nikde nelobboval, aby ho poslanci zvolili. „Že bych šel za jediným poslancem a ptal se jich ‚Budete mě volit? Co pro to mám udělat?‘ Tak to absolutně vylučuju,“ konstatoval Luboš Xaver Veselý.

Potvrdil, že si v posledních pár měsících pozval několik poslanců, kteří rozhodovali o jeho prvním kole voleb do mediálních rad. „V tom nebyl žádný kalkul, já tyhle konstrukce stavět neumím,“ vysvětlil Bidermanové Veselý a požádal ji, aby se případně poslanců zeptala, zda je žádal o hlas.

Uznal, že udělal chybu, když v jednom z rozhovorů v internetové televizi XTV vyjádřil podporu Václavu Klausovi mladšímu. „Byla to chyba, já jsem takových chyb udělal spoustu, stejně jako každý z nás. Byla to chyba,“ řekl.

Fotogalerie: - Beseda s Husainem

Nikterak však nepopřel, že nežije ve vzduchoprázdnu a nějaké názory má. Jako každý. „Někdo je mi víc sympatický, někdo míň. Já si myslím, že dávám prostor úplně každému. A to je to, za co se na mě mnozí lidé zlobí, že se bavím úplně se všemi,“ konstatoval Veselý.

Neviděl problém ani v tom, že ho do rady nominoval spolek založený právě Václavem Klausem mladším. Považuje to za zcela čisté a mnohem lepší, než kdyby před poslanci předstíral, že je celoživotním zahrádkářem nebo vášnivým biatlonistou a nechal se nominovat třeba zahrádkáři. Anketa Šli byste se zbraní v ruce bojovat za naši zemi? Ano 28% Ne 27% Záleží na politických okolnostech 45% hlasovalo: 6353 lidí

Zdůraznil také, že se necítí být novinářem, nýbrž moderátorem. „I moderátor je novinář,“ zaznělo v tu chvíli z úst Markéty Bidrmanové. „To bych s vámi s dovolením nesouhlasil. Máte pocit, že i Karel Šíp je novinář?“ kontroval protiotázkou o slavném baviči a moderátorovi. „U jeho hostů převažují zejména zpěváci, herci, kdežto vy tedy častěji než on zvete i politiky,“ pokračovala Bidrmanová.

„Ne, vy říkáte, že moderátor je novinář, já vám říkám, že to není pravda,“ nedal se z klidu vyvést Luboš Xaver Veselý.

Ve druhé polovině rozhovoru prohlásil, že Česká televize podle jeho názoru plní svou veřjnoprávní roli. „Já si v zásadě myslím, že ano,“ uvedl doslova.

Pak se ale také nabízí otázka, co si myslí občané. Ne každý si prý onu veřejnoprávní roli vykládá správně. „My bychom se asi měli držet toho, co říká zákon,“ zdůraznil Veselý.

Podle jeho názoru je v pořádku, když i ve veřejnoprávním rozhlase vede odlehčené rozhovory s politiky např. o tom, na jaké jídlo mají momentálně chuť, jak se to ostatně dělo i v rozhovoru s prezidentem Zemanem.

„Já jsem jako spolupracovník Českého rozhlasu dostal jasné zadání. Český rozhlas nepatří mně. Mám nad sebou několik šéfů, kteří mi od začátku říkali, že tento pořad má být zcela apolitický a má být tak trošku zábavný a má být o běžných lidských věcech, a pokud se vám ten rozhovor nezdá dostatečně veřejnoprávní, tak na to se zeptejte v Českém rozhlase. Já jsem byl za ten rozhovor pochválen,“ prozradil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uznal, že jsou závažnější témata, než na co má prezident zrovna chuť, ale jeho zadání v pořadu znělo jinak. Měl s prezidentem vést rozhovor o běžných lidských věcech, ostatně jako s jinými politiky, které zpovídal. Kromě Zemana si zval na rozhovor třeba předsedu ODS Petra Fialu, se kterým se bavil o muzice. „Ale to vás z důvodu mě neznámého nezajímá, ale já myslím, že je třeba ty věci vidět v jejich šíři,“ uzavřel rozhovor.

Psali jsme: Tohle senátoři neřekli! Pozadí voleb do ČT: Nebudou rádi Pomalu přituhuje, varuje komentátor Jindřich Šídlo. Kvůli ČT Tři, dva, jedna, řev. Lipovská i Xaver jsou ve druhém kole Zatáhli do toho Mirka Donutila. Ouvej. Miroslava Němcová chtěla znát slabiny ČT. Padl Václav Moravec. A pak to přišlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.