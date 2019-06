Z Bruselu dorazil druhý audit, Respekt o něm psal dopředu. Kromě Babiše se prý dotýká i ministra Tomana

Kritická auditní zpráva Evropské komise z minulého týdne o střetu zájmů českého premiéra se nezabývala dotacemi v zemědělství, ale dotacemi na podporu podnikání a na ochranu životního prostředí. Kritériem se pro auditní komisi stala novela českého zákona o střetu zájmů, která vešla v platnost v únoru roku 2017. Podle prvního auditu se musejí všechny dotační smlouvy podepsané po únoru 2017 zrušit.

Podle této optiky Evropské komise řeší také dotaci na rekonstrukci kravína v obci Milotice na Pelhřimovsku, který vlastní zemědělský podnik SPV spadající pod Agrofert. Na opravu byla mimo jiné použita dotace 1,9 milionu korun, již v srpnu roku 2017 schválil Státní zemědělský a intervenční fond v rámci programu rozvoje venkova. Tou dobou už ale platila novela zákona o střetu zájmů, podle které politik nemůže kombinovat veřejnou moc a zároveň angažmá ve firmě pobírající dotace.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pravděpodobnost druhé zprávy potvrzoval i fakt, že v Praze se uskutečnila na přelomu roku kontrola také na SZIF a ředitelství pro zemědělství. „Podle mých informací by měli auditoři EK v řádu několika dnů dokončit ještě jednu zprávu zaměřenou na zemědělství. Do Česka by ji pak měli odeslat do dvou týdnů,“ řekl Respektu ještě před oficiálním oznámením auditu jeden z europoslanců s odvoláním na své zdroje v Evropské komisi, jenž nechtěl být jmenován.

Druhý audit, zaměřený na agrární sektor, očekávala i nezisková organizace Transparency International. „Zbývající audit poskytne ještě plastičtější obraz čerpání a kontroly vyplácení evropských prostředků. A vzhledem k současným zjištěním evropských úředníků se dá s úspěchem předpokládat, že se v konečném důsledku škoda vzniklá kvůli konání premiéra bude ještě zvyšovat,“ uvedl Milan Eibl, podle kterého by se druhý audit měl navíc týkat i ministra zemědělství Miroslava Tomana a farmy jeho příbuzných.

Zajímavostí také je, že o druhém auditu již v úterý ve studiu ČT24 hovořil redaktor Respektu Jaroslav Spurný.

Psali jsme: Babiš sněmovně: Soros! Útok na Česko. Trpíme za kritiku migrace? Pochybný papír z EU. Psychopatický udavač Evropská komise vrací úder Babišovi: Naši auditoři jsou profesionálové Ministryně Schillerová: Systém dotací z EU není postaven na politické vůli Premiér Babiš: Audit považuji za útok na Českou republiku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jma