Z Hradu zahřmělo na Kluse a další „odbojné umělce“. A nejen na ně

Uprostřed pekelně horkého léta Českem dál hýbe kauza H-System. Prezident Miloš Zeman v souvislosti s touto kauzou mluví o problémech v české justici. Jenže kupříkladu server Seznam Zprávy připomněl, že kauza H-System je stará a rozvíjela se už v době, kdy byl předsedou ČSSD Miloš Zeman. Jeho spolupracovník Miroslav Šlouf prý nosíval do sídla ČSSD peníze z tohoto projektu a strana z nich údajně financovala svůj chod.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček však svého současného šéfa do krve hájí a tvrdí, že prezident Zeman nemá s kauzou H-System nic společného. Pokud někdo tvrdí opak, tak podle Ovčáčka jen vede špinavou volební kampaň. „Pan Šlouf je po smrti, nemohu za něj hovořit. Mohu jen konstatovat fakta, že pan Šlouf nebyl v této věci nikterak trestán. Soud jasně konstatoval, že s Milošem Zemanem nemá kauza H-System nic společného,“ zdůraznil Ovčáček pro Český rozhlas.

„Pana prezidenta jsem upozornil, že někteří politici a novináři se snaží očernit jeho jméno v souvislosti s kauzou H-System. Považuji to za sprosté a mimořádně neetické a nemorální. Pan prezident v této věci nikterak nepůsobil a neměl s těmi lidmi žádné vztahy,“ pokračoval nesmlouvavě mluvčí.

Sprostou kampaň proti prezidentu Zemanovi podle Ovčáčka vede např. právnička a bývalá politička Hana Marvanová, která na společné kandidátce STAN a TOP 09 usiluje o post pražské zastupitelky. Marvanová před několika dny prohlásila, že dnes sice Zeman justici kritizuje za postup v kauze H-System, ale v časech, kdy byl předsedou ČSSD, měl na H-System napojení přes Šloufa.

„Paní Marvanová si na tom dělá špinavou volební kampaň. Je to morálně špatně, ale je to její věc,“ trval na svém Ovčáček.

Předsedové Ústavního soudu Pavel Rychetský a Nejvyššího soudu Pavel Šámal v úterý vyrazili za prezidentem na schůzku. Probírali spolu prý i kauzu H-System. Podle Ovčáčka šlo jen o konzultaci. Prezident republiky navrhuje či jmenuje soudní činitele, takže pak podle Ovčáčka má právo konzultovat s nimi věci, které uzná za vhodné, byť prý prezident ctí fakt, že nesmí do žádné kauzy přímo zasahovat.

Šámal na úterní tiskové konferenci po schůzce s prezidentem pálil do politiků. Podle jeho názoru by měl stát asi tisíc klientů H-Systemu odpovídajícím způsobem odškodnit, protože stát řídí zvolení politici. A tito zvolení politici v „divokých 90. letech 20. století vytvořili svou činností nebo možná spíše nečinností prostor k tomu, aby se podobné kauzy mohly dít a aby jejich následné vyšetřování a souzení trvalo mnoho let“. Přijali mnohdy takovou legislativu, která podle Šámala soudům příliš nedovoluje projednávání kauz řešit rychleji.

Prostor, který Ovčáček dostal v Českém rozhlase, využil také k útoku na umělce, kteří kritizují předsedu vlády Andreje Babiše. Podle Ovčáčka je příhodné srovnat vystupování umělců s dobou, kdy českoslovenští umělci odsuzovali Chartu 77 a podepisovali tzv. Antichartu. „Já myslím, že je to velmi přiléhavé a že je to urážka všech voličů, kteří volili pana premiéra. ... Je to podobné jako ve Spojených státech amerických, kde se určité umělecké kruhy předhánějí v tom, aby bojkotovali, popřípadě urazili Donalda Trumpa,“ zdůraznil prezidentův mluvčí.

Sluší se připomenout, že současnou vlnu kritiky proti Andreji Babišovi spustil zpěvák Tomáš Klus, který konstatoval, že nemůže brát peníze od Babiše a jeho Agrofertu, když předsedu vlády kritizuje. Holding Agrofert je momentálně odložen ve svěřenském fondu premiéra, ale mnozí Babišovi kritici tvrdí, že si předseda vlády stále v Agrofertu udržuje vliv. Klus se proto odmítá objevovat na akcích, na které finančně přispívá i Agrofert. Stejně tak odmítá poskytovat rozhovory Babišovým médiím.

Ke Klusovi se brzy přidali další umělci. Herec a zpěvák Jiří Macháček, známý např. z filmu Samotáři, ve shodě s Klusem poznamenal, že si chce zachovat morální integritu a nebude vystupovat na Babišových akcích. Stejné prohlášení vydala Iva Pazderková. Ve stejném duchu vystoupil také herec Václav Neužil známý, např. z televizního seriálu Svět pod hlavou. Také on konstatoval, že se nenechá platit Agrofertem. A na sociální síti facebook si za to vysloužil ocenění i kritiku.





Umělce v jejich aktivitách podpořil např. předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

autor: mp