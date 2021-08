Z premiéra prezidentem? Babiš je podle znalců favoritem prezidentských voleb

Andrej Babiš. To je podle bookmakerů favorit příští prezidentské volby. Jeho největším soupeřem by mohl být armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Politické strany zatím téma příští hlavy státu neřeší. „Dáváme všechny síly do kampaně před říjnovými volbami. Do volby prezidenta je to stále více než rok,“ poznamenal občanský demokrat Zbyněk Stanjura. A mlčí i ostatní představitelé stran.

„Zatím z těch, kteří se o tu funkci hlásí a deklarovali ochotu kandidovat, jsem žádného kandidáta, který by měl blízko k levici, nenašel. Spekuluje se o tom, že o kandidatuře uvažuje Josef Středula. Ten samozřejmě by svým naturelem a svým viděním světa odpovídal tomu profilu někoho, koho by sociální demokracie mohla podpořit,“ uvedl šéf ČSSD Jan Hamáček.

Podle politologa Jana Kubáčka řada stran mlčí z taktických důvodů. „Nominace by je rozdělila a ohrozilo by to jejich předvolební souhru a jednotu,“ poznamenal Kubáček. Dalším důvodem mlčení může být podle všeho i nedráždit současného prezidenta Zemana.

Ten by totiž asi rád na Hradě viděl Andreje Babiše. „Může být nejdřív premiér a potom prezident,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Blesk. A právě například sázková kancelář Fortuna Babiše favorizuje. S kurzem 2,4 : 1 je prvním, druhý Petr Pavel má kurz 4,5 : 1. Babiš přitom zatím ani nepotvrdil, že by do prezidentské volby šel, ani to však nevyloučil. Stoprocentně ji nepotvrdil ani Pavel.

To, že budou kandidovat, zatím prozradili jen senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer, loni na jaře o svém rozhodnutí hovořil také exministr Michael Kocáb. Kandidaturu zvažuje i právnička Klára Long Slámová či rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.