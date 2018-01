Z vysokých kruhů USA přišel výsměch Miloši Zemanovi

„Putin se v minulých letech mohl v Evropě spoléhat na spojence těžké váhy. Patřil mezi ně tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder či italský premiér Silvio Berlusconi. Vliv ruského prezidenta se však v posledních letech snižuje a jeho současní evropští spojenci do kategorie těžké váhy rozhodně nepatří,“ tvrdí Durso a jako hlavní případ takového „okrajového hráče s malým vlivem“ označuje českého prezidenta Miloše Zemana.

Durso tvrdí, že v Evropě je Zeman označován za Putinova „trojského koně“ a zmiňuje vřelé přivítání, kterého se českému prezidentovi dostalo v listopadu při návštěvě Ruska. „Kreml se snaží hýčkat si Zemana, protože všichni ostatní Putina opouštějí,“ tvrdí Durso, podle jehož názoru však působí Zeman coby spojenec Ruska spíš kontraproduktivně. „Při společném setkání například v žertu navrhoval likvidaci novinářů.“

Celý text v angličtině je ZDE.

„Když byl zvolen americkým prezidentem Donald Trump, Zeman tvrdil, že se chystá jeho návštěva v Bílém domě. Brzy se však ukázalo, že je to lež. Navzdory mnoha přešlapům českého prezidenta jej však zastíní jeho spolupracovníci. Zemanův hlavní poradce Martin Nejedlý byl ten, kdo měl údajně celou návštěvu zorganizovat. Brzy se však ukázalo, že on sám je především spojkou Hradu s Kremlem, a nikoli tím, kdo by mohl zajistit kontakt s Bílým domem.“

„Vše výše uvedené vzbuzuje otázku, proč by Putin podporoval člověka, který se společně se svými lidmi dopouští takových přehmatů. Odpovědí musí být, že už musí být Putin skutečně velice zoufalý. Doba, kdy se mohl spoléhat na charismatického italského premiéra Silvia Berlusconiho či německého kancléře Gerharda Schrödera, je nenávratně pryč. A to je jedině dobře,“ raduje se bezelstně Durso, který v současnosti působí jaké šéf konzultační společnosti Corsair LLC.

autor: pro