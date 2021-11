Žádná výmluva, ale popravčí meč. U Pirátů bude po analýzách zabíjačka

reklama

Předně, Piráti budou se svými čtyřmi poslanci pro smích celé volební období. S tím už nemohou dělat vůbec nic, jediná možnost je počkat, až se veřejnost a komentátoři vtipů nabaží. I to, zda se rozhodnou být ve vládě nebo nebýt bude mít na výsměch marginální vliv. V opozici by mohli být slyšet o něco více, zvláště když se ČT nebude chtít zvát okopávače vládních kotníků z SPD nebo ANO. Podílení se na vládě je pro změnu „zodpovědné", Piráti to slíbili a navíc, umožňuje to upíchnout straníky na ministerstvech. Ale pověst pátého kola u vozu je bude provázet po celé čtyři roky, pokud si poslanci z nějakého důvodu neodhlasují předčasné volby.

Co ovšem Piráty ještě čeká, je takzvaná „domácí zabíjačka". Z vedení strany zatím pro jistotu rezignoval jen Mikuláš Ferjenčík. Nicméně při redukci z 22 poslanců na 4 je jedna hlava, navíc dobrovolně nastavená, dost málo. Zatímco u ČSSD a KSČM byl viník celkem jasný a rezignoval promptně, u Pirátů se současné vedení zatím drží. Těžko říci proč. Je klidně možné, že má dojem, že svou práci odvedlo dobře nebo že bez něho by Pirátská strana byla v ještě větším svrabu než je nyní. Možná čeká na vyhodnocení od členské základny, možná se stranickým špičkám prostě nechce z funkce. Možností a jejich kombinací je mnoho.

Vzhledem k tomu, že se viník volebního debaklu nepřihlásil sám, nastává pro Piráty čas ho najít, protože evidentně nejsou ve shodě, co jim ve volbách srazilo vaz. A protože fungují skutečně „jinak", místo klasického obětního beránka se bude hledat vědecky, s pomocí analýz. Bylo by snazší říci „Všichni nahoře, hlavy dolu"? Ano. Ale nebylo by to pirátské.

Bude procentuálně určeno, za co můžou Starostové, za co může Ferjenčík, za co Babišovy řetězové maily, Hřibovo panování v Praze a tak dále. A podle toho zřejmě budou padat hlavy. To bude s největší pravděpodobností účelem uniklé interní analýzy. Nemá ukázat veřejnosti, že za neúspěchem Pirátů stojí Starostové. Má sloužit jako opodstatnění stranické popravy architektů spojenectví se STANem.

Pro voliče Pirátů je uniklá analýza dobrou zprávou. Ve straně dochází k sebereflexi. Naopak, pokud by se Piráti snažili tvářit, že vše je v nejlepším pořádku a mít čtyři poslance je velký úspěch velkolepé kampaně, pak by se skutečně nabízela otázka, kdo by takovou stranu volil. A pokud jde o načasování, těsně po volbách je ideální čas. Dnešní sžíravé titulky si v komunálních volbách za rok bude pamatovat málokdo a za čtyři roky už vůbec nikdo. Čas popravovat a povyšovat je právě teď.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

