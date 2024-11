ŽIVĚ Volby USA 2024: Trump blízko výhře. Kamalu drtí v klíčových státech

5:48 Trump 230, Harrisová 200. Harrisové se přičetly dalšízápadní státy jako Oregon, nejde však o nic nečekaného.

5:43 Velmi špatné zprávy pro Kamalu Harris. Severní Karolina opravdu připadne Trumpovi, hlásí AFP.

#BREAKING Trump wins key swing state North Carolina in blow to Harris, US media report pic.twitter.com/CQxRXL3sCD — AFP News Agency (@AFP) November 6, 2024

5:34 Špatné zprávy pro Harrisovou z Michiganu. Na jižním cípu Dearbornu, který je silně muslimský, dominoval před 4 roky Joe Biden. Kamala Harris tu zatím prohrává.

Biden won it in 2020 with 88% of the votes. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2024

5:23 Zajímavá symbolika dnešních voleb. Manželka Joe Bidena, Jill Bidenová, šla volit v červeném kostýmku. Tento odstín červené je barvou republikánů. V kampani se silně spekulovalo o tom, že Biden byl odsunutím na vedlejší kolej uražen a Harrisové moc nepomáhá.

Symbolic. pic.twitter.com/keNH8GIUxl — Laura Loomer (@LauraLoomer) November 5, 2024

5:21 Republikáni mohou ovládnout i Senát, píše FOX News a Zerohedge. Trumpův mandát by byl výjimečně silný, pokud by měl pod kontrolou obě komory Kongresu.

REPUBLICANS HAVE WON 50 SEATS IN THE SENATE SO FAR: FOX NEWS — zerohedge (@zerohedge) November 6, 2024

5:18 „Hra, set, zápas,“ hlásí vítězoslavně miliardář Elon Musk, podporovatel Donalda Trumpa.

Game, set and match — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

5:15 Arizonu čeká opět těsný souboj. Před čtyřmi lety tu vyhrál Biden, měl 49,36 % hlasů a Trump 49,06 %. Nyní je sečtena polovina okrsků, Trump vede nad Harrisovou o dvě desetiny procentního bodu. Zde se hraje o 11 volitelů.

5:10 Do finiše se blíží sčítání v Georgii i v Severní Karolině. V obou vede Trump poměrem 51:48. Každý ze států přinese vítězi 16 hlasů volitelů. Po těchto státech se oči upnou na Pensylvánii. Tu už nutně potřebuje Harrisová, ta i tady ale prohrává 48:51.

5:07 „Zdá se, že trend je naprosto jednoznačný“: Michal Kubal na ČT 24 při pohledu na červenou mapu Spojených států.

5:04 Americký Project Veritas upozorňuje na podivné video z Detroitu v klíčovém státě Michigan. „Je 23 hodin. Proč na detroitský volební úřad stále přijíždějí krabice s hlasovacími lístky v autech s kalifornskou poznávací značkou? Jsme tady. Sledujeme to,“ píší.

We’re here. We’re watching. pic.twitter.com/mOVzT6nvDz — Project Veritas (@Project_Veritas) November 6, 2024

5:00 Podle čísel by se mohlo zdát, že Harrisová dotahuje. Volitelé jsou nyní předpovídáni americkými médii v poměru 214 Trump, 179 Harrisová. Jde ale jen o to, že začalo sčítání hlasů v západních státech jako je Kalifornie a Washington. Oba takřka s jistotou vyhraje Harrisová, a přípíše si tak 66 hlasů volitelů.

4:58 Harrisové vyjde sázka na Illinois. Velký stát s 19 voliteli má sečteno skoro 80 % okrsků, Harrisová vede jasně 54:45.

4:57 Texas s velkým počtem 40 volitelů bude jasně červený, tedy pro Trumpa. Kamala Harris tady vede alespoň v Harris County, ale jen těsně.

4:54 Trump rozdrtil Harrisovou na Floridě. Sečteno přes 95 % okrsků, Trump vede 56:43!

4:53 V Michganu je sečteno 27 % okrsků, Trump vede 50:48. Pokud by vyhrál Michigan, Iowu i Georgii, je v podstatě rozhodnuto.

4:52 V dalším klíčovém státě, v Michiganu, je Trump o drastických 35 procentních bodů nahoře u hispánských voličů. KamalaHarrisová je nezaujala.

