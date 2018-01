Z Václava Moravce má celé Česko... srandu, slušně řečeno: Tohle už snad ani není pravda, na co jsme narazili

Otázkou také je, kolik střetů mezi oběma kandidáty nakonec bude. Zeman chce jít do čtyř, Drahoš jen do dvou. S Českou televizí se již nyní počítá, ale kde budou ty další diskuze? Největší šanci má podle bookmakerů Prima (1,15 : 1) a ve hře je i Nova (2,5 : 1). Naopak Barrandov Jaromíra Soukupa přílišnou důvěru nemá (5 : 1) a manželé Peterkovi z TV Šlágr pozvánku oběma kandidátům posílat ani nemusejí (1500 : 1). Bookmakeři počítají s jednou až dvěma plně obsazenými debatami (1,08 : 1).

„Těžko říct, kolik relevantních pořadů nakonec proběhne. Politické žně mají všechny stanice, a proto patří obrovské uznání redaktorce Primy, která svojí pohotovou reakcí na tiskovce Miloše Zemana plnohodnotnou debatu pravděpodobně získala pro svoji stanici na úkor TV Barrandov. Nepochybně to nahrává Drahošovi, který trvá na dvou duelech, a ústupek lze očekávat pouze v případě Novy,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Výrazný rozpor nastal ve věci moderátorského obsazení na České televizi. Václav Moravec, který je ve veřejnoprávní televizi pro podobné typy pořadů dlouholetou volbou číslo jedna, včera tuto úlohu odmítl. Nejžhavějším kandidátem na moderování možná nejsledovanější debaty roku je tak podle bookmakerů Jakub Železný (1,8 : 1), nelehkého úkolu by se mohla zhostit také Marcela Augustová (3 : 1) nebo kotelnice Michaela Jílková (7 : 1). „Návrat“ Václava Moravce bookmakeři oceňují kursem 13 : 1.

Vedle vlastních zdrojů by televize mohla sáhnout i po externistech, punc moderátorského esa má dlouhodobě Martin Veselovský (25 : 1) a sranda by nepochybně byla s Leošem Marešem (30 : 1) nebo Ondřejem Sokolem (800 : 1). Alternativa s Janem Krausem v kursu 100 : 1 by mnohé diváky taktéž zvedla ze sedadel.

Na sociálních sítích se pak kvůli otázce moderování debaty diskutuje, mnohdy i s vtipem.

„Pan Moravec odmítnul moderovat prezidentský DUEL. Ale vůbec to nevadí, máme pana Soukupa a ten určitě něco připraví, aspoň ten DUEL bude mít úroveň a pan prezident se nebude muset strachovat, jaké lži si na něho připraví ČT1,“ zaznívá pro změnu v recesistické skupině Fanoušci Jaromíra Soukupa.

Svůj pohled na věc pak sdělil také reportér Jan Hrbáček. „To ne. Ne, ne, ne. Se Šlachtou na oběd ano i na poradu ano, a tohle ne. To mi nedělejte todleto,“ napsal. Na jeho slova pak zareagoval soudce Kamil Kydalka. „Kdo by taky poslouchal furt ty kecy,“ poznamenal.

A jaké je stanovisko šéfredaktora serveru Expres.cz Petra Konečného? „Kubal, Železný, Takáč i Tvarůžková budou lepší než Moravec. Klidně i Stach.“

„Jakub Železný dostane příležitost poslat Moravce do důchodu,“ podotkl pak šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

Na jeho slova pak reaguje reportér Bohumil Roub. „Anebo kompromis, na ČT moderovat bude Soukup,“ píše.

„Jeden se bojí debatovat, druhý se bojí moderovat,“ rýpl si do Drahoše a Moravce také hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Následně se rozjela diskuze, která pro Moravce příliš lichotivě nevyznívá.

Novinářka a někdejší moderátorka České televize Pavlína Kvapilová pak na svém profilu sdílela vysvětlení Václava Moravce. „Lišily se vzájemné představy vedení ČT a mé o formátu, stopáži a podobně. Dobré pro ČT a její diváky je, že se po mém nedělním sdělení generálnímu řediteli o nemoderování podařilo odblokovat odmítavý postoj kancléře Mynáře k účasti prezidenta Zemana v závěrečné debatě ČT, který prezentoval o víkendu,“ sdělil Médiáři Moravec.

„Nelíbí se mi tenhle způsob jednání. Nevidím do pozadí toho, co se děje a proč... Ale pakliže má někdo námitky proti nezávislosti médií, ... a sám si přitom klade podmínky (‚odblokovat‘), které pak nejsou srovnatelné s těmi, které mají ostatní, je to trochu podivné. Znamená to tedy, že se pokoušet média ovlivňovat způsobem vlastním je v pořádku (vybírat si, kdo nepovede debatu), a pokud to nejde, je to špatně?“ poznamenala pak v diskuzi Kristýna Maková.

Čtenáři serveru Echo24.cz pak litují, že Moravec se proti Zemanovi nepostaví. Jeden názor za mnohé vyjádřila v diskuzi na sociální síti Samia Sami.

„Rozhodnutí, že debatu Drahoše se Zemanem nebude moderovat Václav Moravec, považuju za předposranost a vstřícné gesto k prezidentovi. Nechtějí moderování debaty třeba v rámci objektivity nabídnout Soukupovi?“ zkritizoval Moravce kritik Zemana a právník Václav Ágh.

