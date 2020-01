Za politickým podříznutím Udženiji byla pouhá dvě slova. A dávná akce Jaromíra Soukupa… Vlivný člen ODS promluvil

ParlamentníListy.cz byly nejen na místě kongresu, ale v pondělí měly možnost hovořit hned s několika významnými členy této strany. Z jejich úst se nesla především dvě jména, Pavla Novotného a Alexandry Udženiji.

Co se Pavla Novotného týká, hned několik členů ODS, od Plzně po Moravu, se shodlo, že jeho projev byl naprosto za hranou. „Víte co, v tom sále seděli právníci, seděly tam političky v kostýmech, velmi slušné ženy. A najednou vystoupil Pavel, jehož třeba já osobně znám roky, a začal ten virvál. Všichni se divili, co to vlastně je. Navíc bylo jasné, jak je za dobře s předsedou Fialou, což budilo také veliké rozpaky,“ uvedl jeden z našich zdrojů.

Jeho názor na starostu Novotného byl zřejmý, tedy negativní. Naši redakci ovšem mnohem více zajímala někdejší 1. místopředsedkyně ODS Udženija. V tomto případě však významný člen ODS zaujal zdrženlivý postoj. „Do toho mi nic není, já se těch dohod neúčastnil,“ řekl.

Přiblížil však, že dohody byly dané už před sjezdem a že se její znovuzvolení bralo jako hotová věc. „Tak samozřejmě to bylo domluvené již předem. V ANO toto řešila doktorka Kleslová a pak Jarda Faltýnek, v Praze za ČSSD vždycky Mirek Poche a Karel Březina a ty jejich dohody fungovaly. ODS měla ji, protože s nikým jiným se nepočítalo, tam ani nebyl protikandidát,“ ubezpečil.

„Jenomže se to změnilo už po mém příchodu, kdy hned několik kolegů řeklo, že se dá čekat jasná změna u druhého bodu programu, to byla právě Alexandra Udženija. Osobně ji trochu znám, osobně mi přijde jako pracovitá, proč se nezvolila, na to se zkuste zeptat třeba dál,“ navedl ParlamentníListy.cz k jinému zdroji.

Psali jsme: Udženija nezvolena. Já si na žádný funkce nikdy nehrála, ujišťovala

Také ten chtěl zůstat anonymní, ovšem z jeho úst jednoznačně vyplynulo, co političku ODS, obrazně řečeno, zařízlo a stálo takto exponovaný post.

po návštěvě u Jaromíra Soukupa. Psát, že do toho nikomu nic není, s kým se stýká, hodně členů ODS popudilo. Nemluvě o tom, že ODS není pražská strana a diktát seshora se prostě nebere. Zažil jsem, jak Petr Fiala lobboval na výjezdech za lidi do vedení partaje, ale třeba Alexandru on zmiňoval, ovšem ne tolik, jak bych si představoval, kdybych takto někoho chtěl mít za pravou ruku," uzavřel.

Na minulém kongresu si dala Alexandra Udženija cíl „znovu získat Prahu“ a ODS tam volby skutečně vyhrála. A tak by to podle bývalé první místopředsedkyně mělo být i nadále. Hlavní devizou strany je prý množství lidí, kteří dokážou přinášet nápady, přemýšlet a často jít i mimo zajeté koleje. Mezi takové Udženija počítá i sebe samu. „Občas to působí i problémy, ale to jsem prostě já,“ smála se. „Já si na žádný funkce nikdy nehrála,“ ujišťovala rovněž přítomné v sále.

Delegáti 29. kongresu ODS nakonec zvolili 1. místopředsedou Občanské demokratické strany Zbyňka Stanjuru. První místopředseda občanských demokratů získal v tajné volbě hlasy od 322 delegátů z celkového počtu 502 hlasujících.

„Mojí ambicí je vyhrát volby a sestavovat příští vládu. K získání nevoličů a voličů jiných parlamentních stran potřebujeme dobrého, přesvědčivého lídra – toho máme – a silný program, na kterém pracujeme a vytvoříme ho. Aby Česká republika mohla vítězit, což je motto letošního kongresu, musí občanští demokraté vítězit ve volbách. Příští volby vyhrajeme pro sebe, pro střední třídu a pro naši zemi,“ řekl nově zvolený první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

