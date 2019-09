Z jednání s Číňany jsem odešel. Zaorálek shodil bombu. A pustil se do Rusů kvůli Koněvovi

Lubomír Zaorálek se chtěl pokusit zklidnit situaci v české kultuře, proto rozhodl o tom, kdo povede Muzeum umění v Olomouci, a to bez výběrového řízení. V Olomouci by prý rozhodně nepodával trestní oznámení, což Staněk udělal. „Mně to opravdu připadalo nepřiměřené,“ zdůraznil host rozhlasu. Anketa Máte důvěru ve Věru Jourovou? (Hlasování od 11.9.2019) Mám 12% Nemám 88% hlasovalo: 5262 lidí

„A já vám něco řeknu, mně připadá, že i v Národní galerii v Praze je ta situace dost špatná, protože když je ta galerie bez hlavy, tak některé ty mezinárodní projekty prostě nejedou,“ pokračoval Zaorálek v popisu situace po odvolání Jiřího Fajta z čela galerie.

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani kroky Číny, která zrušila čtyři cesty souborů do komunistické země. Zaorálek chtěl vědět, proč k tomu došlo, ale čínský velvyslanec Čang Ťien-min na to nebyl schopen odpovědět. „Oni svými kroky úplně vyhazují do povětří to, na čem já jsem jako ministr zahraničí pracoval,“ rozčiloval se Zaorálek v rozhlase.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když představitel Číny naznačil, že ve vztahu k Číně chybuje česká strana, Zaorálek se rozčílil a jednání s velvyslancem opustil. „Nemůžete jednat s někým, kdo vám lže do očí,“ řekl jasně Zaorálek.

Věnoval se i sporu o pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij má za to, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) se chová jako lokální nacista, když chce z veřejného prostoru odstranit pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Český ministr kultury Lubomír Zaorálek má za to, že by se Medinskij měl mírnit a doučit se historii.

Podle Zaorálka má ruská strana nechat na občanech Prahy 6, co si přejí. Oni si zvolili starostu, oni mu mohou vystavit účet, až přijdou další volby, a tím by podle Zaorálka měla celá věc končit.

Psali jsme: Pavel Novotný: Koněv byl ksindl. Zeman je monstrum. Babiš zločinec, ale pozor, může být prezident. Jejich voliči, běž se zabít. Greta je nemocná, ale já... Hejtman Půta: Naši minulost nevyřeší hysterie a výkřiky Kauza Koněv: „Debile, noku." Ovčáček vydal VIDEO a bylo zle. A zítra může být ještě hůř Koněvova dcera: Otec zabránil třetí světové válce!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp