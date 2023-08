Za covidu Beran a Pirk, dnes Dušek. Lusk prstem, „nálepka“, konec. Lékař zná pravdu

reklama

Proč ministr zdravotnictví nálepkuje Jaroslava Duška za šarlatánství a za „ezobláboly“, když mluví v kontextu nemoci o zodpovědnosti za svůj život. „Často prohlášení, která se lidí dotknou a naruší nějaký jejich systém přesvědčení a dogma, tak se aktivují emoční obranné mechanismy, které chtějí udržet ten status quo, s člověkem tím pádem začnou cloumat emoce více než ratio, které by uchopilo nějakou informaci, podrobilo by ji racionální analýze a rozhodlo by, jestli na tom něco je, nebo není,“ podotýká Vojáček v rozhovoru pro Svědomí národa.

V dnešní době, obzvláště pak v mediálním prostředí, je snaha u lidí vyvolávat právě emoce: „Emoce živí mediální sféru, protože emoce přitahují pozornost. Do toho vleku se, bohužel, přidávají i odborníci, i politici, kteří by z mého pohledu měli rozhodovat racionálně, ne emocionálně. To je důvod, proč se to děje. Cokoli, co je nějakou rozbuškou pro vyplavení potlačených emocí nebo obranných mechanismů, tak je dnes využito v mediálním prostředí,“ dodává funkční lékař k vytržené poznámce a k mediální zkratce, které zvedly po nedávném výroku Jaroslava Duška o rakovině vlnu emocí.

Zároveň lékař dodává, že tato témata jsou velmi citlivá a proto potřebují velkou pozornost. „Pro někoho, pro koho je to naprosto přirozené a blízké, tak to v uvozovkách odbyde jen nějakou poznámkou a jemu je jasné, co je tím myšleno,“ naráží na slova herce Duška, že „rakovina je volba“. „Nicméně ten, kdo je vzdálen tomuto přesvědčení, tak ho to může podráždit, obzvláště pokud to není dovysvětleno, jak je to myšleno, že to pro někoho platí naprosto, pro někoho trošku míň,“ pokračuje Vojáček.

V té souvislosti připomněl, že podobné věci se nepochopitelně děly i v době covidové, kdy byli dehonestováni lidé z řad odborné veřejnosti: „To, co pro mě i za dobu covidovou bylo fascinující, jakým způsobem do této škatulky je schopen spadnou kdokoliv. Ne jen Jaroslav, který pro mnohé je podivín, ale pan profesor Beran, pan profesor Pirk... takhle jednoduše,“ lusknul prsty. „Zapadli přesně do škatulky ‚nehodící se škrtněte‘,“ doplnil.

„A v tomhle módu se jede dál, cokoliv bychom my mohli uchopit jako informaci a říct si – co on tím chtěl vlastně říct, třebaže to nedovysvětlil, tak jak by bylo potřeba. Není na tom něco? Není to něco, co bychom mohli uchopit a zasadit do rámce třeba přístupu k nemocem a ke zdravotní péči, protože by to pro lidi mohlo být prospěšné?‘ Tak místo toho racionálního přístupu – který má jasný podklad v tom, jak funguje naše psyché a podílí se právě na tvorbě chronického stresu, který mimo jiné v čase oslabí náš imunitní systém, který pak mimo jiné dovolí vzniku například rakoviny – tak místo toho okamžitě stříkají emoce a pění se krev panu ministrovi... A okamžitě ‚je potřeba‘ pranýřovat takového člověka, protože by se to mohlo někoho dotknout,“ poznamenal doktor Vojáček.

A že takovýto přístup, založený na emocích – který má za cíl dehonestovat danou osobu a s ní i dané téma, protože se nehodí – tak se v Česku poslední roky rozjel již naplno a naprosto neskrývaně.