Trump is winning the Latino vote in Michigan with 60% of the votes vs. Kamala with just 35% of the votes. pic.twitter.com/8oxigJWjAZ — Steve Guest (@SteveGuest) November 6, 2024

4:46 Analytik Nate Cohn z New York Times: „Dnes večer poprvé odhadujeme, že Trump pravděpodobně vyhraje prezidentské volby. Má náskok v Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu. Aby Harrisová zvítězila, musela by ovládnout všechny tři. Do konce volebního období zbývá ještě hodně hlasů, ale v dosavadním hlasování Trump těsně, ale znatelně vede.“

4:41 Řešilo se, zda Trump v kampani urazil a tím ztratil Portorikánce. Nyní se zdá, že ne. V Osceola County ve státě Florida, kde Portorikánci tvoří více než třetinu populace, vede při 95 % sečtených hlasů Trump v poměru 50,2:48,7.

4:33 Iowa a Georgia pro Trumpa, to by znamenalo prakticky jisté vítězství. Roman Joch případný Trumpův návrat do Bílého domu označuje ve studiu ČT 24 za největší politický comeback v amerických dějinách.

4:32 Newsmax předpovídá, že i stát Georgia, další ze sedmi klíčových bojišť, dopadne pro Trumpa. 91 % okrsků je sečteno a Trump vede 51:48.

U.S.… pic.twitter.com/fw1KzvcBuO — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 6, 2024

4:23 Pozor! Newsmax předpovídá, že klíčový stát Iowa půjde za Trumpem. To by byl pro Harrisovou problém. Sečtena je tu necelá polovina okrsků, Trump vede 53:46, to je docela výrazný náskok.

Watch: https://t.co/VlT7z8drtO #VoteForAmerica #ElectionDay pic.twitter.com/h9CNWtYq8e — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 6, 2024

4:19 V podobném poměru jako v Coloradu, jen naopak, půjde za Trumpem jižní stát Mississippi. Zde se hraje o 6 volitelů z celkového počtu 538.

4:14 Harrisová stahuje náskok v počtu volitelů na 198:109. Do ranku Harrisové americká média nově připisují Colorado, kde je sečtena více než polovina hlasů a Harrisová vede 55:43. Nejde však o žádné překvapení, Biden v Coloradu před 4 roky vyhrál skoro o 14 procentních bodů.

4:10 Důležitá Pensylvánie se přebravuje každou chvíli. Nyní je „Trumpova“, před chvíli byla modrá, tedy pro Harrisovou. Sečteno je přesne 50 % okrsků, Trump vede o jeden procentní bod.

4:01 Moře červených šipek: Mapa New York Times ukazuje i vývoj v jednotlivých okresech oproti volbám v roce 2020. Na východě USA to zatím vypadá jako „červené moře“, na valné většině míst se zatím sčítání vyvíjí lépe pro republikány. Trump by potřeboval „otočit“ hlavně státy Virginia a Georgia. Ve Virginii prohrál o 10 procentních bodů, ale v Georgii po dramatickém sčítání činil rozdíl v jeho neprospěch jen půl procentního bodu. V Georgii je nyní sečteno už 82 % okrsků a Trump vede 52:47, ve Virginii je sečteno 67 % a i tady je ve vedení Trump, ale jen těsně 49,6/48,7 %.

Zdroj: New York Times

3:48 Výzkumník Rich Baris upíná zraky lidí na okres Oakland County ve státě Michigan. Upozorňuje, že Harrisová tu zatím na Bidenův výsledek z roku 2020 ztrácí 2 procentní body a naopak Trump je na tom o 2 procentní body lépe. Oakland County v minulých volbách dodala 750 tisíc hlasů z asi 5,5 milionu pro Michigan, takže se jedná o jedno z nejdůležitějších bojišť v rámci tohoto důležitého státu.

Eyes on Oakland County, where Harris is running nearly 2 pts behind Biden and Trump running about 2 pts ahead of his own support in 2020. — Rich Baris The People's Pundit (@Peoples_Pundit) November 6, 2024

3:40 Čísla obou kandidátů brzo narostou, už se sčítá i pět ze sedmi takzvaných „battleground states“. V Georgii je sečteno 77 % hlasů a Trump tam vede s 52 / proti Harrisové se 47 %. V Severní Karolině je sečteno 55 % a Trump těsně vede v poměru 51:48. V Pensylvánii, Wisconsinu a Michiganu je zatím sečtena méně než třetina hlasů. Ve všech třech státech ale vede Harrisová a pokud by jí to vydrželo, půjde o klíčový posun.

3:32 Náskok Donalda Trumpa se zvětšuje. Nyní se očekává zisk 178 volitelů pro něj a 99 pro Harrisovou.