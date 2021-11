Žádná tečka nebude, pronesl imunolog z České televize. A strhl se řev

reklama

Podle Drbala se jasně ukazuje, že ani vyšší proočkovanost nepovede k potlačení šíření viru a další vlny budou přirozeně následovat. „Už v jarní vlně bylo jasně vidět, že i očkovaní mohou šířit virus dále,“ řekl Drbal s tím, že jak se postupně proočkovala populace, vyšlo na světlo, že ani vysoce proočkované země se nemohou bránit dalším vlnám,“ řekl imunolog, jak informuje server Echo24.cz.

Vakcína tak vlastně slouží primárně k tomu, že snižuje dopady na zdraví. „To znamená hospitalizace, případně přítomnost na jednotce intenzivní péče a úmrtí. Ale není to stoprocentní,“ upozornil Drbal s tím, že mnohem účinnější než vakcíny jsou protilátky po prodělání nemoci. „Vidíme v datech a viděli jsme to i v jarní vlně, že ti, kteří prodělali infekci, tvoří pro společnost i pro sebe samotné jednoznačně menší riziko než ti, kteří dostali vakcínu,“ prohlásil Drbal.

Navíc v boji proti covidu prý existují i jiné varianty než vakcína, která se nehodí pro každého. „Například léky, které potlačují imunitní reakci. Jsou to běžné generické léky, jejichž bezpečnost je dávno ověřena a praktici je mohou používat. Byly zkoušené i na léčbu covidu, ale ty informace se k lékařům nedostávají. Jsem přesvědčen, že ta léčba existuje, existovala od prvopočátku epidemie už od jara a studie byly provedené, ale ty generické léky se nepoužívají,“ uvedl Drbal.

Nesouhlasil s ním biochemik a lékař 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Trnka, podle nějž z většiny studií odborných společností vychází jako nejlevnější a nejbezpečnější cesta vakcinace. „Nepochybně existují léčiva, která mohou být použita ve specifických případech, například kortikoidy, ty se používají v intenzivní péči, to znamená ve chvíli, kdy člověk potřebuje opravdu zásadní protizánětlivou péči,“ uvedl Trnka s tím, že se ale jedná o nákladnější péči a je třeba ji podat v časné fázi nákazy.

Jenže podle Drbala je chyba, že se vakcína doporučuje všem lidem, a každý jednotlivec by měl být posouzen zvlášť na základě svých symptomů. „Musíte toho pacienta kontaktovat, musíte mít pacienty roztříděné na rizikové a méně rizikové a aplikovat dané léčivé prostředky tam, kde je to vhodné. Takže vakcínu tam, kde se to hodí, a ty další látky tam, kde je to opět vhodné,“ trval si na svém imunolog.

„Musíte velice bedlivě zvažovat použití každého takového zásahu. Už v současné době existuje jen malé procento lidí, pro které je očkování skutečně život zachraňující,“ dodal Drbal, že vakcína je těžký zásah do integrity jedince, a stejně stoprocentně nechrání proti těžkému průběhu nebo úmrtí.

Nejhorší je rozkol ve společnosti, který očkování a jeho „vymáhání“ způsobuje. „Dochází k segregaci v mnoha ohledech společenského života,“ uvedl Drbal a zkritizoval také fakt, že se na základě očkování rozhoduje u lidí o karanténě. „To je iracionální,“ prohlásil a obul se také do očkovacích kampaní, které podle něj stejně nic nezmění. „Jsem přesvědčen, že kampaně včetně té obrazové jsou kontraproduktivní a nevedou k žádnému výsledku,“ prohlásil.

Vadí mu prý také statistiky, které se objevují v médiích a jimž lidé přikládají váhu. „Tato čísla v médiích vidím nerad, protože vyvolávají emoce. Já si myslím, že je potřeba vrátit diskusi na racionální a věcnou stránku. Číslo R o této epidemii vůbec nic nenapovídá. Nákaza se šíří ohniskově. Překvapuje mě, jak moc ta čísla hýbou společností,“ řekl Drbal.

Na závěr prohlásil, že virus se vymýtit nepodaří, protože účinnost vakcín stejně rapidně klesá v čase a musíme se smířit s existencí viru ve společnosti. „Z dlouhodobého hlediska bych odhadoval, že se její účinnost posune k 50 procentům. Ale to jsou normální účinnosti vakcín, takže nic překvapivého to není. Vrátil bych se proto k normálu, testoval bych v ohniscích a všechna respirační onemocnění. Nárazově tam, kde je ten problém. Prostě ten virus tady bude, tečka za koronavirem nebude, to je dneska už úplně jasné,“ řekl Drbal s tím, že by vše vrátil k normálnímu životu.

Podle Trnky je ale účinnost vakcín stále dostatečná k tomu, aby chránila pacienty před těžkým průběhem a nemocnice od kolapsu. „Vůbec není pravda, že účinnost klesá k padesáti procentům, to klesá v případě lehkých průběhů či asymptomatické infekce. Není pravda, že se v tuto chvíli ta nákaza šíří ohniskově, nákaza se v tuto chvíli nepochybně šíří komunitně. Jsme v situaci, kdy jsme pořád na vzestupné části současné vlny, i bezpříznaková, lehká onemocnění způsobují, že se lidé, kteří jsou v riziku, zejména starší a hlavně neočkovaní, dostávají do nemocnic a umírají. Umírá několik desítek lidí denně. Takže v žádném případě nelze mluvit o tom, že se můžeme vrátit do normálu a jenom namátkově někoho testovat,“ reagoval Trnka.

