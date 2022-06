Zadlužování země. Pozor, Fiala dohání Babiše. Hrozí pád! Ekonomka Lipovská prošla data

Do pořadu Aby bylo jasno si tentokrát Jana Bobošíková pozvala svou kolegyni z Institutu svobody a demokracie, ekonomku Hanu Lipovskou. Mezi hlavními tématy byla bobtnající inflace, která do značné míry souvisí se zadlužováním státu. V tom podle ekonomky Fialova vláda dohání vládu Andreje Babiše: „V zadlužování dohání vládu Babiše, ale na rozdíl od ní to dělá chytře, v bílých rukavičkách,“ říká, že tím absolutně přispívá k roztáčení inflace.

Velký problém v současné době ekonomické krize Lipovská spatřuje i v tom, že lidé přestávají věřit zprávám o ekonomice, médiím a politikům. „Datům, která jsou zveřejňována, lidé nerozumějí, v rámci vějíře dat si saháme pro špatné a nevhodné údaje, tak vzniká obrovská kouřová clona, která podle mého názoru vede k tomu, že lidé přestávají věřit zprávám, které slyší o ekonomice. Přestávají věřit médiím a politikům, kteří o tom mluví,“ všímá si.

Věnovala se boji s inflací, která se nyní pohybuje kolem čtrnácti procent. Zdůraznila, že na míru inflace má vliv činnost České národní banky a činnost vlády. „Samozřejmě obě budou tvrdit, že za to nemohou, že inflace je Putinova, že je dovezena a mimo jejich kontrolu. Ale pokud naše centrální banky tvrdí, že za část inflace nemohou, a nebudou proto sledovat inflaci jako celek, ale pouze se budou zabývat tou, kterou mohou ovlivnit, jednají vysoce nezodpovědně. Naše centrální banka se na to dívá tak, že inflace, za kterou tzv. může, je pořád relativně nízká, takže ji nemá nikdo s vysokou mírou inflace otravovat, což je naprosto špatný přístup. Nikdo nemá řešit, kde se inflace bere, ale aby nebyla vysoká,“ uvedla, že centrální banka by měla primárně usilovat o stabilní cenovou hladinu.

V celém vějíři čísel o růstu cen si každý politik či ekonom ale vybere vhodné, které se mu bude hodit. Mnohem důležitější je dopad inflace na občana. Ten vidíme hlavně z růstu množství peněz v ekonomice, z růstu úvěrů v ekonomice,“ pokračovala ekonomka.

Pokud by se inflace měla skutečně zastavit a dostat pod kontrolu, muselo by dojít k významnému zastavování zadlužování, ale také ke snižování tempa zadlužování a muselo by dojít k omezení růstu peněz v ekonomice.

Diskuse má být spíše o tom, zda inflace bude nad, nebo pod dvacet procent. A jestli se inflační spirála bude roztáčet mnohem rychleji, nebo už ne,“ míní Lipovská.

S inflací zadlužování přímo souvisí. Místo zastavení zadlužování jsme ale svědky opačného trendu. Lipovská proto porovnala, jak se liší v zadlužování země Fialova vláda od předchozí vlády Andreje Babiše: „Jestli Babišův deficit byl brán jako ‚boj s covidem‘, tak Fialův deficit je brán jako boj s Ruskem, na podporu Ukrajiny, na podporu tzv. cizích občanů na úkor občanů naší země. Tato vláda nemá co signalizovat a pouze signalizováním velkého deficitu nemá co získat, proto ho musí zveřejňovat salámovou metodou, což s úspěchem dělá.

Už teď je jasné, že Fialova vláda nejenom že v žádném případě nezvládá šetřit, vláda absolutním způsobem přispívá k dalšímu nárůstu a roztáčení inflace místo toho, aby sypala písek do velmi rychlé inflační spirály. V tomto Babišovu vládu velmi rychle dohání, jenom to dělá o něco více chytřeji, řekněme v bílých rukavičkách, dělá to postupně, aby to nevyvolávalo takový poprask,“ konstatovala ekonomka.

Ekonomové tvrdí, že Evropu i Ameriku čeká v létě největší ekonomický propad od druhé světové války. „To, co nás čeká, je tzv. slumpflace, tedy propad, spojení ekonomické recese s růstem inflace. Pokud necháme ekonomické zákony, přírodní síly ekonomie, působit volně, pak pravděpodobně ano. Obávám se, že i z politických důvodů se v západní společnosti vzedme velká vlna odsouvat recesi. A že zkrátka tu nemocnou ekonomiku budeme pořád uměle udržovat ve stavu průměrné příčetnosti místo toho, abychom ji už nechali odoperovat a uzdravovat,“ uvedla Hana Lipovská, že Západ by měl správně do ekonomické recese spadnout.

