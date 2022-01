Žádná dovolená asi nebude, krčí rameny ostavský důchodce. A to ještě nepřišlo vyúčtování za energie

reklama

Zvýšené ceny energií a vysoká inflace způsobily problémy řadě českých domácností. Nedobrou ekonomickou situaci pocítili velmi silně i senioři, kteří většinou pobírají přibližně 40 procent průměrné mzdy. I když vláda bude skrze horentní zdražování důchody valorizovat, senioři si i tak budou muset notně utahovat opasky. To nám potvrdil i jeden z ostravských seniorů – Jiří Vieczorek – před místním obchodním centrem Nová Karolina. „Ty ceny šly strašně nahoru a samozřejmě jsme to s manželkou před Vánocemi pocítili, a to nemám ten důchod zrovna nejnižší, bo jsem pracoval celý život ve slévárnách, nejprve v Nové huti a pak ve Vítkovicích. Ohledně zvýšených cen energií máme zatím pokoj, protože jsme u Innogy a vyúčtování za loňský rok dostaneme až v červnu. Takže žádná dovolená asi nebude. Pokud by nám ještě zdražili nájem, a ty energie bychom neutáhli, tak uvažujeme, že půjdeme do domova důchodců, nám je už hrubo přes sedmdesát.“

Podobně tíživou situaci ale také zažívají obyvatelé domovů pro seniory včetně personálu, kde se už více let uvažuje, že se bude upravovat tzv. úhradová vyhláška, která stanovuje, kolik musí klienti hradit za stravu, ubytování a služby. Ředitelé sociálních zařízení v celé republice si už několik let stěžují, že mají velký problém hospodařit se svým rozpočtem za ceny stanovené zmíněnou vyhláškou, když se výdaje na provoz v poslední době znásobily. Někteří z nich pak říkají, že by při dnešní inflaci a horentních cenách energií, mohla utrpět i péče o postižené či seniory ve vysokém věku.

„Je to celorepublikový problém. Ta úhradová vyhláška platí od roku 2014 a už vůbec nevyhovuje dnešním požadavkům. Je dobře, že se uvažuje o její změně. Doufám ale, že k tomu nyní skutečně dojde, protože se o tom hovoří už dva roky. Vypadá to teď nadějně, jelikož i v médiích se členové nové vlády nechali slyšet, že to patří k jejich prioritám. Jen pro příklad, u nás v domově zaplatí senior za pět denních jídel dle vyhlášky jen 170 korun,“ informovala ředitelka největšího krnovského domova důchodů v bruntálském okrese Kateřina Michalíková.

Bývalá ministryně Maláčová byla proti úpravě sporné vyhlášky

Slova ředitelky z ekonomicky slabého bruntálského regionu potvrdila i vedoucí opavského domova pro seniory sv. Zdislavy, Daniela Horáková. „My jsme církevní zařízení, kde na zdravotně postižené seniory přispívá i stát. Za současných podmínek v úhradové vyhlášce, ale nepřipadá v úvahu žádná modernizace našeho domova či zvýšení platů zaměstnancům za jejich obětavou a nyní i rizikovou práci. Je třeba si uvědomit, že seniorů bude v našich soukromých, státních i církevních zařízeních postupně více a více přibývat, takže změnu vyhlášky bych určitě přivítala. Hodně se teď hovoří, že by k patřičné úpravě mělo v nejbližší době opravdu dojít.“

O úpravu kontroverzního dokumentu se snaží delší dobu i vedení Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), které chce nyní využít politické změny po parlamentních volbách, protože bývalá ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) Jana Maláčová se změnou vyhlášky nesouhlasila.

„Měli bychom o novém znění této legislativní směrnice jednat s novým ministrem MPSV Marianem Jurečkou už v nejbližších dnech. Protože nynější ekonomická situace je pro všechny ředitele domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení velmi komplikovaná. Myslím si, že zvláště po valorizaci penzí by měli mít na zvýšení výdajů téměř všichni naši klienti. Proč k úpravě vyhlášky nedošlo už dříve, za ministryně Jany Maláčové, to nevím a ani mi nepřísluší o tom spekulovat,“ konstatovala Marcela Mikulová, členka prezidia APSS, která je sama ředitelkou domova pro seniory v Hlučíně, v Moravskoslezském kraji.

Jelikož je bývalá ministryně Maláčová v současné době na dovolené, oslovily ParlamentníListy.cz vedení ČSSD, aby potvrdilo či vyvrátilo tvrzení, že sociální demokraté byli vždy proti úpravě úhradové vyhlášky.

„Ano, je to pravda. ČSSD byla a je proti navyšovaní úhradové vyhlášky, která by seniorům navýšila poplatky. Nelze z jedné strany seniorům navyšovat penze pomocí valorizace a na druhé straně jim z kapes tyto peníze zase vytahovat,“ uvedla Veronika Pavlisová, tisková mluvčí nejstarší české politické strany.

Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Upravíme vyhlášku do 1. března.“

Stížnosti a apely ředitelů různých sociálních zařízení nové vedení MPSV vyslyšelo a podle oficiálního vyjádření jeho zaměstnanců dojde k úpravě tolik diskutované legislativní normy.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje náročnou situaci poskytovatelů sociálních služeb. Proto připravujeme novelu příslušné vyhlášky (č. 505 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), přičemž navrhujeme navýšit úhrady u sociálních služeb péče o 20 procent pro „hotelové“ činnosti (ubytování, stravování atd.) a pro činnosti péče o 10 procent. Schvalovací proces je nastaven tak, aby účinnost prováděcího předpisu byla platná k 1. březnu 2022,“ informovala Eva Davidová, tisková mluvčí ministerstva.

