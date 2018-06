Z odborů na Hrad. Středula ohlásil svůj zájem vystřídat Zemana

Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) nedávno naznačil, že by možná mohl kandidovat na prezidenta, pokud bude cítit podporu. Miloš Zeman má před sebou ještě takřka celý pětiletý mandát, pokud mu vydrží zdraví, ale i tak už se dnes přemýšlí o tom, kdo přijde po Zemanovi. Úvahy o Středulovi jako prezidentovi to dokazují.

Sobotní MF Dnes připomněla Středulova slova z rozhovoru pro server A2larm, kde se šéf největší odborové organizace odkazoval na možné přání zaměstnanců. „Nevylučuji vůbec nic. Zní to hezky,“ odpověděl Středula na dotazy ohledně možné budoucí prezidentské kandidatury. „Jestli zaměstnanci usoudí, že je tu tahle možnost, a řeknou, že by mě rádi podpořili, pak je to věc, o které musím vážně přemýšlet,“ podotkl šéf odborů.

Netrvalo dlouho a členové odborů začali dávat Středulovi najevo, co si o jeho nápadu myslí. „Reakce samozřejmě přišly a nebyly negativní. Bylo to vnímáno až nečekaně velkým množstvím lidí jako pozitivní zpráva, což i mě samotného mile překvapilo a potěšilo,“ sdělil deníku.

Kladná reakce odborářů však není tak překvapivá, jak by se mohlo zdát na první pohled. O odborech se kdysi říkalo, že jsou „béčkovým týmem sociální demokracie“. Jenže Středula jako šéf ČMKOS dokázal situaci obrátit. Zatímco ČSSD na politické scéně pod vedením Bohuslava Sobotky (ČSSD) příliš nezářila, odboráři s kampaní Konec levné práce dávali světu hlasitě najevo, že jsou tady a že bojují za zaměstnance.

A ačkoli je další prezidentská volba ještě daleko, z řad ČSSD a KSČM již dnes zaznívají hlasy, že by Středula byl dobrým levicovým kandidátem na prezidenta, až přijde čas. „Josef Středula by byl určitě výrazným levicovým kandidátem,“ padlo z úst šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka. Někdejší místopředseda KSČM Jiří Dolejš dal Hamáčkovi za pravdu. I on by si prý dokázal představit Středulu na Hradě.

Kdyby Středula uspěl, nebyl by prvním odborářem na Hradě. Z odborů až na Hrad se dostal také komunistický prezident Antonín Zápotocký.

Pravicovým kandidátem na Hrad by mohl být prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který o prezidentské křeslo neúspěšně usiloval už v roce 2013. „Úplně tu možnost ještě neodpískal, jakkoli to teď není jeho priorita,“ řekl deníku zdroj z okolí Vladimíra Dlouhého.

