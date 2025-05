Z fronty: Rusové kontrolují nebe, Ukrajinci nosí zásoby na zádech

Donald Trump sdělil Vladimiru Putinovi, že si „zahrává s ohněm“, když přes americké snahy dosáhnout příměří nechává bez okolků vraždit ukrajinské civilisty. Zdá se však, že ukrajinské vojáky to nepovzbudilo. Spíš si z Trumpa dělají srandu.

„Stačí jeden krásný dvouhodinový hovor a vrátíme se k narativu ‚válku začal Zelenskyj‘,“ vysmál se Trumpově výhrůžce jeden z ukrajinských vojáků, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Constantine a který o sobě říká, že svou zemi brání před ruskými útočníky od roku 2014, kdy se začalo válčit na východě země.

It takes just one beautiful two-hour call, and we’ll be back to the “Zelenskyy started the war” narrative. pic.twitter.com/JyYzRKjnvx — ? Constantine ? (@Teoyaomiquu) May 27, 2025

Přes smích některých vojáků je však znát, že Ukrajinci mají na frontě problémy.

Rusové prý nejdřív vyšlou do boje drony spojené se svými operátory optickými vlákny, na které nemají vliv prostředky elektronického boje a když se s pomocí těchto dronů podaří zničit či zahnat ukrajinské jednotky elektronického boje, nastoupí další vlna dronů, teď už dronů bez optických vláken, jejichž dolet se pohybuje kolem dvaceti kilometrů a které mohou ničit, na co přijdou.

„Přerušení zásobovacích linek téměř znemožnilo dopravu vozidly. V některých případech musejí jednotliví vojáci v noci ujít více než 10 km, aby doručili základní zásoby, což je neudržitelný způsob podpory jakékoli větší jednotky, nebo dokonce i rotujících vojáků,“ napsal Tatarigami na sociální síti X.

Rusům se podle dostupných zpráv podařilo vylepšit íránské drony Šahíd a dokážou jich vyrobit asi tak sto denně, což je síla, která Ukrajincům způsobuje značné problémy.

Ukrajinci prý navíc dělají chyby a s minimem sil, které mají, se ještě pokoušejí útočit.

„Navzdory rostoucím logistickým problémům se ukrajinské velení špatně rozhodlo zahájit útoky podle ruského vzoru. Pokus o dobytí pozic, zatímco se již potýkají s udržením těch stávajících, s menším počtem vojáků a vybavení, vedl k předvídatelně špatným výsledkům,“ konstatoval varovně.

Vedle dronů se podle Tatarigamiho Rusové spoléhají na útoky prováděné malými jednotkami, což je taktika, která neumožňuje dosáhnout většího průlomu ve frontové linii, ale dovoluje jim postupně krást další a další metry ukrajinské půdy. Postupují pomalu, ale vytrvale. Ukrajinci si podle blogera zasluhují uznání za to, že navzdory svému zjevnému vyčerpání frontovou linii drží a nedovolují agresorovi dosáhnout významného strategického úspěchu.

Over the past few months, Russians have focused on disrupting Ukrainian logistics, using a mix of drones, including fiber-optic. Once EW is neutralized or forced to withdraw by fiber-optic drones, it clears the way for drones like the Molniya, which can fly over 20 km. Thread: — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) May 27, 2025

Americký analytik Tyler Weaver, který se k válce na Ukrajině vyjadřuje prakticky od startu plnohodnotné invaze z února 2022, upozornil, že Ukrajinci, potažmo Západ, mají ještě jeden problém.

„Jednoduchým faktem je, že systém Patriot – navzdory jedné modernizaci za druhou – je zastaralý,“ napsal Weaver na sociální síti X a připomněl, že systém se podařilo vyvinout po roce 1991, je tedy víc než 30 let starý. „Tato hrozba je o celé tři generace pozadu za moderními raketami Red Force. Systému Patriot zjevně chybí kinetický výkon a přesnost potřebné k porážce moderních hrozeb. V bitvě nemůže a ani nebude fungovat,“ zdůraznil analytik.

Zásadní problém je podle Weavera v tom, že americké síly nevyvíjejí žádný modernější systém protivzdušné obrany. Poslední program vývoje systému protivzdušné obrany, který se mohl stát nástupcem systému Patriot, byl údajně zastaven s odůvodněním, že jeho vývoj je příliš drahý.

„Strategie americké armády pro budoucí protiraketovou obranu, k Létu Páně 2025, tři roky po začátku naší předpremiéry třetí světové války, se zdá být jen... předstírání, že Patriot funguje tak, jak je inzerováno, a doufání, že náš blaf nikdo neodhalí. To je naprosto nepřijatelné. Kvůli tomu by někteří lidé měli přijít o místo. Jiní by měli být stíháni,“ uzavřel nekompromisně Weaver.

This deserves a longer comment.??



We've been pushing Patriots into Ukraine for two-plus years now, ever since the Ukrainians started to run thin on their doomsday stockpile of Soviet S-300s. They've been failing to kill modern Russian missiles for the same period of time. And… https://t.co/INxkABlbYy pic.twitter.com/DZeaIZnGaw — Armchair Warlord (@ArmchairW) May 28, 2025

