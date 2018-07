Z toho mnohým praskne hlava: Donald Trump to prý má s Ruskem vymyšleno úplně jinak, než si píší novináři

Americkému prezidentu je vyčítáno, že byl na svůj ruský protějšek příliš „měkký“ a nedokázal v rámci diskuse prosadit téměř nic. Na Trumpovi tradičně nenechali jednu nit suchou političtí oponenti ani média. Tentokrát jej však kritizovali také samotní republikáni. Jak ale nyní odkrývá server The Daily Beast, Donald Trump možná vyslyšel před summitem radu jednoho z nejpovolanějších. Podle všeho je jeho tým v úzkém kontaktu s někdejším ministrem zahraničí Henrym Kissingerem.

Pětadevadesátiletý Kissinger působil jako šéf americké diplomacie za vlády prezidentů Forda i Nixona a je považován do dnešních dní za jednoho z největších znalců geopolitiky a diplomacie. Právě na popud Kissingera se Nixon coby první americký prezident po druhé světové válce vypravil do komunistické Číny a setkal se s Mao Ce-tungem. Tehdy šlo o historické setkání a americká administrativa jím rovněž sledovala určité oslabení Sovětského svazu.

„Nyní pro změnu Kissinger prosazuje, aby se Spojené státy postavily po bok Rusku a zamezily tím tak sílícímu vlivu Číny,“ poukazuje americký server s tím, že Kissingerova vize nachází v Trumpově administrativě kladnou odezvu. „Rusko a Čína se poslední roky sbližují a to je skutečně smrtelná kombinace, které je zapotřebí zabránit,“ cituje The Daily Beast nejmenovaného úředníka Trumpovy administrativy.

Ačkoli je Trump svými odpůrci považován za ignoranta, který se neřídí žádnými radami a pravidly a nemá žádné vize, jeho naslouchání Kissingerovým vizím dokazuje pravý opak. „Od listopadu 2016 se Trump setkal s Kissingerem nejméně třikrát a v debatě jistě přišla mnohokrát řeč na vztahy s Ruskem a Čínou. Někdejší americký ministr zahraničí zastává k oběma zemím vyvážený vztah. Udržuje údajně kontakty s čínským prezidentem a zároveň se minimálně sedmnáctkrát setkal s Putinem.“

Názor Kissingera, že by mohly Spojené státy využít užší partnerství s Ruskem pro snížení rostoucího vlivu Číny nachází v Bílém domě pochopení, ale podle The Daily Beast má také své odpůrce. V souvislosti se setkáním Trumpa s Putinem v Helsinkách, které Kissinger podporoval, se však ukazuje, že větší část členů Trumpovy administrativy je Kissingerovým vizím nakloněna, nebo je přímo podporuje. Až další kroky amerického prezidenta však ukážou, do jaké míry se jimi řídí také on sám.

