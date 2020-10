Za 25 minut. Bum! Zavřou vás! Trump učinil nová odhalení

reklama

Američané za pár dní rozhodnou o tom, zda Donald Trump zůstane v úřadě. Miliony Američanů už svého práva dokonce využily a hlas už odevzdaly. Trump těsně před okamžikem politického zúčtování vyrazil na kampaň do státu Wisconsin na severu Spojených států.

Mezi svými příznivci, kteří si přinesli transparenty s typickým Trumpovým heslem Make America Great Again, neboli Udělejme Ameriku znovu skvělou, prezident doslova zářil. „Ahoj Wisconsine, je skvělé být tu s vámi,“ sdělil lidem., Záběry z jeho mítinku přinesla televize NBC. „Za sedm dní v tomto státě zvítězíme a půjdeme si pro další úžasné čtyři roky v Bílém domě, děkuji vám,“ sršel Trump optimismem.

Svou administrativu pochválil za to, co udělala pro lidi v nejpostiženějších státech. A zmínil například i to, jak federální orgány zasahovaly při letních „útocích výtržníků a anarchistů“ Black Lives Matters, včetně blízké Minnesoty. „Převzali jsme to a odvedli jsme skvělou práci,“ vykládal prezident. Je podle něj škoda, že jej neoslovili o dva týdny dříve, ale přesto to hned poté začalo lítat. „Nebyl to žádný problém, na vyřešení nám stačilo 25 minut,“ vykládal prezident do aplausu.

„V těchto volbách se hraje o to, jestli přijde skvělé zotavení Spojených států s Donaldem Trumpem, nebo 4 roky deprese s Joem Bidenem,“ nešetřil Trump svého soka. Přidal hlášku, ve které Bidena označil za spáče a pohrozil, že kdyby Biden náhodou vyhrál, Američanům se neuvěřitelným způsobem, zvednou daně a přibude halda nových regulací. Navíc prý neubude násilí v ulicích.

Zdůraznil také, že právě Wisconsin může v těchto volbách zastavit radikální levici, může dát přednost vládě práva a pořádku. A dočkal se nadšeného aplausu.

„Ospalý Joe“ strávil podle Trumpa posledních 47 let tím, že práci, která dřív bývala prací amerických občanů, přenechával jiným. Navíc prý dbal o politiku otevřených hranic. „Ale když nemáte pevné hranice, nemáte vlast,“ hřímal Trump.

Přišel další potlesk a bouřlivý jásot.

Biden od Trumpa obdržel ještě mnoho dalších slovních ran. „Biden plýtval krví Američanů v nekonečných bláznivých zahraničních válkách,“ nedal se zastavit prezident.

Naproti tomu Trump zdůrazňoval, že pod jeho vedením bylo dosaženo vítězství nad Islámským státem. Konstatoval také, že Američané mají nejlepší armádu na světě, se kterou ubrání svůj národ.

Slíbil také, že jednou právě Američané stanou jako první lidé na Marsu.

Vše s pomocí Boha všemohoucího.

Přidal také poznámku o tom, že právě Biden jako viceprezident Baracka Obamy nechal Čínu vyrůst do dnešní velikosti. Aby to dokázal, nechal svým příznivcům pustit několik vět samotného Bidena, ve kterých se o Číně vyjadřoval smířlivě. „Čína není problém,“ sdělil mimo jiné z obrazovek Biden lidem na Trumpově mítinku. Prezident Trump se jen usmíval.

O pár minut později zdůraznil, že on není politik, on bojuje za obyčejné lidi a bude vždy stát „proti těm z Washingtonu“. „Byl jsem zvolen, abych za vás bojoval, a skutečně jsem za vás bojoval mnohem tvrději než kterýkoli jiný prezident v dějinách,“ pochválil sám sebe Trump, jenž svým stoupencům přislíbil, že za ně bude bojovat i příští 4 roky.

Před 4 lety Američané ze státu Wisconsin pomohli Trumpovi do Bílého domu. Bude takovýto mítink stačit k dalšímu vítězství? Otázku si položila také televize CBS. A nabídla pár odpovědí.

John Valentine, 55letý rodák z Violy ve Wisconsinu v roce 2008 hlasoval pro Baracka Obamu, ale televizi CBS prozradil, že tohoto svého rozhodnutí velice litoval, protože mu poté vzrostly náklady na sociální pojištění. V roce 2012 proto k volbám nešel a v roce 2016 podpořil Trumpa. A v listopadu 2020 prý Trumpa rád podpoří znovu. „Je to lídr, který se nebojí lidem říkat to, co musí být řečeno,“ ocenil na Trumpovi.

Jenže, ne všichni jsou z Trumpa tak nadšení. Především na jihozápadě Wisconsinu ve velkém přibývají Američané s koronavirem. „Je neuvěřitelné, že tak bohatá země, země s tak vyspělým zdravotnictvím, má takové problémy jako máme my,“ zlobil se 76letý Bob Nugent, který je odhodlán volit Bidena.

V poslední době v USA přibývá den co den kolem 70 tisíc nově pozitivních.

Trump na mítinku nemoc zlehčoval. „Já měl covid. Víte, že jsem to měl. I první dáma měla covid. I (syn) Baron to měl. Baron to měl asi 12 sekund. A víte, co můžete udělat? Rozhodněte 4. listopadu, a přestaneme mluvit o covidu. Uvidíte. To jsou ty nejdůležitější volby v naší historii. Musíme zastavit radikální levici. Naše země nikdy nebude socialistickou zemí,“ přeskočil Trump rychle z tématu na ekonomické a ideologické otázky.

Pokud vyhraje Biden, podle Trumpa se radikálové zmocní ulic a vlajky Spojených států se ocitnou v plamenech.

Během mítinku lidem také sdělil, že Spojené státy už koronavirus porážejí a nakonec ho porazí definitivně.

„Biden chce poškodit vaše rodiny. Se mnou porazíte virus a tahle země bude úspěšnější, než kdy v minulosti byla,“ sliboval svým stoupencům na mítinku Trump.

Nabízí se však otázka, zda to Američané Trumpovi bezezbytku věří. Průzkum Marquette University Law School ukázal, že Biden nad Trumpem vede o 5 procentních bodů. Demokrata podporuje 48 procent voličů, Trumpa 43 procent. Pětiprocentní náskok si Biden udržuje již delší dobu.

Přesto to neznamená, že má Biden vyhráno. Řada lidí ve Wisconsinu totiž na Trumpovi oceňuje právě to, že vystupuje jinak než tradiční politici. A vítají, že Trump během uplynulých 4 let dokázal uzavřít nové obchodní dohody s Kanadou a s Mexikem.

Vedle Číny, kterou opakovaně kritizoval, zmínil Trump na mítinku i Rusko. Konstatoval, že až podruhé vyhraje, bude se zase říkat, že mu pomohli Rusové. „To bylo Rusko, Rusko, budou volat. Ale víte co? To vyhraje Wisconsin, vyhrajete vy, vyhrají Američané, vyhrají Spojené státy,“ hřímal Trump.

